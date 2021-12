Cuando secuestran a su hija, una diplomática noruega viaja a Oriente Medio y aprovecha su relación con viejas amistades —y un gran secreto— para intentar liberarla

The Girl from Oslo, What Happened in Oslo, es otra serie israelí que llega para conquistar Netflix, esta vez con producción noruega conjunta

https://youtu.be/JQffdScfiv4

Una madre que hace todo lo posible para encontrar a su hija secuestrada,de forma abrupta por terroristas, junto con 2 chicas de Israel,

Inicia así un viaje diplomático a Medio Oriente para hablar con sus viejas amistades y apoyandose un profundo secreto

Sin embargo, es probable que la culpa de este secuestro no sea completamente de sus captores. Esto es así debido a que la madre posee un pasado oscuro que ciertamente necesita ser descubierto.

La chica de Oslo es un intenso thriller político sobre el pasado y sobre el presente de Israel en el que se cuenta cómo el mundo se ha polarizado hasta el punto en el que un conflicto ha pasado de estar cerca de resolverse al punto más conflictivo y complejo de su historia. Además, la serie gira en torno a una trama sobre secuestros y terrorismo internacional.

La serie se estrenó el pasado 19 de diciembre en Netflix y rápidamente se ha ubicado entre lo más visto de la plataforma de streaming.

La primera temporada de la serie cuenta con 10 episodios de 35 minutos de duración y ha enganchado a los suscriptores de Netflix con su misteriosa trama en torno al secuestro de la hija de una diplomática noruega.

La trama de la serie gira en torno al secuestro de Pia y dos israelis por parte de terroristas en el desierto de Sinaí.

Los terroristas amenazan con matar a las jóvenes secuestradas si 12 prisioneros no son liberados.

'La chica de Oslo' actualmente se ubica como la cuarta serie más vista de Netflix en todo el mundo. De esta manera, Netflix se anota un nuevo éxito apostando por los géneros que más disfrutan sus suscriptores.

Entre los personajes del elenco, se encuentran Anneke von der Lippe (Alex), Amos Tamam (Arik), Shadi Mar’i (Yusuf) y Andrea Berntzen (Pia). Además, también actúan Daniel Litman (Nadav), Anders Andersen (Karl), Rotem Abuhab (Dana), Jameel Khoury (Bashir) y Raida Adon (Layla).