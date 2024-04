¿Justo o correcto?

En las aglomeradas calles de la Ciudad de México, mientras el calor castiga con sus afiladas puntas, cual latigazo mojado sobre los lomos, la ciudadanía se mueve como hormigas, cada uno corriendo para su lado, otros estorbando platicando estáticos obstruyendo el paso de los apuradísimos transeúntes. Aquellos que se detienen sin piedad ni empatía a media calle, son esos mismos los que de pronto realizan movimientos abruptos para cualquier lado y sin mirar. Si tienen que caminar para atrás o para un costado, ya sea con las manos vacías, celular en mano o con una maleta o una tabla de grandes dimensiones, o lo que sea que traigan, lo hacen con total calma y tranquilidad sin la precaución pertinaz del golpe que siga contra algún otro caminante. Ellos sienten que las calles están vacías, que los caminantes siempre andan mirando, midiendo y sabiendo quién será el que va a moverse y así poder evitarlos. Y ni se nos ocurra pedirles permiso para pasar porque se enojan. Y no sólo que no se mueven, sino que se hacen los sordos mientras se comunican a los gritos entre sus “cuates”.

En todo el ajetreo folklórico, al fin encontramos ese microbus que le llaman “pesero” (la leyenda mitológica ancestral dice que por ser que en la época prehispánica, allá por los albores de la edad de piedra, ese medio de transporte costaba $1.) Nos subimos al mismo pagando los $15 correspondientes mientras le indicamos al chofer hacia dónde nos dirigimos. La pregunta es cómo logra oirnos, pues con su música de banda a todo volumen es casi magia negra alcanzar a escuchar otra cosa.

Lo primero que hacemos es agarrarnos fuerte para comenzar ese deporte extremo de un viaje más, en el cual aprenderemos las letras completas de esas músicas, si se les puede llamar así a un conglomerado de sonidos entrelazados con voces horrendas y letras de poca monta, tirando para lo absurdo, que nunca quisimos escuchar.

A veces no es necesario agarrarse tan fuerte ya que la cantidad de gente nos hace de amortiguación y colchón, tanto que ni siquiera alcanzamos esos postes para detenernos.

Los aromas fétidos comienzan a percibirse en ese hostil ambiente acalorado y musicalizado.

A veces no sé si es un antro en el cual todos bailan al unísono o es el efecto que provocado por topes y baches, aunado a la velocidad de la “pesera”, mientras todos escuchamos la fina y elegante conversación telefónica que el conductor mantiene con sus amistades, al tiempo de ser el único con la libertad de fumar al lado de su “morrita” a quien le reservó el lugar exclusivo para “morritas discapacitadas” a su lado. Esas morritas impresentables que huelen a una mezcla entre las tradicionales cantinas, aroma a perfume barato de hombres borrachos y algo de desodorante pirata comprado en un tianguis.

Los brincos alegres de los pasajeros de a pie que no se mueven aunque haya más lugares atrás. Adelante todos apretados, colgados en la puerta junto a uno de los checadores de pantalones a media nalga y lentes de sol puestos mirando hacia atrás por arriba de su cachucha al revés. Pero atrás sí hay lugares y el checador invita a que sigan subiendo con su fino grito: “¡Periférico, “Gualmar”, Satélite, Mundo E, Mario Colín, hay lugaaaaareeeeesssss!”

Perdón, el chofer no es el único que puede fumar, también la morrita y el checador.

Los gentíos humanos que deberían deambular desde el lado delantero de la unidad en dirección al fondo, parecen haberse mareado por los involuntarios bailoteos que no respetan el son musical de calidad dudosa. Ya que las personas transitan dentro del micro en direcciones desconocidas, como si un cigarro encendido hubiera caído en medio de un hormiguero: ascienden y descienden por la salida o por la entrada, sin distincion. Sería muy saludable informarles que ese espacio abierto que existe en la sección delantera se le denomina entrada y su única función es que los pasajeros puedan entrar y viajar; que esa abertura al final de la unidad no es una ventana o un respiradero, que para eso están las ventanas a los costados o, en algunas unidades, unas compuertas que se abren hacia el lado externo ubicada en el techo.

Ese espacio con dos compuertas enganchadas entre sí y que abren para el costado derecho se llama salida por ser que, casualmente es para salir o descender.

Entrar por la salida y salir por la entrada, quedarse a medio pasillo evitando el paso y consecuentemente el acomodamiento de los pasajeros, no detenerse obstruyendo la salida y las entradas, y bañarse, deberían ser acciones legales y punibles ya que afectan sobremanera a las personas de bien.

¿Acaso es ilegal actuar de esa manera, o solamente es molesto?

Pues legal sí es, al igual que extremadamente molesto. Es más molesto que legal.

Antes de continuar manifestaré un pensamiento para que lo siguiente sea más comprensible:

Muchas veces se ha dicho “Por primera vez, una mujer es árbitro de fútbol feminil, astronauta, chofer de microbús, presidenta (se dice presidente, ya que es un ente que preside y no una enta) de la República, piloto de fórmula 1, etc. Al igual que antes era muy raro ver una mujer que maneje incluso su propio automóvil, que sea actriz, que emita su voto a fin de elegir un cargo estatal, delegacional, municipal o federal, que trabaje en oficinas públicas, que ocupe un cargo nacional, que sea traductora. Gracias al movimiento por la liberación de los derechos de la mujer (que comenzó en el 1612 por un padre de la iglesia católica, a quien tanto aborrecen las feministas de esta cuarta ola, pero esa es otra historia) se comprendió que no deben existir diferencias, sino que se debe escoger a las personas para las labores según sus capacidades. Y no por ser hombre o mujer se cuentan con superiores o inferiores capacidades mentales. Si bien es cierto que la masa corporal y la potencia física es diferente por orden natural y biológico, sabemos que hay excepciones. Es por eso que a mi me resulta denigrante y ofensivo cuando se dice “Es la primera vez en la historia mundial o nacional que una mujer tal cosa”, como si fuese relevante. Es tan normal como si lo haría un varón, ya que decir eso es como estar diciendo que “Lo logró a pesar de su inferioridad que tiene como mujer”. ¿Acaso no es eso aberrante, denigrante y ofensivo?

Pues lo mismo cuando dicen que más derechos tiene uno que el otro sólo por haber nacido así. Lo mismo cuando se dice que a la mujer se la debe respetar por ser mujer, y no es así. El respeto se le debe ofrecer a todas las personas enteramente por igual y sin distinción. Un hombre bueno merece respeto y una mujer mala merece la falta de respeto. Lo mismo que un hombre malo merece la falta de respeto, tanto como una mujer buena merece respeto, sin importar su sexo.

Lo mismo se cansa un hombre al cargar 50 kilos al hombro que una mujer al cargar 10, y eso se llama naturaleza biológica y no distinción.

Cuando estamos en esa locomotora comúnmente llamada pesera, vamos viajando parados o sentados según encontremos espacio, según la distancia que debamos recorrer, según la distancia que nos falte para descender.

Todo este pensamiento me surgió hoy en la mañana cuando entré a una combi que anteriormente se prohibía el ascenso si ya no habían más lugares para sentarse, en los cuales deben entrar 5 personas en un espacio donde caben 3, pero en fin…

Subí a una combi y no tenía dónde sentarme. Mi estatura de 1,68 metros me ayudó a detenerme ejerciendo presión entre el techo y mi cabeza para liberar mis manos y buscar algo en un morral que llevaba. De todos modos, aunque hubiera tenido las manos libres, casi no existían posibilidades de agarrarse en una combi. En la siguiente parada no bajó nadie, sino que subió una pareja, un hombre y una mujer, aparentemente compañeros de trabajo. Éramos 15 personas sentadas y 7 paradas, yo entre éstas últimas. En la siguiente parada se bajan dos pasajeros sentados a mi lado estando yo de a pie. “A mi lado” es una forma de decir ya que en ese mini espacio todo está al lado de todos, pero ese espacio estaba pegado a mis piernas. La señorita, compañera de trabajo que subió después de mi, se tomó la libertad de sentarse. Yo me imagino que ella habrá pensado lo siguiente: “sean o no los hombres de pie caballeros, yo soy mujer y tengo más derechos, incluso sin pedir permiso ni siquiera con la mirada, sin mirar a nadie y creyéndome respetable. Es más, si alguien (por supuesto hombre) se hubiera sentado antes que yo, estaba yo en todo mi derecho a enojarme y todos deben defenderme para levantarlo y así sea yo quien ocupe ese lugar, porque soy mujer”.

No sé si pensó todo eso, pero es lo que demostró y lo que demuestran la mayoría de las mujeres frente a los hombres. Como si los hombres no tenemos ni cansancio, dolor de espaldas, ni nada. Es más, tampoco tenemos derechos ni siquiera por haber estado esperando desde mucho antes la liberación de algún espacio para sentarnos.

Diremos que es “políticamente correcto” callar y “ceder” el lugar, pero no es justo en el mínimo sentido. No solamente que no es justo, sino que incluso me atrevo a afirmar con severidad que es una total falta de respeto a las personas, sin distinción de hombres o mujeres, a las personas en general, ese acto altanero que hizo esa dama de nulos modales y escasa educación, si es que así se le puede llamar a ese comportamiento.

(Una pregunta: ¿Por qué se acostumbra que al abordar una combi se saluda y cuando se hace lo propio en un camión o pesero no?)