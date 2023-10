La anorexia no solo me robaba salud, también a mis amigos, mi familia, mis notas en la escuela, mis salidas, mi pareja o todo lo que me pudiera quitar. La anorexia no solo se trata de peso, me robaba la vida entera.

Recuerdo a mi yo de 10 años y me pregunto… ¿por qué me dio tanto miedo ver mi cuerpo crecer? Desde aquel entonces persigo un cuerpo el cual no me pertenece, un cuerpo imposible de obtener, un cuerpo incompatible con la vida misma.

Ha habitado en mí durante tanto tiempo… tanto que ya no recuerdo la vida sin ella. ¿En que solía pensar la mayoría del tiempo? ¿Qué era lo que más me gustaba hacer? ¿Realmente disfrutaba la vida en sí?

La anorexia no solo me hizo creer que era mi mejor amiga, sino que también me hizo creer que era mi identidad. Y ahora solo me encuentro atorada en la parte en la que pretendo ser feliz con ella, mientras espero para que me devuelva a aquella niña que solía disfrutar un helado de cajeta después de ir al dentista.

La anorexia no solo invade los pensamientos, sino que también los distorsiona. Un ejemplo: “Te ves mejor”. Una frase que podría sonar bien, sin embargo mi cabeza no lo entiende como tal, sino que más bien se siente como un “te ves más gorda”.

La anorexia no solo se limita a la restricción extrema de la ingesta de alimentos. También trajo consigo una preocupación obsesiva por mi peso corporal, por mi imagen corporal, así como una percepción distorsionada de mi propio cuerpo. La anorexia nerviosa es un trastorno complejo que afecta tanto la parte física como la mental de una persona.

La anorexia no solo llegó a mí en mi punto más vulnerable, sino que llegó a mí con una promesa: ser mi lugar seguro. Sin embargo, se ha vuelto en contra mía.

La anorexia no solo me hizo perder peso… también me hizo perderme a mí misma.

El crecimiento es doloroso. El cambio es doloroso. Pero nada es tan doloroso como quedarse atrapado en un lugar al que no perteneces.

La anorexia nerviosa es un trastorno complejo y devastador que muy a menudo se malinterpreta. Aquí hay algunas cosas que me hubiera gustado saber:

· La anorexia no es solo sobre la comida: aunque la restricción alimentaria es el síntoma central, la anorexia es un trastorno mental profundo. Implica una relación disfuncional con la comida, la imagen corporal y la autoestima, y puede estar relacionada con problemas emocionales subyacentes.· La anorexia no es una elección: Nadie elige deliberadamente padecer esta enfermedad, sino que es un trastorno complejo que involucra factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.

· La anorexia no solo afecta a las mujeres: Aunque la anorexia a menudo se asocia con mujeres jóvenes, puede afectar a personas de cualquier género y edad.

· La anorexia no solo te consume, sino que puede ser mortal: La anorexia nerviosa tiene una de las tasas de mortalidad más altas de cualquier trastorno psiquiátrico. Las complicaciones médicas graves, como problemas cardíacos y daño a los órganos, pueden ser fatales.

· El proceso de recuperación es difícil: La recuperación de la anorexia puede ser un camino largo y desafiante. Requiere un tratamiento integral y un sólido sistema de apoyo. Las recaídas son comunes, pero no indican un fracaso, sino parte del proceso de recuperación.

· La estigmatización agrava el problema: El estigma y los prejuicios en torno a los trastornos alimentarios pueden dificultar que las personas busquen ayuda o hablen abiertamente sobre su lucha. La comprensión y el apoyo son fundamentales.

· El tratamiento es efectivo: A pesar de los desafíos, el tratamiento puede ser altamente efectivo. La terapia, el apoyo médico y el apoyo emocional pueden ayudar a las personas a recuperarse y llevar vidas saludables.

Es importante tratar la anorexia nerviosa con empatía y comprensión, y buscar ayuda profesional si tú o alguien que conoces están luchando contra este trastorno.

Un trastorno de la conducta alimentaria no está de tu lado. Vivir la vida con un TCA es miserable. Luchemos contra esa voz y hagamos exactamente lo contrario de lo que quiere.