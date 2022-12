“Holocausto y justicia: Representación e historiografía del Holocausto en los juicios de posguerra”, por David Bankier y Dan Michman, Eds. Publicaciones de Yad Vashem. 2010. ISBN:

978-965-308-353-0.

Una idea errónea popular sobre los 13 juicios realizados por el Tribunal Militar Internacional en Alemania entre 1945 y 1949 es que el Holocausto fue un tema principal de enjuiciamiento. Los juicios de Núremberg fueron “la primera vez en la historia que los líderes políticos y militares de un país fueron juzgados y acusados ​​por crímenes que habían cometido durante la guerra”, señalan los historiadores israelíes David Bankier y Dan Michman. Como señala Lawrence Douglas, un profesor de derecho estadounidense, en este volumen, la idea de que aquellos que cometen atrocidades masivas deben rendir cuentas en los tribunales penales, ya sean nacionales, internacionales o en una combinación de ambos, ahora se acepta universalmente.

Para los hechos sin precedentes, se convocó un tribunal internacional. La creación de estos procedimientos legales únicos plantea una serie de preguntas: ¿Cuál fue el trasfondo que permitió este desarrollo y qué impacto tuvieron estos juicios en el mundo de la posguerra: en el derecho internacional, en el enjuiciamiento de crímenes de guerra, en la historiografía y la memoria colectiva? , sobre cómo afrontar el pasado, sobre la cobertura mediática de los juicios, sobre la imagen cinematográfica de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto? Significativamente, el intento alemán de aniquilar a los judíos europeos no fue el foco central de los juicios, aunque los “hechos mismos de la persecución de los judíos y su asesinato al por mayor se mencionaron explícitamente en varios casos e implícitamente en muchos”, concluyen Bankier y Michman.

Para conmemorar el 60 aniversario del final de los primeros Juicios de Nuremberg, el Instituto Yad Vashem para la Investigación del Holocausto celebró una conferencia internacional centrada en los temas que plantearon los juicios y seleccionó una serie de documentos presentados en la conferencia por académicos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Polonia, Bélgica, Israel, Estados Unidos y Canadá por este volumen tan importante.

El libro está dividido en tres secciones. El primero trata de los juicios de Nuremberg: sus antecedentes, el entorno en el que transcurrieron, su carácter judicial y su influencia de largo alcance en los años inmediatamente posteriores a la guerra. La segunda sección se centra en los juicios de los criminales de guerra alemanes llevados a cabo por los tribunales alemanes, y cómo fueron cubiertos por los medios de comunicación y la forma en que estos retrataron el Holocausto. La última sección examina los juicios en los países que Alemania ocupó durante la guerra: Bélgica, Francia, la Unión Soviética, Polonia e Italia, en un esfuerzo por comprender los antecedentes históricos y legales y la influencia a largo plazo en la memoria del Holocausto y cómo se representa.

Donald Bloxham, un historiador inglés, habla del “otro lado” de los juicios: “… las revisiones de sentencia, amnistías y liberaciones prematuras de los condenados por delitos relacionados con el régimen nazi”. Esta es un área que recibió poca atención, lo que, según Bloxham, socava una de las justificaciones más críticas para el juicio: “imponer el estado de derecho en las relaciones de poder desnudas”.

Alemania “puso efectivamente un límite al alcance del cálculo” al ver el juicio como “un insulto a la nación”. Al purgar su pasado, los alemanes tuvieron que considerar dos cuestiones. Estaban preparados para sacar de sus cargos los símbolos nazis y algunos de los implicados en el régimen. Al mismo tiempo, los alemanes intentaron evitar alienar a segmentos considerables del público alemán o las “élites administrativas” que podrían haber sido cómplices en la comisión de crímenes de guerra, y estaban obligados a “garantizar la estabilidad y la viabilidad de la nueva política”. En consecuencia, esto se convirtió en una consideración clave en cuanto a quién sería juzgado.

En un trabajo diferente, el historiador Omer Bartov agrega otra dimensión a la situación que enfrentaron los alemanes después de la guerra. Cuando los soldados regresaron a sus hogares, se llevaron consigo “las imágenes y los horrores de la guerra, la moralidad pervertida que había formado su base, y la percepción distorsionada que hacía soportable la vida”. Cada familia tenía al menos un soldado que servía en el frente. Estos jóvenes luego se convirtieron en trabajadores, burócratas, abogados, médicos, psicólogos, políticos, maestros, banqueros, jueces, profesores y periodistas. El asesinato de los 6 millones fue percibido simplemente como otra faceta de la guerra, no como algo especialmente excepcional en la guerra tan distintiva de la Alemania nazi.

Dado que muchos más alemanes experimentaron los bombardeos estratégicos y la ocupación de su tierra que los que presenciaron los campos de exterminio, son los recuerdos que quedaron grabados en sus mentes. Por lo tanto, el pueblo alemán ya no estaba directamente relacionado con la destrucción de los judíos europeos y se convirtió en “algo que no había sido ejecutado por ellos, sino en su nombre”. La derrota había transformado a los alemanes en víctimas. Y las víctimas no pueden rendir cuentas.

