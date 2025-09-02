Judíos en el movimiento laboral americano

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Los judíos de Europa del Este llegaron a Estados Unidos en pleno apogeo del capitalismo estadounidense desenfrenado. Los primeros intentos de la clase trabajadora por sindicalizarse y declararse en huelga fracasaron casi invariablemente. Entre los judíos de Europa del Este, estas primeras iniciativas sindicales resultaron aún más difíciles que para otros trabajadores. La mayoría trabajaba en talleres clandestinos, en barrios de viviendas demasiado pequeños para fomentar una perspectiva sindicalista colectiva.

Ya en 1885, los trabajadores de la confección participaron en una breve huelga espontánea de unos 10.000 fabricantes de capas y faldas. Sin embargo, tras lograr algunas concesiones menores, se distanciaron, permitiendo que su sindicato desapareciera, y las mejoras fueron gradualmente rescindidas. Otras huelgas locales ocasionales se diluyeron en los años siguientes.

Los trabajadores judíos parecían “inorganizables”, se lamentó Morris Hillquit [organizador sindical y líder intelectual del Partido Socialista Americano] algunos años después. Eran “aburridos, apáticos, poco inteligentes”. En 1888, por iniciativa de Bernard Weinstein, camisero de 19 años y reciente activista bundista en Rusia, Hillquit y varios otros judíos del Lower East Side fundaron los Sindicatos Hebreos Unidos.

En la terminología actual, el propósito de la organización era la “concienciación”, simplemente fomentar la organización sindical en la industria textil y otros oficios “judíos”. De hecho, para 1890, el pequeño grupo había logrado fundar unos 22 sindicatos, entre ellos un sindicato de tipógrafos, un sindicato de camiseros, un sindicato de calzoncillos, un sindicato de caparos, un sindicato de gorros, un sindicato de panaderos e incluso un sindicato de actores yidis.

Su idealismo inicial fue sin duda intenso, incluso mesiánico, pero aún esencialmente disperso. Al principio de su historia, los Sindicatos Hebreos Unidos aceptaron con entusiasmo la solicitud de Daniel De Leon, fundador y líder del Partido Laborista Socialista, con sede en Nueva York, de participar en un desfile del Primero de Mayo. Aparentemente una manifestación por la jornada laboral de ocho horas, el evento significó mucho más para los 9.000 judíos que marchaban.

Las bandas interpretaron la Marsellesa y canciones obreras. Banderas rojas ondeaban en cientos de ventanas de viviendas. Los manifestantes de los 16 sindicatos judíos y organizaciones socialistas que se dirigían a Union Square portaban pancartas con lemas como “Pan y Libertad” y “Abajo la Esclavitud Asalariada”. La lluvia continua no pudo mermar el ánimo de la multitud. Abraham Cahan, uno de los oradores, proclamó: “Esta imponente manifestación… [es] el comienzo de la gran revolución que derrocará el sistema capitalista y erigirá una nueva sociedad sobre la base de la auténtica libertad, igualdad y fraternidad”. De Leon y otros oraron en la misma línea. Ninguno de los oradores prestó mucha atención al tema de la jornada laboral de ocho horas.

Tendrían que hacerlo tarde o temprano. Era la advertencia de la recién fundada Federación Americana del Trabajo, y en concreto de su presidente, Samuel Gompers. Nacido de padres sefardíes holandeses en el gueto de Londres, Gompers había llegado a Estados Unidos en su adolescencia, en plena Guerra Civil. Trabajando como torcedor de cigarros en el Lower East Side de Nueva York, participó en la fundación del sindicato de tabaqueros y luego ascendió en el Consejo Central del Trabajo, de habla alemana. En 1886, negoció la formación de la Federación Americana del Trabajo y se convirtió en su primer presidente. Tan filosóficamente prosaico como intelectualmente carismático era De León, Gompers era completamente pragmático en su enfoque de los problemas de la clase trabajadora. Las ideologías no le interesaban. Para él, la libre empresa era una realidad, y estaba decidido a luchar por los derechos laborales dentro de ese sistema.

Sin lealtades ni preocupaciones judías, Gompers al principio no ocultó su desagrado por los Sindicatos Hebreos Unidos y su mesianismo efusivo. A su vez, sus miembros correspondieron con entusiasmo a sus sospechas. Pero con la desaparición del Partido Laborista Socialista de De Leon, los Sindicatos Hebreos Unidos no tuvieron más opción que permitir a sus sindicatos cierta identificación provisional con la AFL. Esta última parecía ser claramente la única organización laboral capaz de lograr mejoras básicas para el trabajador.

Con el apoyo de Hillquit, de [Meyer] London [político socialista de Nueva York] y, finalmente, incluso de Eugene Debs, los sindicatos judíos acordaron entonces concentrarse por el momento simplemente en lograr la estabilidad. Anticipaban que el apoyo moral y la guía de la AFL a largo plazo los fortalecerían, y no se equivocaron.

A corto plazo, sin embargo, fue el ingenio de la propia fuerza laboral judía lo que jugó un papel decisivo en el esfuerzo sindicalizador. El campo de batalla inicial fue la industria textil femenina. Aquí, para los judíos inmigrantes, la dirección táctica surgió ya en 1890, cuando Joseph Barondess, de 25 años y con solo dos años en Estados Unidos, organizó a los fabricantes de capas, la subcomunidad más grande dentro de los oficios de la costura.

De mirada ardiente y bigote, con el porte extravagante de un aristócrata bohemio, Barondess se ganó el corazón de sus compañeros de trabajo con su voz potente y su talento para combinar la agitación radical con epigramas talmúdicos. Fue Barondess quien, en 1890, organizó una huelga de 3.000 fabricantes de capas, manteniendo casi milagrosamente la disciplina y la moral de sus compañeros piqueteros durante ocho semanas de brutalidad policial, matones a mano armada, privaciones económicas y hambre. Al final, la gerencia aceptó una modesta reducción de horas y carga de trabajo.

Barondess y otros líderes sindicales pasaron los años siguientes luchando por consolidar su sindicato. Fue un trabajo arduo y agotador durante la década de 1890. Tras resolver una queja específica, estos primeros trabajadores textiles judíos a menudo dejaban caducar sus cuotas sindicales. Acumulando con esmero sus ahorros, muchos enviaron a sus familias a Europa o se aventuraron a emprender negocios por su cuenta como subcontratistas o pequeños comerciantes. Incluso en 1905, Abraham Bisno, subinspector de fábricas del estado de Illinois, sugirió en un informe sobre la industria textil masculina de Chicago que «la mayoría de los [trabajadores judíos de fábricas] no se consideran trabajadores de por vida, ni creen que dejarán como herencia a sus hijos gran parte de su trabajo».

Una serie de nuevos acontecimientos dio un impulso inesperado al movimiento sindical judío. Uno de ellos fue la oleada de inmigrantes bundistas de principios del siglo XX. Con su celo y compromiso ideológicos, estos socialistas radicales aportaron una vital inyección de fuerza. Irónicamente, también lo hizo el crecimiento de la propia industria textil, en particular de su rama de confección femenina con sede en Nueva York.

Durante la primera década del nuevo siglo, la confección femenina se convirtió en la tercera industria de bienes de consumo más grande de Estados Unidos. En 1900, el número de fábricas ascendía a 1224. En 1910, la cifra alcanzó los 21.701. En el mismo período, el número de trabajadores aumentó de 31.000 a 84.000. Con este crecimiento y la introducción de maquinaria más nueva y eficiente, los antiguos talleres clandestinos —organizados de forma caótica y económicamente redundantes— pronto desaparecieron.

La transición de talleres clandestinos a fábricas, a su vez, proporcionó una base más eficaz para la sindicalización. Los trabajadores ya no estaban aislados unos de otros, como antes, dispersos entre pisos. Hacinados ahora en fábricas, podían compartir sus quejas y reclamos, y colaborar en la acción colectiva.

Otro factor que contribuyó al auge de la actividad laboral fue la consolidación de sindicatos individuales dentro de la industria textil femenina. Continuaron funcionando secciones locales independientes de fabricantes de capas, planchadores, cortadores, camiseros y otros. Durante años se organizaron individualmente y convocaron huelgas individualmente. Sin embargo, en 1900, bajo la insistencia de Gompers y la dirección de la AFL, los diversos sindicatos acordaron colaborar al menos en una organización paraguas: el Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección Femenina.

El ILGWU no estaba dispuesto a volverse conservador. Inagotablemente imbuido del idealismo bundista, durante años constituiría el componente más radical dentro de la AFL. Sin embargo, el nuevo y respetable sello de la afiliación a la AFL, así como la mera consolidación numérica de las trabajadoras de la confección, ofrecían una dimensión que merecía ser tomada en serio. Con el auge económico en los años posteriores a la Guerra Hispano-Estadounidense, el movimiento obrero estaba dando pasos agigantados. Solo en 1900, unos cuatrocientos cincuenta mil nuevos trabajadores se unieron en masa a la AFL. En respuesta a la confluencia de estos factores, para 1909 el ILGWU había crecido hasta contar con 63 secciones locales que agrupaban a 16.000 miembros. Por fin, había un proletariado judío estructurado para desafiar frontalmente el infierno de las fábricas de ropa.

