En Agosto 9, 2022, en el Instituto Yad Ben Zvi, en Yerushalayim, va tomar lugar un espektakolo festivo por el 1000 anyos de nasimiento de Shlomo Ibn Gevirol.

Aki eskrivo el teksto de una konferensia mia sovre Rabi Shlomo Ibn Gevirol. Di esta konferensia, aze unos anyos, en varios sirkolos de ladino avlantes.

Oy vamos avlar por el poeta sefaradi Rabi Shlomo Ibn Gevirol. Ma antes, si me permetesh, kiero azer una akdama, un prefasio largo.

Segun los sientifikos, los ombres de sensia, el serebro -el meoyo- del ben-adam kontiene dos lobulos, de las dos partes de este kuti ke lo yamamos kavesa. Las investigasiones dizen ke kuando la parte derecha esta mas dezvelopada, se nota en la persona algun talento en arte, en literatura, etc.

La parte de siedra da fuersa a los estudios reales komo fizika, matematika, i mas.

Los del lobulo sierdo no siempre apresian a los talentos de arte, i a vezes dizen: «enlokesido el varon del espirito»

אויל הנביא משוגע איש הרוח

De la otra parte parese ke la djente de las sensias egzaktas son a vezes personas «sekas». i no siempre mos dan la repuesta korrekta i verdadera, la ke bushkavamos.

Una anekdota mos konta por un par muevo, novio i novia, ke en su luna de miel suvieron a un Balon Bolante para pasear un poko. Todo estuvo maravyozo, ma en supito desbrocho un aire fuerte ke rodeo al Balon Bolante sovre la mar, despues sovre un rio, i los dos mansevos ya no savian ande estan i komo tornar en kaza.

Sovre una kolina vieron de leshos una persona.

– «Hey, Hallo, por favor! Dimos ande estamos. Ande mos topamos??!!»

Akel benadam les respondio korrektamente:

– «Ande estash? Estash en un Balon Bolante».

Una koza semejante me akontesyo antes muchos anyos kuando en una sala de asperar, meldava yo un livriko, (eskrito por Yehuda Razabi), preparandome un poko para esta konferensia de oy.

Al lado de mi se asento un konosido mio, ke era maestro de matematika en la Gimnazia Herzeliya. El echo un ojo a la kacha del livro, i yo (para avrir moabet) le demandi:

– «Ke me puedes dizir sovre Yehuda Halevi i Shlomo Ibn Gevirol?»

El me respondio: «Segun se yo, la kaye Yehuda Halevi djuntos kon Ibn-Gevirol forman la kaye mas larga en Tel Aviv».

Naturalmente, esta fue una repuesta korrekta, ma no la ke me enteresava.

Lo ke tenemos de notar desde agora es ke Ibn Gevirol era un djenyo, ansi ke sus DOS lobulos funksionavan muy bien, i el fue una persona sovresaliente no solamente en poezias, ma tambien en filozofia, astronomia i otras sensias.

Ribi Shlomo Ibn Gevirol nasio en el primer kuarto del siglo onze (11), aun ke no savemos por sierto en ke anyo nasio i en kual murio. Entonses, es aproksimado ke nasio en 1021 i murio en 1058, en la edad de mas o menos 36.

El siglo onzen es talvez el siglo mas briyante en la estoria de la kultura Araba i Judia en Espania.

En el anyo 1031 kayo el reynado del Halif de Cordova i Espania la Arba, (ke los arabos yamavan «el Andaluz»), i se formaron muchos (mas de 20 !) Estados chikos i endependientes.

Afilu en los dias de los Halifes, kuando toda Andalusia estava aunada basho el Halif de Cordova, la populasion no tiniya alguna unidad ethnika. La povlasion Islamika era kompozada de tres kates, tres estratos, distintos. Un estrato chiko de nobles, desendientes de los primeros konkistadores. Otro estrato fue el de espanyoles de la peninsula iberika, ke akseptaron -kieren o no- la relijion islamika. Estos, aun ke avlavan en kaza algun dialekto neo-latino, ma savian muy bien la lengua araba.

El treser estrato eran los kativos i esklavos ke se engrandesieron en el korte del Halif para kumplir echos i trehas en la administrasion i en el askier, en la armada. La seguridad, la defensa, del palasio del Halif era en las manos de esta djente.

En realidad el governo fue en las manos de este estrato, i tambien toda su influensa politika, sosial i kultural fue muy fuerte.

Adientro de toda esta populasion Islamika bivian multitud de Kristianos i Jidyos, ke guadravan sus otonomia relijioza i kultural.

Malgrado el fato ke la vida de Espania la islamika deskayo de punta de vista politika por mor del dezazimiento del reinado de Cordova, yene – la aktividad artistika i intelektual no kedo de prosperar. Mientres ke en el siglo diezen, solamente Bagdad fue una kompetitiva a Cordova en kestiones de sensia. literatura i arte, agora kresyoron (en el siglo onzen) muchos sentros de kultura, en las sivdades komo Sevilia, Toledo, Saragosa, Valensia, Granada, i mas. Todos los muevos reyes chikos, kien i kien, se esforsavan (kon una arrogansia i selo de uno al otro), de mantener intensivamente sentros kulturales en sus palasios.

La vida spiritual en Andaluz de akea epoka di ke paresiya a la vida spiritual de Grecha la Antigua (antes de la epoka Helenista), o semejante a los reinados chikos de Italia de la Edad Media en la epoka konosida komo Taifa.

עיר מדינה

Ma, el floresimiento de las sensias i la literatura en el onzen siglo no fue solamente por kavzo del apoyo de los reyes i los prinsipes. Aki ayudo mucho el aire de liberalizmo ke empeso a dominar en la edukasion araba de akeos tiempos. Sierto ke se ensenyava el Koran, ma en el sentro de los estudios estavan las sensias afilu antes de la teolojia. Es defisil de kreerlo, pero las ninias, las mujeres, tomavan una parte importante en la edukasion, en la poezia i afilu en otras seksiones de sensias.

La kantidad enorme de kantes sovre el amor puro i limpio, i sovre la mujer i su ermozura, mos ambeza ke la atitud verso la mujer en akea epoka era bien liberal.

Dunke, en este ambiente i atmosfera no mankavan poetas i rimadores de kantigas, asi ke no era tan fasil de ganar la atansion del rey o del publiko. La kritika era muy aguda, kruela i metikuloza. El poeta tinia de dominar perfektamente la lengua, i guadrar bien las rimas, el ritmo de la poziea, i mas.

La ambision de los poetas de ganar mas i mas publiko, los pushava a una vida de vagabundeo, de ir de sivdad a sivdad. De la otra parte, naturalmente, les faltava a los poetas estabilidad ekonomika. Todas estas kondisiones de vida influensavan al karakter de la poezia i le davan un velo de tristeza, ma tambien un aire de nobleza i grasia.

La bivez i la naturalidad i la rikeza de la poezia andaluzia dyo su perfume a la poezia Judia tambien i la evoko a una vida mueva i un floresimiento ekstraordinario.

La instalasion de los Judyos en Espania la islamika trespaso a todos los asentamientos de Judyos en toda Evropa en akeos tiempos. Los Judyos se konsentravan a bivir en los sentros de kultura, i indemas en sivdades a la kosta de la mar mediteranea.

La situasion politika bien komoda de los Judyos, atiro a muchos Jidyos del oriente, nort-afrika i otros paizes, de instalarsen en Espania en los primeros siglos de la konkistion araba, i en akeos tiempos egzistian sivdades komo Granda i Taragona, ke la mayoriya de los abitantes era Judiya.

En Andalusia de akeos tiempos biviyan musulmanos, kristyanos i Judyos en paz i armonia. Kristyanos, i espesialmente Judyos, kumpliyan postos importantes en la administrasion de los reyes i prinsipes.

En Saragosa savemos sovre Abu-l-Fadl Ibn Hisdai ke era el vezir de tres prinsipes entre los anyos 1046-1110.

En Granada, toda la politika fue dirijida por Shmuel haNagid i despues por su ijo Yosef.

Apropo vos dezire, ke Rabi Shmuel Hanagid ke era un ombre distingido, kon kalidades de intelijensia i moral, supo komportarse kon Anava i kon moderasion. Ma su ijo Yosef ke -malorozamente- no era persona de esta alta kalidad, se izo aborreser por mucha djente, i enflamo en el publiko jeneral el selo i el odio kontra los Judyos en jeneral. El rezultado no tadro a venir: En el anyo 1066 desbrocho un pogrom en Granada. Yosef, i otros 3000 Judyos fueron matados. Miles de Judyos fuyeron de Granada. Ansi, komo siempre, pagaron los Jidyos el presio de ser en pozisiones politikas altas.

Ma, tornaremos avlar por la atmosfera kulturala de akea epoka.

Los Judyos de akeos tiempos fueron edukados sovre la tradision Judiya i las mitsvot de la relijion, i despues sovre la ancha edukasion araba ke rodeava todo lo ke lograron los savios en jenerasiones pasads, i agrego sovre esto muchos mas renovamientos. Alora, los savios Judyos, investigadores, eskritores i poetas, se enkontraron frente muevas ideas ke no siempre eran en koordinasion kon la tradision muestra. Entonses, eyos tiniyan agora de tomar todos estos elementos i topar una sintesis, un Modus Vivendi entre los sentimientos relijiozos i entre las sensias i la edukasion laika. Egzisten aki muchas kontradiksiones, ondas de komportamiento laiko kontra ondas de devosion relijioza.

En esta tierra, i en este ambiente, kresieron muchos personajes remarkavles, ke uno de eyos, i talvez el mas maravyoso i el mas harrif, fue sin duda muestro Shlomo Ibn Gevirol.

Shlomo nasio en Malaga, en el sud de Espania, al pareser en 1021. Su padre, Yehuda, orijinario de Cordova, desho parese a esta sivdad en 1013 kuando los berberos atakaron a Cordova, sakearon todos los bienes de los sivdadinos, i muchos de los abitantes fueron ovligados de fuir i deshar todo atras por salvar sus vidas. No savemos nada sovre la madre de Shlomo ibn-Gevirol. Tambien no savemos kuanto tiempo bivieron en Malaga. Ma al pareser, ayinda ninio, ya pasaron a bivir en Saragosa, i ayi se le muryeron su padre i su madre. En los kantes ke eskrivio Shlomo en la edad de 16 anyos se esta keshando de su vida komo guerfano:

נכאב בלי אם בלי אב

צעיר ויחיד אני

נפרד בלי אח ואין לי רע

לבד רעיוני

Doloryozo sin madre ni padre

Djoveno, i singolo i povre

Asolado sin ermano, ni amigo no tengo

Yo solo, solo kon mi pensamiento.

En su vida, Ibn Gevirol eskrivio kantes de gloria i lamentasiones i logro alkansar una perfeksion de ideas ke los ombres de la sensia i afilu sus adversarios lo alavavan. Ibn Gevirol sembrava en sus poezias las ideas bazadas a las leyes de la Tora i de la Kabbala. Ma, el eskrivio i kantes de amor i de natura djuntos kon poemas de moral.

Es kuryozo ke malgrado ke el pertenesia a los filozofos en su natura i kon su edukasion i estudios, aun kon todo su karakter enyervozo (aksi) se empatronava sovre su intelijensia. El no podia kontrolar sus niervos i superar al sataniko de adientro.

Aparte de su sufrimiento de bivir sin padre i madre, sin famiya, Shelomo sufriya desde ninio de al menos dos problemas de salud. i komo vos dekrivi un poko a su karakter, me akodro de la dicha de muestras madres: «Vinagre fuerte aze danyo a su atuendo». El benadam kon un karakter furyozo aze al fin de kuento muchos danyos a si mismo.

Una de las hazinuras de Ibn Gevirol fue una konstipasion kronika. A prima vista puede pareservos una koza livyana, ma por seguro es, ke no da ratlik a la persona kuando es koza de dia por dia.

La segunda enfermedad fue de verdad mas grave, i esta fue la ke le kavzo a murir tan djoveno. Lo ke mos dizen es ke tuvo un problem dermatolojiko ke no se kurava, i lo ke me imajino yo es ke tiniya la hazinura de kuero ke la yamamos en ladino «figera».

Su nombre sientifiko es «melanoma». Melanoma es un tipo de kanser de la piel, del kuero, ke puede ser muy peligrozo, i asta puede ser fatal si no se kuida al tiempo. Por sierto ke en akea epoka no avia ningun remedio para kurar esta hazinura.

La statua ke esta al kurtijo de Muzeo RALI en Kesaria, i tambien la statua ke ay al nombre de Rabi Shlomo Ibn Gevirol en Malaga, se ve komo un ombre alto i fuersudo. Ma no. El fue de una aparensia no tan atraktiva, su puerpo flako i delgado i su boy menos de lo mediano. Estos fatos anyadaron la deskontentes en la alma de Shlomo Ibn Gevirol.

Oy, en el folklor sefaradi ke konosemos, por seguro ke lo ivamos yamar komo «kara de pokos amigos». Ma tenemos de rekonoser ke Ibn Gevirol tinia una tristeza permanente en su korason por kavza de su situasion ekonomika i familial, i por kavzo de su sanedad muy flosha. Ya es verdad ke avian rikos filantropos (ke despues avlaremos por eyos) ke en rekonesyendo los talentos de Ibn Gevirol lo apoyavan. Ma, i bivir en asperando la bondad de la djente no traye kontentes al korason i en realidad es una situasion muy triste.

En muchos de sus kantes. Ibn Gevirol ataka a sus adversarios (ke eran muchos) kon una agudes komo siete navajas. Toda la amargura ke tinia en su korason la ekspresava en sus kantes.

Ma, en mi opinion, el fato ke Ibn Gevirol era un djenio i un savio ekstraordinario, lo izo impasiente verso djente kon poka saviduria. De una manera o otra me aze akodrar muestra dicha:

«Kieres matar a un savio? – metele un bovo al lado».

Entonses, Ibn Gevirol adopto esta dicha katiaftu, en una manera egzajerada, i no podia somportar djente kon manko entendimiento. El saviya bien su grado intelektual i a vezes se komportava kon arrogansia. En uno de sus kantes a la edad de 16, el eskrive:

אני השר, והשיר לי לעבד / אני כנור לכל שרים ונוגנים

«Yo so el governador, i el kante es mi esklavo

Yo so el violino a todos kantadores i muzikantes.

Metiendo tino de ande tomo Naomi Shemer la fraza

«Yerushalayim shel zahav

הלוא לכל שירייך אני כינור»

Todo bueno esta, ma ya lo disheron muestros savyos en Pirke Avot:

אם אין קמח אין תורה

Si no farina no Tora.

Komo se mantenian los poetas, los eskritores o los seintifikos en la Edad Media en Espania?

En la lingua latina ay una palavra «maecenas» (o tambien «maecenat» ke sinyifika un patron jenerozo ke apoyava a djente de arte, literatura etc. (este biervo es al nombre de Gayus Maecenas, un politiko riko, en Roma, antes 2000 anyos, ke era el ke apoyava a Virgilius i a Horacious).

En la tradision Judia no nesesitamos ke venga un tal «gayus metsenat», porke el Midrash mos dize (bazandose a la bendision de Moshe Rabenu a los trivos) ke el trivo de Yissahar eran todos estudiantes de la Tora, mientras ke el trivo de Zevulun era un trivo laboriozo, i pasava mares komo komersiantes (semejanre a los finikianos), i kon el dinero ke ganavan apoyavan i manteniyan al trivo de Yisahar.

ולזבולון אמר:

שמח זבולון בצאתך, ויששכר באהליך

«I de Zevulun disho:

Alegrate Zevulun en tu salir, i Yissahar en tus tiendas».

Uno de los mecenates de Shlomo Ibn Gevirol era Rabi Shmuel Ha-Nagid.

Unas kuantas palavras sovre este personaje:

Rabi Shmuel HaLevi, konosido en muestra estoria komo Shmuel Ha-Nagid (nasio en Cordova en 993 – murio en 1056). El era durante 29 anyos el gran vezir en el prinsipato de Granada, nominado por el prinsipe Habus ibn Maksan. Despues de la muerte de Habus, (en 1037), Shmuel fue el ke apoyo al ijo behor del prinsipe kontra su ermano, i izo ke suva al poder.

Es inkrevivle, ma Shmuel Ha-Nagid era el komandante de la armada de Granda, i tambien era un filantropo ke ayudo mucho a la komunidad Judiya. Shmuel Hanagid era un erudito, ke dominava siete linguas, eskrivio muchas poezias, i afilu un livro (en Arabo) sovre…la lengua ebrea.

Ya lo dishimos ke Shmuel Ha-Nagid apoyo kon su dinero a Shlomo Ibn Gevirol, ma mirando aki ! ke aun kon todo esto, Shlomo se atrevio a eskrivir una kantigita yena de kritika sovre las poezias de Shmuel Ha-Nagid:

«el frio de la nochada asemeja a la poezia yelada de Shmuel»

Naturalmente, ke esto kavzo agrear las relasiones entre estos dos. Despues de tiempo, Shlomo ibn Gevirol le eskrivio un poema de eskuzas.

En realidad, en la koleksion de los kantes de Shlomo ay una seksion espesial de «kantigas de eskuzas». Podemos mucho eskrivir sovre Shlomo ibn Gevirol, ma bien entendido, ke el no podia de ninguna manera servir komo diplomato.

Otro mesenat de Shlomo ibn Gevirol era Yekutiel ibn- Hasan, ke no tenemos muchos detalios sovre su vida. Yekutiel era un intelektual i amante de literatura, era muy riko i tinia una influensa grande en el governo. Desde el dia ke Yekutiel konosio a Shlomo, guerfano de 16 anyos, ya noto sus talentos i lo apoyo mucho, no solamente kon dinero, ma tambien (i esto es muy importante en la vida) kon buenos konsejos i enkorajamientos.

Podemos dizir ke Yekutiel le dyo a Shlomo ibn Gevirol un poko del karinyo de padre ke tan le mankava.

La fin de Yekutiel era muy trajika. Sus enemigos politikos reusheron echarle Alila (kalumnia/iftira), i el fue kondanado a la muerte i yevado a la forka.

Esto fue en 1039.

Shlomo ibn Gevirol eskrivio muchos kantes al onor de Yekutiel, i una lamentasion larga despues de su muerte. Ma, yo vos kiero prezentar una poezia chika de ibn Gevirol ke es un «kante de transforma». שיר מתהפך

El kante empesa kon una deskripsion ermoza de la natura, i parese komo uno de los kantes de naturaleza ke Shlomo ibn Gevirol eskrivio. Ma, en la ultima linia se transforma i se troka toda la atmosfera lirika, i mos entra al luito/al luto sovre la muerte de Yekutiel :

Lo tenesh en la pajina kon la foto, abasho, a la roves. ראה שמש

Mira al sol, oras de tadre. kolorada

si komo se vistyo de purpura para kuvijarse,

i deskuvijo a los konfinos del norte i del sud,

i kuvrio todo el oeste kon purpura

i desho al mundo des-n-u-do komo bushkando avrigo

en la solombra de la noche

i el sielo entonses se entinyevlo, komo embolvido

en un sako por la muerte de Yekutiel.

El verbo לפשט lo tenemos una sola vez en la biblia (Shmuel A 31) kuando vinieron los Pelishtim a desvistir a los ke kayeron en la gerra, i ayi toparon al rey Shaul i a Yehonatan. El poeta aki mos manda, subkonsiente, de la ermozura de la natura a la eskuridad de la muerte.

Koza semejante me parese ke aze tambien kon la palavra

תולע

אם יהיו חטאיכם כשני, כשלג ילבינו

אם יאדימו כתולע – כצמר יהיו

«Tola» es la kolor purpura o korelada, ma tambien tiene una relasion, al menos fonetika, kon «tola» ke es guzano.

El poeta, komo vemos, tiene las mientes, desde el empesijo de su poezia, a la muerte de Yekutiel.

El mizmo sentido de TOLA komo kolor fuerte de purpura la empleyi i yo en una kantiga de mi chikez. Ma no kreo ke ninios en esta jenerasion uzan mas este biervo.

Rabi Shlomo ibn Gevirol, aun ke era una persona sofu, un poko komo asketa (nazir), el eskrivio diezenas poemas de natura i panoramas; su alma, alma de poeta, estava avierta a ver la luz de este mundo luzio. Ma en este kuadro de konferensia oy, no vamos a entrar en mas detalyos.

Ibn Gevirol eskrivio tambien kantes de pasatiempo, lo ke se yaman «kantes de vino i visios», ma jeneralmente el eskrivio este tipo (este janer/djenero) de poemas komo un djugo literal, para mostrar su kapachedad en los varios ramos de poezias. No teneremos bastante tiempo oy a tokar ni esta parte de su talento.

El eskritor Sha»i Agnon (1888-1970) ke gano el premio Nobel en 1966, eskrivio sovre Ibn Gevirol:

«Muchos paytanim kresyeron entre el puevlo de Yisrael desde kuando se kanonizo la biblia, i de los piyutim se nota la alavansa i la gloria del Santo-Bendicho-El. Ma nunka mas se levanto poeta komo Rabi Shlomo Ibn- Gevirol ke en sus kantes eksklama el Sar del puevlo en la Galut, i ke dezea la Geula».

Aki tenesh a Shay Agnon komo shaet, i entonses no vamos avlar oy sovre los muchos «Kantes de Tsion» ke eskrivio Shlomo Ibn Gevirol.

Ma no puedo pasar adelantre sin notar ke muchos piyutim de Shlomo Ibn Gevirol, yenos de Emuna i reverensia al Dio i a la relijion entraron a muestros Sidurim i Mahazorim.

Para darvos un poko de la atmosfera de los Yamim Norayim, me permeto kantarvos el ultimo paragrafo del Piyut «Shinanim Shaananim» («Andjeles trankilos»).

La traduksion de este piyut fue echo por Ribi Reuven Eliyahu Yisrael, el rabino Sefaradi de Romania en 1910, para akodrarvos ke al menos asta antes 70 anyos ayinda egzistiya komunidad sefaradita en este pais.

ניצוצים נקבצים

(………………………..)

Mos estamos aserkandomos a la fiesta de Shavuot, ke es una de los tres Moadim. Aun ke es un Moed kurto de un dia (o de dos dias en la diaspora) es muy importante porke, segun muestra tradision, es el dia en el kual el puevlo de Yisrael resivio la Tora.

Muestros savios (i entre eyos i el RAMBAM) kontaron la kantidad de las Mitsvot (las enkomendansas) ke ay en la Tora, i segun el Heshbon tenemos de kumplir 613 Mitsvot.

248 mandamientos pozitivos, komo por egzempio

«Onra a tu padre i a tu madre», i 365 proibitivas, komo «No mates», «No roves», etc.

Muestros Hahamim antiguos insisten ke tenemos en muestros kuerpos 248 miembros אברים i 365 tendones גידים i niervos.

בלוטות כוללים האברים

glandulas

Rabi Shlomo Ibn-Gevirol eskrivio una poezia sublime (en ebreo) ke la meldamos durante la fiesta de Shavuot. Esta poezia yamada «Az’arot» («avizos i akavidansas») deskrive en una lingua biblika dulse las 613 Mitsvot de la Ley, i trata de rekordarmos i de no abandonarlas.

Un poeta anonimo, izo (bien korrektamente) la traduksion de la poezia al JudeoEspanyol, aunke (en mi opinion) no parvino alkansar a la altura de ibn-Gevirol.

En las fojas ke vos desparti vos di a gostar algunas estrofas de las «az’arot», solamente por «respirar» un pokito del JudeoEspanyol de akea epoka.

Apropo vos digo, ke antes unos kuantos dias salyo a luz un jurnal grande (100 pajinas) en la internet, yamado DIALOG, de los Judyos Izmirlis. Este jurnal sale kada dos mezes. Lo mas del Dialog esta en turko, ma ay una seksion en ladino, i ayi eskrivo i yo kada vez. Esta vez sovre Shavuot i sovre las Az’arot.

A kien ke le interesa, ke me eskriva, i yo le mando el Dialog por mail.

Entre las ojas ke tenesh en mano vash a topar la kopia de la kacha del livro de las Az’arot, imprimido en Vilna antes 175 anyos. Esto por amostrarvos, ke si los Ashkenazim ya lo adoptaron a este livriko, es ke ya no podian niegarlo.

Aparte de las Az’arot ay en los Sidurim de muestros ermanos Ashkenazim lamentasiones de ibn-Gevirol para la Taanit de 17 Tamuz i para 9 de Av

Shay Agnon tambien, en su kuento הסימן mensiona las Az’arot. Ma ayinda mas se impresiono de un piyut de Shlomo ibn-Gevirol ke empesa kon las palavras «Shahar avakesh’ha».

Este chiko piyut se topa en la sima de una de las ojas ke tenes. Su traduksion (segun trati de azerla) es:

Desde alvorada te bushko mi Dio, mi avrigo;

me prezento delantre de ti mis madrugadas

tambien mis tadradas.

Frente tu gloria me paro, i me asusto.

En el kuento הסימן ay puedeser por la primera vez una tentativa de un Jidyo kreente, relijiozo, de pozar las demandas mas dolientes sovre la Shoa ke vino sovre muestro puevlo. Ma este es un tema para otro debate, otra konferensia.

El autor (Agnon) mos konta ke kada vez ke viene rogar por su alma frente el Kriador, le ayudan los paytanim, i espesialmente Shlomo ibn-Gevirol. En uno de los sidurim topo Agnon a este piyut chiko, miniaturo (por lo kual estamos avlando).

«Meldi i me maraviyi ! (dize Agnon). Sera posivle ke un Tsadik komo tal, ke entro al sidur, es posivle ke el Dio no se topa i no esta disposto para el kada ora i todo el tiempo ?! Komo puede ser?!

El paytan dize «Desde alvorada te bushko mi Dio». i na, despues ke ya topo a su Dio le aferra un espanto i se asusta. Ke ansi dize el piyut: «Frente tu gloria me paro i me asusto».

Esta maraviya i esta pregunta aparese algunas tres otras okaziones durante el kuento de Agnon, naturalmente en variasiones. i todo esto por un solo tema; en tentativa de tokar, de apalpar, la esensia de la Emuna mas personal de Ribi Shlomo ibn-Gevirol, admirado por Agnon komo dize el mizmo: «El superior poeta de la santedad».

En este chiko piyut ay todo: la bushkida permanente de aserkarmos al Dio, ke mos da una sensasion de seguridad i fuersa. I de la otra parte apunta el espanto o afilu la panika ke le aferra al poeta en enkontrarlo al Dio, talvez le da gana de eskonderse del Todopoderozo.

Ay aki dos dezeos ke uno kontradikta al otro. Ma al fin de kuento se aunan los dos sentimientos. Komo el movimiento perpetual de las ondas de la mar. Van i retornan i vienen

Lo ke vemos aki es ke ibn-Gevirol fue el primer de los paytanim, ke kon mucha sensitividad, deskrivio komo paradoxos. Ma esto derive de un sentimiento relijiozo muy fondo en aperseviendo la pekenyez, o mijor dizir la vanidad del benadam, komo un grano de arena, frente el misteryo divino ke el meoyo umano no alkansa a entenderlo.

La ovra relijioza i metafizika mas grande i renomada de ibn-Gevirol es una poezia larga yamada «Keter Malhut». Ma antes de avlar por esta «korona de reinado» en jeneral, kiero apuntar una chika sitasion de esta poezia maravyoza. Esta sitasion se topa en la oja ke tenesh en la mano kon el titolo «keter Malhut». i ayi dize Ibn-Gevirol (en mi povre traduksion al JudeoEspanyol:

ואם תבקש לעווני

«….I si eksploraras por mi delito —

me fuire de ti —- ande ti.

I me eskondere de tu ira en tu solombra…

i en el borde de tus piadades me entenere

asta ke me apiades,

i no te deshare ir si no me bendigas».

Esta idea de «me fuire de ti — ande ti» la imitaron durante las jenerasiones muchos payitanim i poetas i no siempre en kontexto relijiozo. Lo izieron Yehuda Halevi, Moshe ibn Ezra i Avraam ibn ezra, Rabi Yisrael nadjara, i afilu Bialik en Megilat Ha-Esh mete estas palavras en la boka del mansevo byondo a la mosa ke vido en la sima de la montania:

ואני באלפי קולות

שיוועה אליך נפשי ממעמקי חיי

וברבבות שבילים נעלמים

ברחה ממך אליך

El «Keter Malhut» es una poezia larga de 40 kapitolos. I este numero en si ya tiene una sinyifikasion simbolika i misteryoza.

40 dias se kedo Moshe en el monte de Sinay

40 anyos kaminaron muestros padres en el dizyerto

40 dias de Teshuva

El kastigo de 40 asotaduras (asotamientos) מלקות (asote).

De aki vienen parese los 40 dias de «karantina»

40 הימים של מוסה דאג מאת פרנץ וורפל

El «Keter Malhut» esta yeno de sekretos kabalistikos, i ideas bazadas a la filozofia Neo-aplatonika de akea epoka. Afilu la saviduria en la sensia de astronomia, la uza Ibn Gevirol para darle una sinyifikasion relijioza. Por un solo egzempio, el mos da a saver ke pasa kon el eklipso de la luna o el eklipso del sol.

Eklipso del sol okure (akontese) kuando el sol i muestro globo estan mas o menos en una linia (ke se yama התלי קו).

La luna rodea al globo, i el globo rodea al derredor del sol. Entonses kuando la luna entra entre el globo i el sol, la luna eskonde al sol.

Dunke la luna echa su solombra sovre el globo.

De la otra parte, Eklipso de luna es kuando la luna (davka «en kinze», en medio del mez) la luna entra a la rejion de la solombra del globo. El globo en este kavzo eskonde la luz del sol (ke es esta luz la ke arrelumbra siempre sovre la luna), i mozotros, estonses, vemos la luna ke esta eskura o korelada.

Ya vos akodrash por seguro la lejenda sovre Avraam Avinu komo vino a la konkluzion ke ay un Dio ke dirije al mundo. Ansi tambien ibn-Gevirol mos da a saver ke:

«El reinado no es a fonsado de los sielos. Sino, AY senyor sovre eyos !» גבוהעלמ גבוה

En «Keter Malhut» aze ibn-Gevirol muchas «komparizones» entre el Ben Adam (ke oy esta aki, i a manyna no se ande) i el Dio ke es uno, bivo, egziste, es luz superior, luz misteryoza, la fuente de saviduria i mas i mas.

De estos muchos titolos ke Ibn Gevirol da al Senior del mundo me parese ver la influensa del Sufizmo en partikolar i de los musulmanos en jeneral, ke kontan 99 karakteres (o kalidades) del Dio:

Akbar, azim, adel, karim, Rahman, Rahim, Mawdjud, etc.

כרחם אב על בנים

רחימאי

בדחילו ורחימו – ביראה ובאהבה

En kurto, en «Keter Malhut» se topan una al lado de la otra

ideas filozofikas, relijiosas, seintifikas. Ma, en todo, la importansa de este Piyut monumental es komo una kreasion poetika-literaria, i en su kapasidad yena de inspirasion a ekspresar las kalidades de la sensasion relijioza en medios literarios puros.

Me atrevo a dizir ke no ay komo este kante ke deskrive en profundidad el mundo spiritual de los Judyos sefaradim en la Edad Media.

Komo kante solitario, es una de las Ovras-Maestras de la poezia ebrea de todas jenerasiones (ke despues de la biblia). Tambien, en mi opinion, tiene kalidad de kreasion klasika i universal.

Rabi Shlomo ibn Gevirol eskrivio (en arabo) un livro filozofiko-metafiziko muy importante ke se yama en ebreo חיים מקור.

El livro fue traduizido al latino i se yama Fons Vitae, ke es «La fuente de la vida».

En este livro, no mensiona ibn Gevirol el Judaizmo ni otra relijion, ma se okupa en la kreasion del mundo «de nada», «desde zero» יש מאין .

Trata de ensenyarmos sovre la egzistensia ke es un «mediano» entre el infinito i la finalidad, mos eksplika ke es la alma de la persona, de ande derive, etc.

De kuando se traduizo al latino, el livro fue estudiado por papazes i intelektuales kristianos, ke no supieron ke el autor era Judyo. El nombre ibn Gevirol fue deformado a Avicebron.

Otro livro ke eskrivio ibn Gevirol (en arabo) es תקון מידות הנפש «Reparasion de las kalidades de la alma»

Este livro deskrive 20 kalidades del Benadam komo Gaava, verguensa, amor, piadad, jenerosidad, karidad, alegria, tristeza, dilijensia (ke es el kontrario de haraganud o haylazlik), i mas.

Ibn Gevirol mos da ayi kaminos komo dezvelopar muestra personalidad, komo la moda de los miles de kursos de psikolojia ke egzisten OY en abundansia.

Me parese interesante de ver la kopia de la kacha de este livro.

Fue traduizido segun manuskriptos ke se topavan en la biblioteka de Casanata en Roma, i fue imprimido en Riva di Trento, ke es una aldea chika a la kosta del Lago di Guarda, en Italia.

En 1558 el Bishop di Trenti, ke era el prinsipe de esta sivdad, dyo la permission a un rabino de Almania ke morava en Cremona a imprimir livros en ebreo.

El nombre del rabino era Joseph Ottolengo (ke es un nombre de Judyo sefaradi). En el Kal sefaradi en Londra (Bevis Marks, ke vijiti asta poko tiempo kon mi mujer, ay una tabela kon muchos miembros de la famiya de Otolengo/Otolenji). Agora, ke kuryozo si mirash la ultima linia; ayi aparese el nombre del patron de la impremiria en Presburg (ke es Bratislava, en Slovakia). Aki tambien un nombre sefaradi: Avraam, ijo de David Alkalai.

Otro un livriko ke eskrivio ibn Gevirol es מבחר הפנינים

«Koleksion de perlas». Ay investigadores ke dizen, ke este livriko fue aprontado komo Akdama a su livro

תקון מידות הנפש

El livro tiene 17 kapitolos, o 17 «puertas», la puerta de amigos, puerta de saviduria, ravia, Anava, el amor de la verdad, etc.

Vos do aki sinko perlas del livro:

El benadam es savyo todo tiempo ke bushka saviduria.

Kuando pensara ke ya arrivo a su eskopo – es tonto.

Kuando pensara ke ya arrivo a su eskopo – es tonto. No konviene ke te averguenses a demander i preguntar kuando no saves. Para ke sepas!

i no te averguenses a dizir ke NO saves, kuando te demandan koza ke no saves.

i no te averguenses a dizir ke NO saves, kuando te demandan koza ke no saves. Le disheron al savyo: «A kien amas mas. A tu ermano o a tu amigo?»

Respondio:

– «No vo amar a mi ermano asta ke se aga el, mi amigo».

Respondio: – «No vo amar a mi ermano asta ke se aga el, mi amigo». Uno deskuvrio un sekreto a su amigo.

Le demando: «Entendites?»

Le disho el amigo:

«Si, entendi. Ma me olvidi».

La ultima de oy ke es en la «puerta» de «el amor por la verdad» me akodra de Yekutiel, el filantropo ke apoyo a Ibn-Gevirol:

Un vezir, le echaron Alila (kalumnia/iftira) i lo kondanaron a la muerte.

Vido a su mujer ke estava yorando, i le demando:

– «De ke yoras?»

Le disho la mujer:

– «Komo ke no yore, i te estan matando siendo ke sos inosente».

– «Ke» disho el marido «Te gustava mijor si me matavan kulpante?»

Yehuda Hatsvi

Erets Yisrael