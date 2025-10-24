Judaísmo Hoy. Primo Levi, resistencia, memoria y salud mental. Episodio 215. Octubre 24, 2025

Un episodio para reflexionar sobre la memoria, la empatía y la importancia de pensar críticamente en tiempos de crisis. Por:
- - | Visto 143 veces

En este episodio:


Carmen y Daniel reflexionan sobre la supervivencia, la memoria y las secuelas psicológicas del Holocausto, a partir de la vida y obra de Primo Levi, escritor y químico italiano que transformó su experiencia en Auschwitz en una poderosa literatura testimonial.
Carmen repasa su biografía, su escritura como medio de catarsis y el impacto duradero del trauma que marcó su vida hasta su muerte en 1987. Daniel complementa el tema analizando el sentimiento de culpa del sobreviviente y el valor de obras como “El hombre en busca de sentido” de Viktor Frankl.

La conversación se amplía hacia temas contemporáneos como la censura, el populismo y las amenazas a la democracia, con paralelismos entre los años 30 y la actualidad. También se aborda la crisis de salud mental en Israel tras el 7 de octubre, y la importancia de buscar ayuda profesional frente al dolor y la desesperanza.

El episodio cierra con un repaso cultural —incluyendo nacimientos históricos, el Premio Jerusalén y reflexiones sobre antisemitismo en México—, recordando que la memoria, la lectura y la reflexión crítica son herramientas fundamentales frente a los desafíos del presente.

Efemérides:

18 de octubre de1863: Nace el pintor Uri Lesser vea sus pinturas y descubra el modernismo alemán.

18 de octubre de 1889: Nace el poeta Asher Schwartzman, dejó un vasto legado cultural (en yiddish)

18 de octubre de 1880: Nace Zeev Jabotinsky, líder del movimiento Betar

19 de octubre de 1859: Nació Alfred Dreyfus, capitán judío del ejército francés condenado por traición

20 de octubre de 1947: El Congreso investiga el comunismo en Hollywood

21 de octubre de 1949: Nace Benjamin Netanyahu

22 de octubre de 1913: Nace el gran fotógrafo de guerra Robert Capa

23 de octubre, 1919: Nace el actor Max Berliner

23 de octubre de 1998: Israel y la Autoridad Palestina firman el acuerdo de Wye River

24 de octubre de 1784: Nace Moses Montefiore

24 de octubre de 1935: Asesinan al famoso criminal Dutch Schultz

Musica: 

Kum Tsoo Mir, Asher Schwartzman

Libro:

Si esto es un hombre, de Primo Levi

 Parallel Old Testament – Tanakh  de Conrad R. Gren

—————–

Los invitamos a conocer nuestro  canal de shorts en YouTube: https://www.youtube.com/@JudaismoHoyShorts

Suscríbete para escuchar:  Polémica y Café

Puede ver el programa en vivo todos los viernes en punto de las 12 pm CdMx en Facebook de DiarioJudio.com

 Si se los perdió, puede escuchar los programas anteriores en el canal de YouTube Judaísmo Hoy con Daniel e Isaac Ajzen. 

También nos encuentra en Spotify: Judaísmo Hoy

 

Acerca de Daniel e Isaac Ajzen

Daniel Ajzen: Como reportero ha escrito para los principales diarios de México, incluyendo Excelsior, Novedades, UnoMasUno y las principales revistas mexicanas. Sus reportajes internacionales han sido reproducidos por O Globo en Brasil y La Nación en Argentina. En televisión, fué reportero para 60 Minutos y Hoy Domingo, condujo su propio programa y ha producido incontables programas de radio y televisión con gran éxito. Fué Director de Noticias Internacionales para Telesistema Mexicano hoy Televisa. Como reportero y productor de radio, ha recibido numerosos premios, incluyendo el reconocimiento al "Mejor Programa Cultural de Radio en México" en dos ocasiones. Ha sido catedrático para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Iberoamericana. Sus libros han sido usados como libros de texto. Para Internet, ha creado importantes sitios web como SaveTheMusic.com Jewishwebsite.com eastlandofficesupply.us etc. y con su experiencia en comunicaciones, noticias y producción, creo Wordmedianetworks.com e Hispanopolis.com; el primer centro hispano de contenido multimedia y chaptersync.com la primera plataforma para administracion y sincronizacion de contenidos en medios sociales para organizaciones no lucrativas y franquicias. Colaborador, conductor y productor por más de 10 años del programa de radio La Hora Judía. Ha realizado coberturas especiales, así como importantes entrevistas, para diferentes medios nacionales e internacionales. Isaac Ajzen: Empresario mexicano dirige Mas Ideas. S.C. una empresa especialista en crear e innovar en Marketing, Comunicación, Publicidad, Diseño e Impresión en México y el mundo.

Ver todos sus articulos

Deja tu Comentario

A fin de garantizar un intercambio de opiniones respetuoso e interesante, DiarioJudio.com se reserva el derecho a eliminar todos aquellos comentarios que puedan ser considerados difamatorios, vejatorios, insultantes, injuriantes o contrarios a las leyes a estas condiciones. Los comentarios no reflejan la opinión de DiarioJudio.com, sino la de los internautas, y son ellos los únicos responsables de las opiniones vertidas. No se admitirán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo, discriminatorio por identidad de género o que insulten a las personas por su nacionalidad, sexo, religión, edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.


El tamaño máximo de subida de archivos: 300 MB. Puedes subir: imagen, audio, vídeo, documento, hoja de cálculo, interactivo, texto, archivo, código, otra. Los enlaces a YouTube, Facebook, Twitter y otros servicios insertados en el texto del comentario se incrustarán automáticamente. Suelta el archivo aquí

Artículos Relacionados:

Survival In Auschwitz (Bioarchaeological Interpretations of ...

La importancia de creer en ti mismo

31 de julio de 1919: Nace Primo Levi, el hombre que contó el...