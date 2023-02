Kimpton Clocktower: Belleza Victoriana en Manchester

A la distancia comienzo a vislumbrar la impactante fachada del Kimpton Clocktower Hotel, elevándose majestuosa en la fascinante Oxford Road de Manchester. Ubicado en un magnífico edificio catalogado de terracota de ‘Grado II’, este Kimpton, miembro de IHG Hotels, tiene una historia que se remonta a 1890, cuando el edificio abrió por primera vez como sede de The Refuge Assurance Company.

Con su arquitectura victoriana y un nuevo enfoque de la hospitalidad, Kimpton Clocktower Hotel es la expresión perfecta de su entorno: Manchester, una ciudad donde la tradición y la modernidad se encuentran y donde la artesanía reina suprema. Ubicado en un magnífico edificio histórico de terracota, Kimpton Clocktower tiene una larga historia que se remonta a 1890. Hoy en día, es un destino donde el glamour y el lujo se encuentran con la artesanía única, y donde hay cosas nuevas por descubrir a cada paso.

Uno de los edificios más famosos de la ciudad, el hotel se ha convertido en el punto de encuentro entre viajeros internacionales y los locales, quienes, con un buen whisky en la mano, reviven el glamour de años pasados.

Se trata de un espacio que fusiona detalles suntuosos, como la cúpula de vidrio del vestíbulo y la escultura de bronce del caballo, con detalles artesanales crudos y reales.

Otras características originales de la época, como ladrillos vidriados, azulejos y loza, vidrieras y escaleras de madera tallada, se combinan con accesorios e interiores contemporáneos, incluido un caballo de bronce de tres metros de altura de la artista Sophie Dickens que se encuentra en el vestíbulo. La pieza denota un “círculo de giro” de caballos y carruajes que una vez estuvo en el lugar.

The Refuge Dining Room es un restaurante de destino que combina el glamour con lo industrial que reúne a todas las tribus en el centro del Kimpton Clocktower Hotel: trabajadores locales, residentes de la ciudad, visitantes, viajeros de negocios y todos los demás. El menú es ecléctico, con platos pequeños y platos para compartir que fusionan sabores de todo el mundo, con un toque del estilo de Manchester.

Tomando su nombre de los propietarios originales del edificio, The Refuge Assurance Company, aquí nos encontramos con un menú inspirado en los sabores del mundo, con un toque inglés – desde shawarma de cordero hasta pimientos padrón con matices orientales.

Desde la hora de los drinks para los huéspedes en el trendy bar The Post y la música de DJs en The Public Bar, hasta las obras de arte que resplandecen en diferentes rincones del hotel – la escultura de bronce de caballos se ha convertido en un ícono de Manchester –, The Kimpton Clocktower Hotel tiene un alma auténtica e inimitable.