La agenda de Soros

¿Quién es Jorge Soros? ¿Por qué la mera mención de su nombre provoca un torrente de comentarios peyorativos que incluyen muchas palabrotas? Los antisemitas están acusados ​​de usar su nombre para fomentar el odio contra los judíos de la misma manera que solían invocar a los Rothschild. Soros es un blanco fácil no solo porque es judío, sino, lo que es más importante, por lo que hace para socavar a Occidente y específicamente a Estados Unidos, al que llama “el principal obstáculo para un mundo estable y justo”.

Intento de transformar América

Para obtener más información sobre el plan de Soros para transformar los EE. UU., recurrí al último trabajo de Rachel Ehrenfeld, The Soros Agenda. (Rachel Ehrenfeld, The Soros Agenda, Nueva York: Republic Book Publishers, 2023 ISBN: 978-1645720478). Ehrenfeld es director del Centro Estadounidense para la Democracia y su Instituto de Guerra Económica, y experto en terrorismo y corrupción, incluido el financiamiento del terrorismo, la guerra económica y el narcoterrorismo.

Ella expone su estrategia para promover causas radicales apoyando a figuras públicas, grupos y políticos de izquierda que han aumentado significativamente la violencia y sembrado discordia y división en el país, mientras “debilitan” la nación desde adentro y reducen su prestigio e influencia en todo el país. mundo. Al identificar su modus operandi y sus vínculos directos e indirectos “débiles” que afectan los asuntos nacionales e internacionales, Ehrenfeld espera impedir que implementen su “revolución a gran escala”.

El objetivo de Soros es liberar a Estados Unidos “de las restricciones del constitucionalismo, el excepcionalismo estadounidense, el capitalismo de libre mercado y otros ismos obsoletos”, según el difunto periodista Stefan Kanfer, a quien cita Ehrenfeld.

A través de su gran cantidad de organizaciones y fundaciones sin fines de lucro, Soros y su familia financian las elecciones de los candidatos demócratas a nivel local, estatal y presidencial y las campañas de los fiscales de distrito, lo que le brinda una enorme influencia. Los medios documentaron su apoyo muy significativo a las elecciones de Hillary Clinton, John Kerry, Barack Obama, Joe Biden, Kamala Harris y otros, aunque el monto de sus contribuciones directas e indirectas no está disponible por diseño.

Soros ha invertido millones de dólares en el movimiento “quitar fondos a la policía”, proyectos de “justicia social” y organizaciones de base de izquierda que abogan por el ambientalismo, el control de armas, la legalización de las drogas y el aborto.

Durante una entrevista en 1994 con Steve Kroft en 60 Minutes de CBS, Soros afirma que su personaje se formó durante la ocupación alemana de Hungría. Cuando tenía 14 años, el padre de Soros sobornó a Baumbach, un funcionario nazi húngaro del Ministerio de Agricultura, para esconder a su hijo en su casa y presentarlo como su ahijado. George acompañó a Baumbach en su misión de identificar la propiedad judía para su confiscación. “Solo era un espectador”, dijo. “No tuve ningún papel en quitarme la propiedad”. Sin embargo, como señaló Ehrenfeld, en ese programa “Soros no aprovechó la oportunidad para transmitir su arrepentimiento”.

Soros y el Estado judío de Israel

“No niego el derecho de los judíos a una existencia nacional”, dijo Soros, “pero no quiero ser parte de eso”. Argumentó que a veces los judíos han elegido “identificarse con sus opresores” e incluso “tratar de volverse como ellos”. Financia grupos que niegan el derecho de Israel a existir, incluidos grupos de izquierda israelí-judíos e israelíes-árabes, así como medios de comunicación antiisraelíes. Apoya a los grupos árabes pro palestinos que promueven boicots, desinversiones y sanciones contra Israel (BDS), así como a organizaciones árabes judías, cristianas y musulmanas pro palestinas en los EE. UU.

Varios grupos, dijo Ehrenfeld, “tienen vínculos con los grupos terroristas palestinos designados por los Estados Unidos y apoyan las elecciones y los nombramientos de defensores antiisraelíes en el gobierno de los Estados Unidos y en las organizaciones internacionales”.

Gerald M. Steinberg, presidente de NGO Monitor, agrega que Soros apoya a organizaciones involucradas en campañas internacionales “para socavar a los gobiernos electos de Israel”.

En agosto de 2016, después de que Barack Obama asumiera la presidencia, Soros financió organizaciones que “comenzaron un ambicioso proyecto para persuadir a Europa y Estados Unidos de responsabilizar a Israel por violaciones del derecho internacional”. De los documentos filtrados, estaba claro que Soros no quería que se hiciera pública la información sobre su participación.

Para aumentar el sentimiento anti-Israel entre los cristianos en los EE. UU., Soros financia a los cristianos evangélicos estadounidenses marginales para “cambiarlos” de ser pro-israelíes a ser pro-árabes palestinos. En Hijacked: How George Soros and Friends Exploit Your Church, John Aman, director de comunicaciones de D. James Kennedy Ministries, revela que “durante una década, Soros ha estado otorgando subvenciones de seis cifras al Grupo Telos, que acepta personas influyentes evangélicas en giras con gastos pagados a Israel y trae a “líderes y activistas israelíes y palestinos” para hablar en los EE. UU. como parte de una guerra cognitiva o de propaganda contra Israel”.

“En términos sencillos”, dice Aman, “eso significa enfriar el fervor evangélico por Israel”. A partir de 2021, “Telos ha llevado a más de 110 grupos a Israel, dando a los líderes evangélicos una perspectiva decididamente pro-palestina”. No hay duda de que el apoyo entre los evangélicos más jóvenes se ha estado erosionando durante algún tiempo.

Ehrenfeld sugiere que la asistencia de Soros a los árabes palestinos “pareció haber influido en la decisión del secretario de Estado de EE. UU. [Antony] Blinken de abandonar la demanda de la administración Trump de que la Autoridad Palestina deje de pagar salarios a los terroristas por asesinar israelíes como condición para recibir ayuda”.

También comenta que Tom Nides, el embajador de Biden en Israel, expresa con franqueza su empatía por los árabes palestinos y critica abiertamente a Israel. En un seminario web de un grupo pro-BDS, proclamó: “Tu agenda está donde está mi corazón”.

“Ninguna persona ha hecho más por dañar la posición de Israel en el mundo, especialmente entre los llamados progresistas, que George Soros”, afirma Alan M. Dershowitz en un artículo del Wall Street Journal . “Su apoyo financiero ha multiplicado la influencia de las dos principales organizaciones que más han hecho para cambiar el paradigma de izquierda contra Israel. Uno de ellos es Human Rights Watch…. Los informes unilaterales de la “organización se utilizaron para justificar la condena selectiva de Israel por parte de las Naciones Unidas y sus divisiones. Se distribuyeron en los campus universitarios de todo el mundo”.

La otra organización es J Street. A pesar de su afirmación de ser una organización progresista proisraelí y propalestina, J Street ha hecho mucho para volver a la mayoría de los demócratas progresistas y liberales, incluidos miembros del Congreso, académicos y figuras de los medios, en contra de Israel”.

Una nota final

“La idea de que al criticar a George Soros soy antisemita o indico tendencias antisemitas”, afirmó David Friedman, exembajador de Estados Unidos en Israel, “cuando George Soros es uno de los grandes enemigos del pueblo judío y del Estado de Israel, pone al mundo de cabeza. El hecho de que sea nominalmente de la fe judía no significa que tenga un pase libre para ser criticado”.

Se debe tener mucho cuidado al permitir que George Soros, su hijo Alex o cualquier otro individuo judío asociado con sus nefastas operaciones desestime los ataques contra ellos como motivados por el antisemitismo. Al mismo tiempo, no deben tolerarse los ataques indiscutiblemente antisemitas dirigidos contra ellos.

El ex Fiscal General de los Estados Unidos, Michael B. Mukasey, elogió la “habilidad y la pasión” de Rachel Ehrenfeld por “presentar una acusación condenatoria de un hombre peligroso”, un acto por el que merece nuestro mayor reconocimiento.

El Dr. Alex Grobman es el académico residente principal de la Sociedad John C. Danforth, miembro del Consejo de Académicos por la Paz en el Medio Oriente y miembro del consejo asesor de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano de Israel (NCLCI). Tiene una maestría y un doctorado en historia judía contemporánea de la Universidad Hebrea de Jerusalén.