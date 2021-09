Te invitamos a un conversatorio muy interesante con Randall Morales, maestro del Holocausto y colaborador del Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica y Jessica Lepe, joven historiadora mexicana directora de la organización From the Dephts Español.

Se hablará de las causas de la época histórica tan terrible y peculiar que se vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

Todo esto con la finalidad de educar sobre la cultura de la paz para evitar que algo similar vuelva a suceder.

¡No te pierdas esta gran oportunidad, The Voice of the Silence, From the Dephts Español, Diario Judío México y el Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica te invitan!

El siguiente viernes 24 de septiembre a las 12 pm hora Ciudad de México (11 am Costa Rica)

OTRAS ZONAS HORARIAS

CDMX / COL / PER / ECUADOR / PANAMÁ 12:00 PM

EL SALVADOR / C. AMÉRICA 11:00 AM

ARG / UR 14:00 PM

CH / PAR / EDT 13:00 PM

PDT 10:00 AM

CET 19:00 PM

IDT 20:00 PM

INFORMACIÓN DE INGRESO SE MANDARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO REGISTRÁNDOSE AQUÍ:

https://forms.gle/k6w7V3FXwoEBfap46