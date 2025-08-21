La Amistad de El Salvador con Israel

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Israel y El Salvador están fortaleciendo sus lazos. La ciudad de Ramla, ubicada a 13 millas de Tel Aviv, se ha convertido en el hogar de un nuevo símbolo de la profunda amistad entre ambos países con la reciente inauguración de la “Plaza República de El Salvador”. Organizada por la Embajada de El Salvador en Israel en colaboración con la Municipalidad de Ramla, esta plaza pública representa un hito en el compromiso compartido de ambas naciones para fomentar lazos diplomáticos, culturales y humanitarios a través de iniciativas de diplomacia pública impulsadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.

La ceremonia, liderada por el embajador salvadoreño Héctor Celarié, destacó el papel de la plaza como un testimonio de los lazos duraderos entre ambos países. “Este espacio refleja el firme compromiso de El Salvador para fortalecer la amistad y la cooperación con Israel”, afirmó Celarié. Expresó su esperanza de que la plaza sirva como un punto de encuentro para la pequeña pero vibrante diáspora salvadoreña en Israel. “Visualizamos este lugar como un espacio de encuentro, intercambio, memoria y colaboración, especialmente en Ramla, conocida como la ‘ciudad del mundo’ de Israel”, añadió.

Coronel José Arturo Castellanos, el salvadoreño que rescató judíos del Holocausto

El evento tuvo como eje central la celebración del Coronel José Arturo Castellanos, un diplomático salvadoreño cuyas acciones heroicas durante la Segunda Guerra Mundial han dejado una marca imborrable en la relación entre El Salvador e Israel. Nacido en 1893 en una familia militar católica en El Salvador, Castellanos siguió los pasos de su padre, uniéndose al ejército y luego emprendiendo una carrera diplomática. En 1938, mientras estaba destinado en Alemania, fue testigo de la creciente persecución de los judíos bajo el régimen nazi. Profundamente conmovido e indignado, solicitó repetidamente permiso a su gobierno para emitir visas que ayudaran a los judíos a escapar, pero sus peticiones fueron denegadas. Sin desanimarse, Castellanos tomó la iniciativa tras ser nombrado cónsul general en Ginebra en 1942.

En un extraordinario acto de valentía, Castellanos, junto con George Mandel-Mantello, nacido en una familia judía de Transilvania y nombrado primer secretario del consulado, orquestó una operación clandestina para emitir más de 13,000 certificados de nacionalidad y pasaportes salvadoreños. Estos documentos, proporcionados de forma gratuita, otorgaron protección a judíos en países como Francia, Hungría, Alemania, Holanda, Eslovaquia y Rumania bajo el estatus neutral de El Salvador durante la guerra. Un solo certificado podía salvar a una familia entera, y gracias a este esfuerzo, se estima que Castellanos salvó aproximadamente 40,000 vidas judías entre 1942 y 1945. Su desafío a las órdenes de su gobierno ejemplificó un coraje moral, y su legado fue respaldado después de 1944 cuando el nuevo presidente de El Salvador, Salvador Castaneda Castro, apoyó la protección de judíos, especialmente en Hungría. Miles de estos certificados salvavidas se exhiben ahora en el Museo del Holocausto en Washington, D.C.

En 2010, Yad Vashem de Israel honró póstumamente a Castellanos con el reconocimiento de “Justo entre las Naciones”. Una calle en Jerusalén que lleva su nombre es un tributo permanente. En 2017, las embajadas de Israel y El Salvador ante la Santa Sede realizaron un evento en Roma para honrar su memoria, que incluyó el testimonio de un sobreviviente judío que escapó gracias a la ciudadanía salvadoreña.

Recientemente, el 3 de julio, la Embajada de El Salvador ante la Santa Sede conmemoró el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial con un homenaje a Castellanos en la Basílica de Sant’Antonio al Laterano en Roma. El evento presentó “El Rescate”, un documental combinado con música en vivo producido por los nietos de Castellanos, Álvaro y Boris Castellanos, como parte del Año Jubilar 2025 “Peregrinos de la Esperanza”. La embajadora salvadoreña Anabella Machuca describió a Castellanos como “un ejemplo de integridad y coraje moral”. La presencia de la hija de Castellanos, Ruth, añadió un significado profundo al evento, al que asistieron funcionarios del Vaticano y la comunidad salvadoreña.

Árbol de la Amistad

La inauguración de la plaza en Ramla, a la que asistieron diplomáticos, autoridades locales, invitados especiales y la diáspora salvadoreña, incluyó una ceremonia simbólica con un “árbol de la amistad”, un pergamino fundacional y una piedra angular, colocados junto a la existente “Plaza Perú”. El alcalde de Ramla, Michael Vidal, elogió la iniciativa, afirmando: “Esta plaza no es solo un homenaje a la diplomacia, sino a la humanidad. El apoyo de El Salvador a Israel, tanto antes de su fundación como en la actualidad, refleja principios de verdad, justicia y compasión, especialmente en tiempos desafiantes”. Vidal destacó la plaza como un símbolo de la auténtica amistad que ha perdurado a través de valores e historia compartidos.

El embajador Celarié también resaltó la transformación en curso de El Salvador bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, cuya visión está elevando la presencia global de la nación. “Somos un país renacido, guiado por una visión que trasciende fronteras”, dijo, expresando su gratitud al alcalde Vidal por acoger la plaza como un símbolo de respeto mutuo, colaboración y esperanza.

Cabe destacar que, tras el ataque liderado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, el presidente Bukele, de ascendencia palestina, condenó enérgicamente la masacre. El 9 de octubre de 2023, Bukele utilizó la plataforma X para denunciar a Hamás, declarando: “Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo mejor que podría pasar al pueblo palestino es que Hamás desaparezca por completo. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos”. Comparó a Hamás con la pandilla MS-13 de El Salvador, calificándolos como entidades criminales que dañan a sus propias comunidades. “Cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de esos criminales. Sería como si los salvadoreños hubiéramos apoyado a los terroristas de la MS-13 solo porque compartimos ancestros o nacionalidad. Lo mejor que nos pasó como nación fue deshacernos de esos violadores y asesinos, y dejar que la buena gente prospere. Los palestinos deberían hacer lo mismo: deshacerse de esos animales y dejar que la buena gente prospere. Ese es el único camino a seguir”, enfatizó valientemente.

La postura de Bukele, junto con el legado histórico de figuras como el Coronel José Arturo Castellanos, quien salvó a 40,000 judíos durante el Holocausto, refuerza los profundos lazos entre ambas naciones.

La “Plaza República de El Salvador” se erige como un poderoso testimonio de la historia y los valores compartidos que unen a Israel y El Salvador, con el extraordinario legado de Castellanos en su corazón, como un faro de humanidad que continúa inspirando a generaciones de salvadoreños.