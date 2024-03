La agenda de la muerte

Todos conocemos lo que significa la Agenda 2030, más conocida como la Agenda Veinte Treina, que actualmente es promovida por un foro denominado El Foro de Puebla, dado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó a que sea en Puebla donde se continúen debatiendo las reuniones pagadas de ideologías de dicho foro. Mismo foro que en su momento, previo a ser en Puebla, ha sabido ser en San Pablo, conocido como El Foro de San Pablo, fundado por el entonces (y actual) presidente de Brasil, el condenado (literalmente) Luis Inacio “Lula” Da Silva. Que a su vez fue promovido por la unión de países aliados de la nueva izquierda cuasi comunista del centro y sudémerica, a fin de regresar a los ideales de lo que en algún momento fue la Unión Soviética comunista, marxista y leninista.

Esa agenda es pública, puede chequearse en su página oficial. Por lo tanto, lo que diré a continuación, no son teorías conspirativas, sino realidades irrefutables.

Ellos pretenden disminuir la población mundial para el más fácil manejo de las masas. La finalidad de esto es un solo gobierno universal. Para lograr eso se aferraron a las “ideas buenistas”, tales como el veganismo, que no hace sino atontar y debilitar a las personas, así como disminuir sus calidades de vida y acortar los tiempos de vida. Esto tiene grandes beneficios político-económicos, tales como no otorgar la jubilación por tantos años. Asimismo, otro gran beneficio es hacer depender a los ciudadanos de los Estados, para que estos les otorguen lo que el mismo Estado le ha quitado. Pero, dadas las condiciones alimentarias, la población estará imposibilita da de hacer uso de la razón, y menos frente a la hambruna.

Otra medida es la implementada por Goebells: la eugenesia. Actualmente le llaman aborto, bajo la excusa de no hacer sufrir a las criaturas por nacer si estas serán definitivamente pobres. Y sí, serán pobres por la Bota Marxista. Al mismo tiempo que la nueva ‘Santa Inquisición Medieval Progresista’ exige creer en la autopercepción de cada personE y prohíbe asumir que uno puede darse cuenta por la evidencia empírica si alguien es hombre o mujer. Es decir que, ellos prohíben asumir al mismo tiempo que asumen que los bebés por nacer serán pobres.

Otra medida aberrante, en ese mismo contexto, es el matrimonio homosexual, dado que así es imposible la procreación. De la misma manera que cada vez se fomenta más vivir solo, y se hace creer que quien lo hace es porque sabe vivir “en sociedad”. Asimismo se ha hecho creer que la mujer no necesita del hombre, pero se le exige al hombre ser caballeroso con la mujer, al mismo tiempo que se le abrieron las puertas a las mujeres a ser totalmente pedantes y groseras con los hombres. Y mientras más así lo demuestren, más empoderadas serán.

De la misma manera se ha hecho creer que la pedofilia es aceptada, porque los niños tienen derechos. Cosa que, además de ser aberrante e inmunda, también es contra la multiplicación de la humanidad.

Y como estas cosas, muchas más, tales como el indigenismo, feminismo, ecologismo y muchos ‘ismos’ más disfrazados de ‘buenismo’. Esto ha llegado a tal grado que la razón desapareció, dando lugar al adoctrinamiento puro. A grado tal que todo aquel que no esté de acuerdo con esas aberraciones se lo tilda de fascista, dictador, de ultra derecha. Es más, hasta las palabras ‘hombre’ y ‘capitalista’ ya se usan en desmedro.

Nada de esto es teoría de la conspiración, sino que todo está en la página oficial del Foro de Puebla.

Todo lo ante dicho es a modo de prólogo por lo que diré a continuación:

De la misma manera se han creado enfermedades, virus, pandemias y muchas cosas más que han hecho disminuir a la población, que, casualmente nunca se ha muerto uno de los gobernadores firmantes en dicho foro. Se han inventado enfermedades inexistentes con la finalidad de medicar a pacientes que realmente carecen de toda dolencia. Se le ha hecho creer a la población que cualquier cosa es un grandísimo trauma y sufrimiento, para que pueda ser medicado o al menos para quitarle su dinero mientras paga caras consultas psicológicas de por vida. Por eso, y sólo por eso, los “profesionales” de las enfermedades mentales o sentimentales, ya sean psicólogos, psiquiatras, terapeutas, neurólogos, etcétera, ya no dan de alta al paciente nunca. Tampoco puede existir un paciente que no tome alguna medicina que, sin dudas, le provocará creencia de dependencia y a su vez, enfermedades, debilidad y muerte.

Esa es la finalidad en la actualidad, y no es una teoría conspirativa. Todo lo ante dicho se puede verificar en la página oficial del la Agenda Veinte Treinta (a la que ya le están denominado Agenda Veinte Cincuenta).

Es trágico ver como adoctrinan a nuestros hijos en las escuelas con esa falsedad del calentamiento global por razones humanas, con esa falsedad de la falta de agua en el planeta, con esa falsedad que los plásticos son dañinos mientras te los regalen en forma de bolsa, pero si los pagas no. Todas estas cosas y muchas más son las que han hecho que, incluso las comunidades religiosas se crean esas barbaridades como parte del “buenísimo”, buscando la manera de medicar a quien no piense como ellos. Medicar para debilitarlo y tal vez matarlo, o al menos que no pueda reproducirse nunca más.

Lo más leve que se le practica a un disidente es alejarlo de la misma comunidad e incluso de sus propios hijos, ya que es proclive a “lavarles la cabeza” con sus ideas científicas.

Ya ni siquiera se puede decir que la tierra es geoidal, hay que decir que es plana. Ya no se puede decir la palabra mujer, hay que decir persona gestante. Y así hay muchas cosas que ya están prohibidas , pero la más prohibida de todas es darse cuenta que esto es así. Es tan prohibido como darse cuenta que uno no es paciente de ningún consultorio, sino que se lo han hecho creer. Tan así es esto que hasta se afirma que actualmente todo el mundo necesita ayuda psicológica, todos deben escribir o leer esos nefastos libros de autoayuda. Todo aquel que no lo haga afirma estar enfermo por ir en contra de la corriente. Hoy es prohibido pensar, se debe ser un ser pensado por otros.

¿Qué diría Lucio Aneo Séneca si viviera actualmente?