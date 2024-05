Judith Butler: “Las feministas que no repudian a la derecha antigénero son sus cómplices”

La reconocida filósofa Judith Butler, una de las figuras más influyentes en estudios de género, ha lanzado su nuevo libro ¿Quién teme al género?, donde analiza la conexión entre feministas antitrans y la derecha conservadora. En una entrevista con “El País”, Butler argumenta que algunas feministas, al no denunciar a la derecha antigénero, se convierten en “cómplices” de estas corrientes. “Las feministas que no repudian a la derecha antigénero son sus cómplices”, afirmó Butler, destacando la necesidad de una resistencia conjunta contra el conservadurismo que utiliza el género como arma cultural.

En su estancia en París, donde participó en un ciclo de conferencias en el Centre Pompidou, Butler —también profesora en la Universidad de Berkeley y registrada como persona no binaria— abordó diversos temas incluyendo su percepción sobre los pronombres y la identidad de género. A pesar de la resistencia de instituciones como la Real Academia Española, que no acepta el pronombre “elle”, Butler enfatiza la importancia de la solidaridad y el reconocimiento de las identidades trans y no binarias. “Es una forma de solidaridad con los otros elles del mundo”, explicó.

En ¿Quién teme al género?, Butler critica lo que considera una “alianza inconsciente” entre las feministas antitrans y las corrientes conservadoras, que han convertido el género en un campo de batalla ideológico. La autora argumenta que esta alianza refuerza los ataques contra los derechos y libertades de las comunidades trans y queer, poblaciones vulnerable y frecuentemente enfrentan discriminación y violencia.

Butler también toca temas de violencia estatal y resistencia en sus ensayos. En ¿Quién teme al género? propone un enfoque más accesible que en trabajos anteriores como El género en disputa. “Si hubiese sabido que ‘El género en disputa’ tendría una audiencia amplia, probablemente lo habría escrito de otra manera”, admitió la filósofa, refiriéndose a la jerga densa de sus primeras obras.

En cuanto a las tensiones actuales y la polarización en torno a las políticas de género, Butler sostiene que la ansiedad y la resistencia a los cambios en la percepción del género son manipuladas por figuras políticas para fomentar miedo y desinformación. A través de su crítica, busca desmontar los mitos y ofrecer un diálogo más inclusivo y comprensivo hacia las realidades de las personas trans y no binarias.

Con su última publicación, Judith Butler no solo continúa influyendo en el debate académico y público, sino que también desafía a las comunidades feministas y progresistas a evaluar sus posturas y alianzas, enfatizando la necesidad de una solidaridad amplia y transversal contra el autoritarismo emergente y las políticas de exclusión basadas en el género.

Sobre el libro

En mayo de 2024, la Editorial Paidós publica la obra ¿Quién teme al género? de Judith Butler, una de las figuras más influyentes en el pensamiento contemporáneo sobre género y sexualidad. En este libro, Butler aborda la creciente oposición a las nociones de género, predominantemente desde sectores conservadores y de derecha, ofreciendo una crítica incisiva y valiente frente al autoritarismo que amenaza las libertades individuales.

Butler, cuyo trabajo ha sido fundamental en redefinir nuestra comprensión del género y la sexualidad, investiga cómo el género ha sido demonizado por movimientos antigénero que se extienden a nivel global. Estos movimientos promueven la idea de que el género representa un peligro para las familias, las culturas locales y la civilización, e incluso para la definición tradicional del “hombre”. Este libro detalla cómo estas narrativas están siendo utilizadas por regímenes autoritarios emergentes, grupos fascistas y sectores transexcluyentes dentro del feminismo.

En su análisis, Butler explora cómo estos movimientos antigénero trabajan en conjunto con narrativas engañosas sobre teoría crítica de la raza y el pánico xenófobo hacia la migración, contribuyendo a una atmósfera de miedo y opresión que amenaza los derechos reproductivos y socava las protecciones contra la violencia hacia las personas trans y queer.

¿Quién teme al género? es más que una crítica; es un llamado a la acción. Butler invita a los lectores a formar una coalición en defensa de la igualdad y contra la injusticia, visualizando nuevas posibilidades para la libertad y la solidaridad. Su mensaje es uno de esperanza, instando a una reflexión profunda sobre los tiempos actuales y los desafíos que enfrentamos.

Este libro es una intervención esencial para entender y combatir las fuerzas que buscan restringir y redefinir el concepto de género en nuestra sociedad. Con su publicación, Judith Butler reafirma su posición como una voz crucial en la lucha por la justicia y la equidad de género.

Referencia:

Judith Butler, filósofa: “Las feministas que no repudian a la derecha antigénero son sus cómplices”. (s.f.). El País. https://elpais.com/ideas/2024-05-05/judith-butler-filosofa-las-feministas-que-no-repudian-el-ataque-de-la-derecha-contra-el-genero-son-sus-complices.html