-¿Qué es el Holocausto? – preguntan unos jóvenes a otros en una conversación.

-No lo sé, ¿una pirámide? – contesta una joven de quince años.

Este diálogo lo escuché recientemente en un video de tiktok y me escandalizó. Cada día que pasa, los jóvenes olvidan su historia y la de la humanidad, dedicamos demasiado tiempo al consumo inútil del entretenimiento vacío que nos ofrecen las redes sociales y las plataformas de streaming.

Por estas razones, The Voice of the Silence organizó la semana pasada un evento por la conmemoración del Día de la Paz. En el que invitamos a los jóvenes hispanohablantes a participar del #PeaceChallenge, comprometiéndose con la cultura de la paz, la empatía y la solidaridad.

Nuestro evento “Las causas del Holocausto”, contamos con dos expertos en el tema: el Maestro Randall Morales del Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica y su servidora, Jessica Lepe de From the Depths Español. Ambos historiadores, quienes explicaron cómo fue que uno de los países cuna de la civilización y la cultura cometió uno de los genocidios más grandes del siglo XX.

A este evento asistieron jóvenes de preparatorias mexicanas y público costarricense y en el mismo aclaramos las dudas más básicas pero fundamentales para comprender el contexto histórico e ideológico previo a la Shoá. ¿Cómo se convenció Alemania de “la plaga judía”, de la ideología aria, de Hitler? ¿Qué sucede en el periodo entre guerras y qué lleva al estallido de la Segunda Guerra Mundial? ¿Porqué iban tras los judíos? Estas fueron algunas de las preguntas a las que respondimos de manera breve y sustentada durante la sesión.

En The Voice of the Silence, queremos agradecer al Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica y especialmente al Maestro en Holocausto, Randall Morales por la propuesta de una temática tan importante e interesante y a ustedes, nuestros amigos, los invitamos a seguir reflexionando en este acontecimiento histórico tan relevante y que lo transmitan a la siguiente generación. En nuestras manos está educar y crear conciencia para que un hecho como este no se repita nunca más. Enseñar a los más jóvenes en la empatía, la solidaridad y la aceptación del otro evitará que participen en aquello que nos presentan como legal pero no es correcto, desarrollará criterios y permitirá cambiar el curso de la historia de la humanidad a largo plazo. En nuestras manos está hacer el cambio.

¿Te gustaría ver nuestra sesión “Causas del Holocausto? ¡Dale click al link y síguenos en The Voice of the Silence y From the Depths Español!