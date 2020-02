Diario Judío México - EL KUFUR = MENTAR, JURAR

Me akodro de mi amigo kerido z”l ke me diziya ke tenemos una lingua muy limpia i kon lakuala ni se puediya jurar ! Le aviya respondido ke esta bivyendo en un Ganeden si le parese ke los unos kuantizikos de biervos ke oyemos todos, son todo lo ke se puede ekspresar en muestra dulse lingua! Eheheheh… Puedeser ke el ” ijo de una perra ” de los inglezes keda komo agua de roza en la boka de una persona ke kere jurar de negra manera en muestra lingua ! Vo lo digo yo !

Aviya demandando a las personas ke manenra de plazer sienten a uzar estos biervos ke trayen asko, no inspiran dingun respekto al ke los dize i son komo un punyo a la kara de los ke los oyen ! Unos sharanfonfones pensan ke jurar es una terapiya i si no se jura, la persona puede mizmo tener una atako de korason, una paralizia, por los hazinos de tension, de korason etc…. Es una manera de ezbafar, de vazyar el stress ke la han kavzado ! Komo ir ande un psikologo !!! En gritando biervos malos a la kara, se siente komo si aviya logrado una igualitad i no esta mas inferior del ke lo inyervo ! Se puede dizir ke es una manera de kortar kurto una peleya. Porke, dospues de dizir lo mas negro, no keda sensyo de kontinuar. Lo ke keda en siertos kavzos es de peryer la kavesa i empesar a aharvar, dar puntas de pie i chaketonar el ke grita biervos suzyos porke en mas de los kavzos son palavras ke tokan a su honor i a la de su familya !!!! Antes se invitava a un duello para alimpyar la”honor” i miles de personas se muriyan de esta manera manera kon la espada o el pistola mas tadre.

No se komo lo diziyan en Aragones o en la lingua de Cervantes esto, kuando

keriyan firyir las personas kon palavras sensiblas (!) ….ma los muestros, sanos

ke esten, supyeron inventar el generansyo (!) de los kifures (kufur en turko : palavra para jurar) i mi amigo, ijiko bueno, seriya fuyendo por las kalejas para eskonderse i no oyer las dezgrasyas ke se pueden dizir !

Yo me ago zurzuvi entera si me topo entre gente basha kon boka suzya.. I vos vo dizir ande oyi kozas asemejantes por la primera vez…. Es solo muy tadre, kuando me engrandesi ke tuve una sinyifikasyon i es alora ke troki de kolor

kon bueno ! Era el ombre muy godro, judyo, ke vendiya garato (pishkado torik salado) al uno ke se amoko al lado de su vitrinika chika ande se topava los komatos de lakerda i la sevoya korolada !

Madre miya bendicha !!!!!

I… Deke yo tengo una memorya de elefante ?!!!! De nazar guadrado pish push karabush !!! (mi palavra !) para guadrarse del ojo malo…

(Los Izmirlis ivan a dizir ajos kulin !!! Si ? )

