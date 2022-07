Kada anyo, el 9 de Novembre aze akodrar a los almanes, dos evenementos de la istoria. Este dia es el ‘Dia de alegriya’ i el ‘Dia mas triste’ para eyos.

En el 9 de noviembre de 1938, las sinagogas fueron kemadas durate el pogrom de Kristallnacht. En la mezma data, 33 anyos antes, la Pared de Berlin fue derroka. Este dia es el ‘Dia del destino’ para el pais.

En este dia, Berlin fiesta la unifikasion de las dos Germanys. Concertos delantre la Puerta de Branderburgo, ekpozisiones en toda la sivdad, konferensias i programas en la televizion, son unas kuantas de estas aktividades.

Ma, kada anyo, la komemorasion de Kristallnacht asombra las selbrasiones. Kristallnacht es mencionado en los discosos, i en los sermones de la media. En medio de esta alegriya, no kale olvidar el pogrome de 1938.

Este año aze 94 anyos del shapitro el mas aliskuro de la istoria almana. Kristallnacht fue un masakrosistemo ke aze averguensar los almanes. Este evento no debe ser olvidado. El 9 de noviembre mos aze akodrar ke la libertad es una koza ke castle gerreyar para obtenerla i para defenderla.

Es verdad ke Alemania troko muncho.

Alemania, oy, es un pay rico, i djuga muy grande rolo en las dechiziones de la Union Evropea.

La komunidad djudia de alemania tambien troko muncho. Kon 220,000 miembros, oy se iso una de las mas grandes komunidades de Evropa. En el anyo 1989, munchos djudios emigraron de la Rusia. Komo rezultado, muevas komunidades se establiseron, i muevas synagogas fueron konstruidas i ansi los rabinos pujaron. Dos eskolas rabinikas fueron establecidas tambien.

Antes de que los emigrantes concluyeran, la mayoría de los djudios de Alemania eran sovrebivientes del Olokosto i refujiados. Munchos de eyos no estavan siguros si ivan a kedar en Alemania. No tenian rabinos en la komunidad, i por esta razón, no podian tener una vida religioza. Después de la emigración, muevas kounidades fueron formadas. Munchos rabinos fueron emportados de Israel, ma i munchos fueron educados en Germany mizmo.

Los djudios almanes estan aziendo grandes esfuerzos para poder alkansar a la djuderia almana de anyos antes. El establesimyento de una universitad djudia, kon munchos elevos djudios i non-judios, es el empesijo de estos esfuersos.

Mezmo ke paso trenta i tres anyos de la unifikasion de los almanes, no se pode Dizir ke la djente del este i del oveste se integraron complementtamente. Se puede dizir la mezma koza por los djudios. El rezultado de sesenta anyos de opresion i de ateizmo dainda tiene su trasa. Los emigrantes djudios dainda se sienten serka de la identidad judia. Munchos almanes del este tambien no estan muy kontentes. Los almanes del oveste tienen mas altas ganansias i mijor echos. Ma, i las dos partes son contra el rasizmo i el antisemitizmo.

Kristallnacht no puede ser olvidado. Esto es imposible Kada elevo esta al coriente de este chapitro de verguensa de la istoria almana.

Dora NİYEGO

Fuente: BÜLTEN de los Turkanos de Israel – turkisrael.org.il