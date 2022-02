Irán se encuentra en proceso de desarrollar armas nucleares, y las motivaciones fundamentales del gobierno de los Ayatolás extremistas según sus propios anhelos manifestados es borrar a su régimen enemigo "sionista", aniquilar, borrar del mapa al Estado Judío como si no tuvieran verdaderos problemas internos que resolver en sus propios países.

Pero no, parece que el antisemitismo en medio de los corazones persas no ha desaparecido, se supone que no aprendieron de la saga de la Reina Ester, verdaderamente el desconocimiento de quienes no conocen su pasado los condena a la cadena interminable de repetir sus autodeterminados errores, sólo que hoy en día aquel odio con lo Israelí se ha mutado de tal manera como se jactan los judeofobos modernos que esquivan sus prejuicios con lo judío, y lo maquillan sino con las decisiones políticas, estatales del régimen "sionista" como justificación para criticar sus decisiones políticas y escalar al punto final de negar la existencia de un pueblo y su estado propio.

Términos como "apartheid", "ocupación" forman parte del léxico vulgar de los árabes palestinos y han arribado a los medios occidentales, organismos internacionales que han comprado dichos libelos.

Ejemplos como UNESCO, Corte Penal Internacional abundan.

Así como aquellos que se han levantado en cada generación para destruirnos, actualmente no pueden con sus viles anhelos, ya que se encuentran debilitados, vomitan campañas de desinformación para quizás económicamente por medio de boycots reducir la fuerza, y poderío del estado hebreo.

Pero algo tienen que aprender, es que la superioridad militar, tecnológica y económica del Silicon Wadi juegan un rol fundamental para definir la geopolítica del Medio Oriente, atrás quedaron los Califatos con los "dimmies", y el pago de impuestos por ser miembro del "Pueblo del Libro", o "Impuesto a la Riqueza Otomano".

Realmente el desarrollo de los hechos motivan a las FDI, según la Doctrina Begin atacar preventivamente a las centrales nucleares de Irán.

Pero hay que definir que Israel no es el culpable de la irresponsabilidad de Teheran donde sus señores de la guerra, juegan con los temores de una nación que hace 75 años vivió los más duros traumas de la historia.

Más previene un conflicto de mayor escala debilitando al gobierno que promueve terrorismo por medio del ataque al programa nuclear de Teherán, que con las guerras proxys en Siria con Rusia y el juego con el Oso Putin.