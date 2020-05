Diario Judío México - Keridos amigos

Diya de arresivir kuentizikos !

Ken disho ke los chikitikos no tienen “hohma” ?

Son muy intelijentes en muestros diyas…

Del todo no komo “la ijika de la de la buena parte » ke era yo en mi chikes!

Los eskrivi soriyendo i pensando ke vos van a plazer tambien!

Saludozos i alegres ke estesh!

Sharopika me yaman!

LAS BALENAS

En klasa se estava avlando de las BALENAS…

La profesora disho ke es imposible ke este pishkado, el mas grande ke egziste, pueda englutir una persona, porke tan grande ke es, el garon lo tiene muy estrecho!

La chikitika le konto alora ke una balena se aviya englutido a JONAH!

La profesora le disho ke esto no era posivle ma la kreatura ensistyo i le disho

– Kuando me vo ir al Ganeden le vo demandar a JONAH ke me konte la vedra.

-I si esta en el Infierno ke va ser?

– Alora se lo vas a demandar TU!

DI-O

Estavan ambezandosen a desinar en klasa i la profesora estava kaminando entre las mezikas para ver kualo kada uno estava desinando.

Supito vido un desino ekstranyo i le demando a la ijika kualo es ke estava desinando:

– Di-o !, le respondyo la ijika sin mizmo pensar.

Ma dingunos vieron el Di-o. Komo es… A kualo asemeja…, le disho la profesora.

La chikitika le respondyo pishin:

– En unos kuantos minutos Lo van a ver!

LOS DIES KOMANDAMIENTOS

En la klase de fin de semana se estavan diskutyendo los Diez Komandamientos del Kadosh baruh Hu.

Eran chikitikos de 5-7 anyos. El Maestro de klasa les estava eksplikando ke kale «Honorar el Padre i la Madre».

Unos de los chikos disho:

– Ay un Komandamiento para los parientes ma no mos endikaron ke azer kon muestros ermanos i las ermanikas.

Un ijiko de detras respondyo pishin:

– No vas a matar!

KAVEYOS BLANKOS

La madre estava azyendo echo en la kozina i su chikitika estava okupada jugando enbasho.

Supito le demando:

– Mamika, porke tienes unos kuantos kaveyos blankos i diferentes de los otros ?

La madre la miro i soriyendo le disho:

– Aze atensyon ! Kuando me inyervas i azes kozas ke no kale azer, a kada ves me sale un muevo kaveyo blanko!

– Ah !!!! I komo es ke grand’mami tiene todos sus kaveyos blankos ?

NO ESTA MIRANDO!

En la sala de komer de una eskola relijioza los chikitikos estavan asentados para el almuerso.

En kada meza aviya un sestiko de mansanas. La maestra responsavle les disho:

– Una mansana para kada uno. No ay tomar de maziya porke D.io vos esta mirando.

En la otra meza aviya biskochikos de chokolata. El ijiko disho a sus amigos:

– Inchivos las aldikeras !…. Puedesh tomar kuantos keresh. D.io esta okupado a kontrolar las mansanas!