El libro de esta semana es Kiddush Hashem de Sholem Asch:

Para comprender al gobierno polaco y su decisión de eliminar la posibilidad de pedir restitución de los bienes robados por los nazis y apropiados por los polacos solo hay que leer este libro de Sholem Asch de 1926.

Kiddush Hashem documenta el levantamiento de Chmelnitzky y sobretodo el comportamiento de los polacos católicos vis a vis los polacos judíos que, en teoría, luchaban juntos contra el invasor salvaje de tártaros y cosacos.

Para quienes estudiaron en un colegio judío, Kiddush Hashem (en su original en Yiddish) era una lectura obligada en secundaria/preparatoria.

Hoy que la educación judía ha sido desmembrada y en muchos casos reducida a su mínima expresión con pocas probabilidades de volver a alcanzar el nivel y calidad que tenia, es obligación de cada uno de nosotros reforzar lo que el sistema nos da a cuentagotas y tomar la iniciativa para que nosotros mismos, nuestros hijos, sobrinos, nietos, conocidos y demas se eduquen individualmente con lecturas como ésta que no solo les ayudaran a crecer intelectualmente sino también les ayudarán a comprender el mundo que vivimos y que no tiene mucha diferencia con el de 300, 500 o 1000 años atrás.

No suena bonito pero si seguimos en situaciones similares ¿no sería mejor por lo menos comprenderlas para poder superarlas y quizás modificarlas?

Kiddush Hashem, la historia de la resistencia de 1648 de Sholem Asch es la lectura recomendada a todos esta semana.

Clic aquí si desea adquirir Kiddush Hashem

El cual ha sido estudiado y leído en todo el mundo judío e incluso montado en teatro en Nueva York:

"Kidush Hashem" es un drama histórico en tres actos y diecisiete escenas, interpretado por primera vez por la compañía de teatro Yiddish Art Theatre de Maurice Schwartz el 14 de septiembre de 1928 en el Yiddish Art Theatre en 114 East 14th Street, cerca de Union Square en la ciudad de Nueva York.

La versión teatral fue creada y dirigida por Maurice Schwartz. Su música incidental fue compuesta por Joseph Achron.

NOTA INTRODUCTORIA, por Maximilian Hurwitz

La presente obra es una dramatización de la poderosa novela histórica de Sholom Asch del mismo nombre. La novela, que su subtítulo describe como "una epopeya de 1648", trata sobre uno de los momentos más trágicos en los trágicos anales del judío, a saber, el levantamiento de las masas ucranianas, bajo el liderazgo del cosaco hetman Bogdan Chmielnicki ( pronunciado Chmelnitzki), contra sus crueles señores, los nobles feudales polacos y los terratenientes. Los últimos oprimieron a sus siervos ucranianos no solo materialmente, sino también espiritualmente, en un esfuerzo por obligarlos a abandonar la Iglesia ortodoxa griega y unirse a la Iglesia de Roma, que también era la Iglesia oficial del reino polaco. Teniendo esto en cuenta, las iglesias ortodoxas griegas se mantenían bajo llave y llave, y cuando los ucranianos deseaban adorar en ellas, tenían que pagar un impuesto especial antes de que se les abrieran las puertas. Y los judíos, que entonces constituían la única clase media en Polonia, y que se mantenían en gran parte mediante la agricultura o el arrendamiento de aldeas y fincas de la nobleza y la nobleza, se vieron obligados a actuar como agentes de los señores feudales polacos, incluso en el tema de la recolección. el impuesto eclesiástico de los ucranianos, aprovechando así el odio de los oprimidos que descansaban justamente sobre los polacos. Como resultado, cuando los ucranianos bajo Chmielnicki, ayudados por las fuerzas tártaras del Khan de Crimea, tomaron las armas contra Polonia, los judíos, como de costumbre, fueron las principales víctimas, y en el transcurso de la década (1648-1658) que la insurrección duró, de trescientos mil a medio millón de judíos que perecieron. En más de una instancia, los judíos, aunque no estaban capacitados en las artes de la guerra, presentaron una resistencia heroica y lucharon como los leones a raya; pero los números superiores del enemigo, ayudados e instigados por la traición de los polacos, como se describe en la presente obra, resultaron en su derrota a manos de las hordas de Chmielnicki, quienes mataron a viejos y jóvenes y cometieron otros hechos de el horror y la vergüenza Es de estas atrocidades que dice una crónica judía de aquellos días: "Nos avergüenza escribir todo lo que los cosacos y los tártaros hicieron a los judíos, para no deshonrar al hombre de la especie que fue creado a imagen de Dios".

Kidush Hashem es una frase hebrea que significa, literalmente, la santificación del Santo Nombre, pero se emplea comúnmente para significar el martirio llevado por el bien de la religión judía. Aunque el judaísmo, como se destaca en la obra, desaprueba todos los actos heroicos y la exposición innecesaria al peligro, se refiere a morir por el jaleo de los niños como el acto más sagrado que un judío es capaz de hacer.

Los miembros de este grupo de teatro en Yiddish Art Theatre que fueron incluidos en el reparto de "Kidush Hashem" son los siguientes:

Miriam Elias, Louis Weisberg, Yechiel Goldsmith, Hirsh Seidman, Joseph Greenberg, Liza Silbert, Maurice Schwartz, Bina Abramowitz, Ben Zvi Baratoff, Dorothy Baron, Edis Phillips, Daisy De Meyer, Abraham Boretsky, Michael Rosenberg, Victor Pecker, Gershon Rubin, NB Samuiloff, Lazar Freed, Morris Strassberg, Morris Silberkasten, Boris Weiner, Sonia Gurskaya, Rose Ellenberg, Celia Adler, Isaak (Isa) Greenberg, Abraham Kubansky, G. Michael, Ben Zion Katz, Anna Teitelbaum, Elisha Mintz, S. Gladstein , I. Roug (h) berg, W. Boris, S. Weinstein, Max Rosenthal, Jeanette Semel, Pincus Sherman, Anatole Winogradoff, Michael Gibson, M. Lerer y M. Mayer. La banda judía - Sholem Aleichem Ensemble: P. Feigin, G. Schwiler, M. Gelbard, B. Zwilling, H. Rothperl, M. Poznansky.

La acción de la obra tiene lugar en Ucrania, en vísperas de, y durante el gran levantamiento de cosacos en 1648 bajo la dirección de Bogdan Cznielnitzki.

Comprender esta obra referida a los hechos de 1648, escrita por Sholem Ash

Asch nació Szalom Asz en Kutno , Congreso de Polonia de Moszek Asz (1825, Gąbin - 1905, Kutno ), un comerciante de ganado y posadero, y Frajda Malka, de soltera Widawska (nacida en 1850, Łęczyca ). Frajda fue la segunda esposa de Moszek; su primera esposa, Rude Shmit, murió en 1873, dejándolo con seis o siete hijos (se desconoce el número exacto). Sholem fue el cuarto de los diez hijos que tuvieron juntos Moszek y Frajda Malka. [1] Moszek pasaba toda la semana en la carretera y regresaba a casa todos los viernes a tiempo para el sábado. Era conocido por ser un hombre muy caritativo que entregaba dinero a los pobres. [1] [2]

Nacido en una familia jasídica, Sholem Asch recibió una educación judía tradicional. Considerado el erudito designado de sus hermanos, sus padres soñaban con que se convirtiera en rabino y lo enviaron a la mejor escuela religiosa (o jeder ) del pueblo.), donde las familias ricas enviaban a sus hijos. Allí, pasó la mayor parte de su infancia estudiando el Talmud y luego estudiaría la Biblia y la Hagadá en su tiempo libre. Asch creció en un pueblo mayoritariamente judío, por lo que creció creyendo que los judíos también eran mayoría en el resto del mundo. En Kutno, judíos y gentiles en su mayoría se llevaban bien, salvo cierta tensión en torno a las festividades religiosas. Tuvo que escabullirse a través de un área mayoritariamente gentil para llegar a un lago donde le encantaba nadar, donde una vez fue acorralado por niños que empuñaban palos y perros, quienes le exigieron que admitiera haber matado a "Cristo", lo que Asch no hizo en ese momento. , sabe que es un nombre para Jesús, o le rasgarían la túnica. Admitió haber matado a Cristo por miedo, pero de todos modos lo golpearon y le rasgaron el abrigo. Asch nunca perdió el miedo a los perros a partir de ese incidente. [2]

En su adolescencia, tras pasar del jeder a la Casa de Estudio, Sholem se percató de los grandes cambios sociales en el pensamiento popular judío. Las nuevas ideas y la Ilustración se afirmaban en el mundo judío. En la casa de su amigo, Sholem exploraría estas nuevas ideas leyendo en secreto muchos libros seculares, lo que lo llevó a creerse demasiado mundano para convertirse en rabino. A los 17 años, sus padres se enteraron de esta literatura "profana" y lo enviaron a vivir con unos parientes en un pueblo cercano, donde se convirtió en profesor de hebreo. [2] Después de unos meses allí, recibió una educación más liberal en Włocławek , donde se mantuvo como escritor de cartas para la gente analfabeta del pueblo. [3]Es en Włocławek donde se enamoró de la obra del destacado escritor yiddish IL Peretz . También es donde comenzó a escribir. Intentó dominar el cuento y escribió en hebreo. Lo que escribió allí sería revisado más tarde, traducido al yiddish y, en última instancia, lanzaría su carrera. [2]

En 1899, se mudó a Varsovia , donde conoció a IL Peretz y otros jóvenes escritores bajo la tutela de Peretz, como David Pinski, Abraham Reisen y Hersh David Nomberg. Influenciado por la Haskalah (Ilustración judía), Asch inicialmente escribió en hebreo , pero Peretz lo convenció de cambiar al yiddish. La reputación de Asch se estableció en 1902 con su primer libro de cuentos, In a shlekhter tsayt ( En un mal momento ). [1] En 1903, se casó con Mathilde Shapiro, la hija del maestro y poeta polaco-judío Menahem Mendel Shapiro. [3]

En 1904, Asch publicó una de sus obras más conocidas, Ashtetl , un retrato idílico de la vida tradicional polaco-judía. En enero de 1905, estrenó la primera obra de su increíblemente exitosa carrera como escritor, Tsurikgekumen ( Coming Back ). [1]

Escribió el drama Got fun nekome ( Dios de la venganza ) en el invierno de 1906 en Colonia, Alemania. [4] Se trata de un propietario de un burdel judío que intenta volverse respetable encargando un rollo de la Torá y casando a su hija con un estudiante de ieshivá. Ambientada en un burdel, la obra incluye prostitutas judías y una escena lésbica. [5] IL Peretz dijo sobre la obra después de leerla: "¡Quémalo, Asch, quémalo!" En cambio, Asch fue a Berlín para presentársela al director Max Reinhardt y al actor Rudolph Schildkraut , quienes la produjeron en el Deutsches Theatre. dios de la venganzaabrió el 19 de marzo de 1907 y duró seis meses, y pronto fue traducida y representada en una docena de idiomas europeos. Fue llevado por primera vez a Nueva York por David Kessler en 1907. La mayoría de la audiencia vino por Kessler y abuchearon al resto del elenco. La producción de Nueva York provocó una gran guerra de prensa entre los periódicos locales en yiddish, encabezados por el ortodoxo Tageplatt e incluso los seculares Forverts . [6] Documentos ortodoxos referidos al Dios de la Venganzacomo "sucio", "inmoral" e "indecente", mientras que los periódicos radicales lo describieron como "moral", "artístico" y "hermoso". Se cambiaron algunas de las escenas más provocativas de la producción, pero no fue suficiente para los periódicos ortodoxos. Incluso los intelectuales yiddish y los partidarios de la obra tuvieron problemas con la representación inauténtica de la tradición judía de la obra, especialmente el uso de la Torá por parte de Yankl, que dijeron que Asch parecía estar usando principalmente para efectos baratos; también expresaron su preocupación sobre cómo podría estigmatizar a los judíos que ya enfrentaban mucho antisemitismo. La asociación con los judíos y el trabajo sexual era un estereotipo popular en ese momento. Otros intelectuales criticaron la escritura en sí, alegando que el segundo acto estaba bellamente escrito pero que el primero y el tercer acto no lo respaldaron. [1]

God of Vengeance se publicó en traducción al inglés en 1918. [7] En 1922, se representó en la ciudad de Nueva York en el Provincetown Theatre en Greenwich Village y se trasladó al Apollo Theatre en Broadway el 19 de febrero de 1923, con un elenco que incluía al aclamado actor inmigrante judío Rudolph Schildkraut. [8] Su presentación se interrumpió el 6 de marzo, cuando todo el elenco, el productor Harry Weinberger y uno de los propietarios del teatro fueron acusados ​​de violar el Código Penal del estado y luego condenados por cargos de obscenidad . [9] [8]Weinberger, quien también fue un destacado abogado, representó al grupo en el juicio. El principal testigo contra la obra fue el rabino Joseph Silberman, quien declaró en una entrevista con Forverts : "Esta obra difama la religión judía. Incluso el mayor antisemita no podría haber escrito tal cosa". [1] Después de una batalla prolongada, la condena fue apelada con éxito. [10] En Europa, la obra fue lo suficientemente popular como para ser traducida al alemán , ruso , polaco , hebreo , italiano , checo , rumano y noruego . indecente ,la obra de teatro de 2015 escrita por Paula Vogel , cuenta esos eventos y el impacto de God of Vengeance . [11] Se estrenó en Broadway en el Teatro Cort en abril de 2017, dirigida por Rebecca Taichman . [12] [13]

Asistió a la Conferencia de Idioma Yiddish de Czernowitz de 1908, que declaró que el yiddish era "un idioma nacional del pueblo judío". Viajó a Palestina en 1908 ya los Estados Unidos en 1910, un lugar sobre el que se sentía profundamente ambivalente. En la búsqueda de un refugio seguro de la violencia en Europa, él y su familia se mudaron a los Estados Unidos en 1914, moviéndose por la ciudad de Nueva York por un tiempo antes de establecerse en Staten Island . En Nueva York, comenzó a escribir para Forverts , el diario en yiddish de circulación masiva que también había cubierto sus obras de teatro, un trabajo que le proporcionaba ingresos y un círculo intelectual.

Asch se volvió cada vez más activo en la vida pública y desempeñó un papel destacado en los esfuerzos de socorro de los judíos estadounidenses en Europa para las víctimas judías de la guerra. Fue miembro fundador del Comité de Distribución Conjunta Judío Estadounidense . Después de una serie de pogromos en Lituania en 1919, Asch visitó el país como representante del Comité Conjunto, [14] y sufrió una crisis nerviosa debido a la conmoción por los horrores que presenció. [1] Su Kiddush ha-Shem (1919), que narra el levantamiento de Chmielnicki contra los judíos y los polacos a mediados del siglo XVII en Ucrania y Polonia, es una de las primeras novelas históricas de la literatura yiddish moderna.. En 1920, se convirtió en ciudadano naturalizado de los Estados Unidos.

Asch regresó a Polonia en 1923 y visitó Alemania con frecuencia. El círculo literario yiddish esperaba que se quedara en Polonia, porque la muerte de IL Peretz en 1915 los había dejado sin una figura principal. Asch no deseaba ocupar el lugar de Peretz, se mudó a Bellevue, Francia después de años y continuó escribiendo regularmente para periódicos en yiddish en los EE. UU. y Polonia. En Bellevue, escribió su trilogía de 1929-1931 Farn Mabul. ( Before the Flood , traducido como Three Cities ) describe la vida judía de principios del siglo XX en San Petersburgo , Varsovia y Moscú. Siempre viajero, Asch realizó muchos viajes a la Unión Soviética, Palestina y los Estados Unidos. Siempre tuvo a los pintores en alta estima y formó estrechas amistades con artistas comoIsaac Lichtenstein , Marc Chagall , Emil Orlik y Jules Pascin . Habló a los cientos de dolientes en el funeral de Pascin después de que el pintor se suicidara. [1]

Sholem Asch de joven

Asch fue un escritor célebre en su propia vida. En 1920, en honor a su 40 cumpleaños, un comité encabezado por Judah L. Magnes publicó un conjunto de 12 volúmenes de sus obras completas. [3] En 1932 recibió la condecoración Polonia Restituta de la República de Polonia y fue elegido presidente honorario del Yiddish PEN Club .

En 1930, cuando Asch estaba en el apogeo de su fama y popularidad, se mudó a Niza , luego regresó casi de inmediato a Polonia y pasó meses recorriendo el campo para investigar para su próxima novela: Der tehilim-yid ( Salvación ). Luego se mudó a una casa en las afueras de Niza y la reconstruyó como la "Villa Shalom", con lujos como un estudio frente al mar, una piscina, una bolera y un huerto. En 1935, visitó Estados Unidos a pedido del Comité Conjunto para recaudar fondos para la ayuda judía en Europa. [1]

El siguiente trabajo de Asch, Bayrn Opgrunt (1937, traducido como The Precipice ), está ambientado en Alemania durante la hiperinflación de la década de 1920. Dos Gezang fun Tol ( La canción del valle ) trata sobre los halutzim (pioneros judío-sionistas en Palestina), y refleja su visita de 1936 a esa región. Asch visitó nuevamente Palestina en 1936. Luego, en 1939, regresó a Villa Shalom por última vez. Retrasó su salida de Europa hasta el último momento posible y luego, de mala gana, regresó a los Estados Unidos.

En su segunda estancia en los EE. UU., Asch vivió primero en Stamford, Connecticut, y luego se mudó a Miami Beach, donde permaneció hasta principios de la década de 1950. Ofendió las sensibilidades judías con su trilogía de 1939-1949, El Nazareno, El Apóstol y María, que trataba temas del Nuevo Testamento . A pesar de las acusaciones de conversión, Asch permaneció orgullosamente judío; había escrito la trilogía no como una promoción del cristianismo sino como un intento de cerrar la brecha entre judíos y cristianos. Gran parte de sus lectores y de la comunidad literaria judía, sin embargo, no lo vieron de esa manera. Su antiguo empleador, el periódico en yiddish de Nueva York Forverts , no solo lo dejó como escritor, sino que también lo atacó abiertamente por promovercristianismo _ Posteriormente, comenzó a escribir para un periódico comunista, Morgen frayhayt, lo que provocó repetidos interrogatorios por parte del Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara . En 1953, Chaim Lieberman publicó El cristianismo de Sholem Asch, una crítica mordaz de Asch y su trilogía cristológica que disgustó incluso a algunos de los críticos más fuertes de Asch. El libro de Lieberman y las audiencias de McCarthy llevaron a Asch y su esposa a abandonar los EE. UU. en 1953, después de lo cual dividieron su tiempo entre Londres (donde vivía su hija), Europa continental e Israel.

En 1919 permitiría comprender lo que hoy sucede en Ucrania y Crimea con los rusos que dominan esta región -por solicitud de los ucranianos- desde 1654 (368 años) cuando les pidieron ayuda para destruir de los polacos.

El Levantamiento de Khmelnytsky , [a] también conocido como la Guerra Cosaco-Polaca , [1] el Levantamiento de Chmielnicki , la masacre de Khmelnytsky [2] o la insurrección de Khmelnytsky , [3] fue una rebelión cosaca que tuvo lugar entre 1648 y 1657 en el territorios orientales de la Commonwealth polaco-lituana , lo que condujo a la creación de un hetmanato cosaco en Ucrania. Bajo el mando de Hetman Bohdan Khmelnytsky , los cosacos de Zaporozhian , aliados con los tártaros de Crimea. y el campesinado ucraniano local , luchó contra la dominación polaca y contra las fuerzas de la Commonwealth. La insurgencia estuvo acompañada de atrocidades masivas cometidas por los cosacos contra la población civil, especialmente contra el clero católico romano y los judíos . [4]

El levantamiento tiene un significado simbólico en la historia de la relación de Ucrania con Polonia y Rusia . Terminó con el dominio de la católica polaca Szlachta sobre la población ortodoxa ucraniana ; al mismo tiempo, condujo a la eventual incorporación del este de Ucrania al Tsardom de Rusia iniciado por el Acuerdo de Pereyaslav de 1654 , por el cual los cosacos jurarían lealtad al zar mientras conservaban una amplia autonomía. El evento desencadenó un período de turbulencia política y luchas internas en el Hetmanato conocido como la Ruina.. El éxito de la rebelión anti-polaca, junto con los conflictos internos en Polonia, así como las guerras simultáneas libradas por Polonia con Rusia y Suecia ( Guerra Ruso-Polaca (1654-1667) y Segunda Guerra del Norte (1655-1660) respectivamente), puso fin a la Edad de Oro polaca y provocó un declive secular del poder polaco durante el período conocido en la historia polaca como el Diluvio .

En la historia judía , el Levantamiento es conocido por los ultrajes concomitantes contra los judíos que, en su calidad de arrendatarios ( arendators ), eran vistos por los campesinos como sus opresores inmediatos. [4] [5] Sin embargo, Shmuel Ettinger argumenta que tanto los relatos ucranianos como polacos de las masacres enfatizan demasiado la importancia del papel judío como terratenientes, mientras minimizan la motivación religiosa de la violencia cosaca. [6]