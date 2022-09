Kero empesar a mi artikolo kon munchas grasyas a mis keridos lektores. Esto oroza i kontente de eskrivir en el sitio de İ. Y. T. Un grande agradesimyento a YAKUP BAROKAS ke me inkluyo i a mi kerida amiga i editora KAREN SHARHON, ke me provoko a eskrivir en esta ligua. Un agradesimyento a los ke meldan los artikolos ke eskrivo i me onoran en dizyendome:

“Me plazyo munho lo ke eskrivites”

“Me pishi de la riza en meldando”

“Esta semana eskrivites lo ke tengo aryento el korason”

esto me da antuzyasmo me motiva, a ken no plaze agradeser.

Kreyo ke apresyash ke no es muy fasil de topar sujetos. Eskrivo al Şalom, a la revista El Amaneser i agora a İYT.

Kuando vyene el diya de eskrivir me asento i empeso a pensar. Del Dyo ke tengo una observasyon (kual ke no fuera porke de ves en kuando observo i lo ke no es menester) ma munchas kozas me vyenen fin al pye i syempre ago lores i bendigo a mi puevlo. Tanto ke mi puevlo bive, yo en primero el dyo no kedo sin sujetos. A lo ke entendi de las alavasyones de mis lektores, lo mas keren riyir. Ya les do muncha razon porke todos estamos un poko eskuros. Seya la situasyon, la politika, el estado del pais, la karestiya i lo mas emportante mansevos sin echos. Tyenen muncha responsabilita kon los ijos, las eskolas espesyal estan muy karas se kere abastesido.

Ke desho ke tomo falan filan derken otro un enverano ya esta para eskapar. Agora vaj a dizir kada anyo eskapa enverano empesa otonyo, detras invyerno, primavera i de muevo vyene enverano.

Tenesh muncha razon, en enpesando a eskrivir, me vino al tino esta balada ke la diziya un amigo de mi papa, en kada empesijo de su konversasyon, por egzempyo:

“ Ke desho ke tomo falan filan derken” me fui al echo i avri la botika…. ke desho ke tomo falan filan derken me fui a kaminar kon mi mujer,” ke desho ke tomo falan filan derken” los ijos vinyeron…..

Un dia vino a dizir adiyo ke va azer aliya a la Medina. Mi papa era muy shakadji le disho:

-Kaminos de leche i myel Vitali, bueno ke topes, solo una koza te va demandar? ya te ambezates komo se dize “ke desho ke tomo falan filan derken” en ivrit?

Ke desho ke tomo falan filan derken, En una sivdad biviya un kardyologo muy famoso i todos los ke sufriyan de korason se ivan ande el. Echas del dyo un diya kayo i se muryo de una kriza de korason. La sivdad entera estavan tristes de peryer esta manera un doktor, se fueron al governo i le rogaron ke se aga una seremoniya muy diferente de otros para este doktor muy valorozo. El governo aksepto i les disho, el funeral es tal diya, vozos todo lo ke pensash puedesh azer.

Todoslos doktores del ospital pensaron diyas i noches, komo era kardiyologo, desidaron de meter korasones en la araba i un grande korason de benadam en el serkolyo. Ya vino el diya de el funeral, la sivdad entera salyeron a las kayes, todos detras de el muerto yorando.

A la fin del rango, dos doktores djudyos Salamon i Moshe, del ospital ke lavoravan endjuntos kon el kardiologo.

Salamon le demanda a Moshe

-Moshe, ya saves, yo so jinekologo si me muero kualo van a meter al serkolyo?

-A ti no se lo ke te van a meter Salamon, i tu ya saves, yo so urologo.

Syempre riyeremos.

Forti Barokas