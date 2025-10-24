Judaísmo Hoy. Primo Levi, resistencia, memoria y salud mental. Episodio 215. Octubre 24, 2025

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

En este episodio:

Carmen y Daniel reflexionan sobre la supervivencia, la memoria y las secuelas psicológicas del Holocausto, a partir de la vida y obra de Primo Levi, escritor y químico italiano que transformó su experiencia en Auschwitz en una poderosa literatura testimonial.

Carmen repasa su biografía, su escritura como medio de catarsis y el impacto duradero del trauma que marcó su vida hasta su muerte en 1987. Daniel complementa el tema analizando el sentimiento de culpa del sobreviviente y el valor de obras como “El hombre en busca de sentido” de Viktor Frankl.

La conversación se amplía hacia temas contemporáneos como la censura, el populismo y las amenazas a la democracia, con paralelismos entre los años 30 y la actualidad. También se aborda la crisis de salud mental en Israel tras el 7 de octubre, y la importancia de buscar ayuda profesional frente al dolor y la desesperanza.

El episodio cierra con un repaso cultural —incluyendo nacimientos históricos, el Premio Jerusalén y reflexiones sobre antisemitismo en México—, recordando que la memoria, la lectura y la reflexión crítica son herramientas fundamentales frente a los desafíos del presente.

Efemérides:

18 de octubre de1863: Nace el pintor Uri Lesser vea sus pinturas y descubra el modernismo alemán.

18 de octubre de 1889: Nace el poeta Asher Schwartzman, dejó un vasto legado cultural (en yiddish)

18 de octubre de 1880: Nace Zeev Jabotinsky, líder del movimiento Betar

19 de octubre de 1859: Nació Alfred Dreyfus, capitán judío del ejército francés condenado por traición

20 de octubre de 1947: El Congreso investiga el comunismo en Hollywood

21 de octubre de 1949: Nace Benjamin Netanyahu

22 de octubre de 1913: Nace el gran fotógrafo de guerra Robert Capa

23 de octubre, 1919: Nace el actor Max Berliner

23 de octubre de 1998: Israel y la Autoridad Palestina firman el acuerdo de Wye River

24 de octubre de 1784: Nace Moses Montefiore

24 de octubre de 1935: Asesinan al famoso criminal Dutch Schultz

Musica:

Kum Tsoo Mir, Asher Schwartzman

Libro:

Si esto es un hombre, de Primo Levi

Parallel Old Testament – Tanakh de Conrad R. Gren

—————–

