Según nos decían cuando éramos niños, es el día de los inocentes, el día que tratábamos de hacer bromas y mentir, para después decir: “que la inocencia te valga”.

Pero hoy no se trata de inocentes, se trata de culpables con todo el peso de la culpabilidad.

Me detuve a leer el artículo del señor Luis E. Sabini Fernández, que para variar se dedica a acusar a Israel.

Esta vez fui más a fondo, y leí todo lo que encontré sobre este señor en internet.

Me interesó el tema del agua potable en Medio Oriente. El resultado –totalmente negativo- fue el siguiente:

1) No encontré de este señor, un solo artículo sobre agua potable, más que los que acusan a Israel de no dar agua a palestinos, de cobrarles mucho más, etc.

Esto me hace pensar que el señor Sabini Fernández NO ES TECNICO EN EL TEMA DE AGUA POTABLE. Si lo fuera habría escrito muchos artículos, por ejemplo sobre el grave problema de la falta de agua en Irán, donde su teocrático gobierno envía agua a los sitios donde viven sus seguidores, quitándoselo de las zonas donde la población no es chiita y causando así hambrunas y muertes. Tampoco escribe sobre la falta de agua en otros países tanto de Medio Oriente como de Africa, donde no le puede echar la culpa a Israel.

2) No encontré un solo artículo donde este señor elogiara a Israel por lo mucho que está invirtiendo tanto en lograr más fuentes de agua como en aprovechar al máximo los desagües del saneamiento, del cual saca aproximadamente el 90% que es reutilizada para riego.

3) No encontré un solo artículo donde mencionara –por ejemplo- que los miles de millones de dólares que la dirigencia palestina guarda en sus bolsillos o en paraísos fiscales, podrían servir para construir varias plantas potabilizadoras y desalinizadoras para no tener que usar el agua que pertenece a Israel.

4) No encontré un solo artículo, ni un renglón siquiera, donde mencionara que Israel ofrece al mundo entero la tecnología de riego por goteo para poder tener plantaciones de vegetales con un mínimo de agua. También ofrece la desalinización de agua del mar.

Por lo tanto queda evidenciado que lo que escribe el señor Sabini Fernández es sobre un tema que desconoce y que utiliza solamente como exteriorización de su ya conocido antisemitismo.

Pero dejemos de lado el agua, y vayamos a otros aspectos del artículo (Israel gira a la derecha…., del UYPRESS de ayer).

El señor Sabini Fernández se lanza al ataque contra el “nuevo gobierno” de Israel.

Pensamos que antes de atacar debería esperar a que sea gobierno, pero su impaciencia es mucha. Además habla de una tríada, cuando en la realidad es un gobierno que reúne a más de tres partidos políticos, y surgió de elecciones libres e indiscutidas en la única democracia de Medio Oriente. Nos guste o no nos guste es un tema aparte, el señor Sabini Fernández habla de afuera, con total desconocimiento ya que lo desafío a que me demuestre si estuvo alguna vez en Medio Oriente, y quien nunca estuvo no tiene la más mínima noción de cómo es esa zona, cómo piensan sus poblaciones, como piensan y actúan sus gobernantes, en su mayoría vitalicios y hereditarios (con excepción de Israel).

Acá cabe otro tema que no es el agua:

El señor Sabini aprovecha todo su tiempo libre en atacar a Israel y acusarlo de los problemas palestinos.

1) Alguna vez leyeron ustedes que el señor Sabini Fernández critique la matanza que está haciendo Vladimir Putin en Ucrania?

2) Alguna vez leyeron ustedes que el Señor Sabini Fernández acuse al gobierno chino de la persecución (apartheid) y encierro en campos de concentración de la minoría uigur (china-musulmana)?

3) Alguna vez escribió el señor Sabini contra el “apartheid” y matanza al por mayor de la población kurda, tanto por parte del gobierno turco como de Irán y otros gobiernos de la zona, donde más de treinta millones de kurdos son perseguidos hasta en su propia patria Kurdistán?

Por lo que vemos hasta ahora el señor Sabini Fernández habla del agua SOLAMENTE cuando puede atacar a Israel, habla de persecuciones y matanzas SOLAMENTE cuando puede atacar a Israel. Esto no quiere decir que tenga razón, simplemente demuestra muy claramente que su única motivación al escribir es su antisemitismo. Señor Luis E. Sabini Fernández: usted es un antisemita nato, y no creo ser el primero en decírselo.

Y si usted opina que los “sionistas fanáticos” pueden estar introduciéndose ellos mismos en otro infierno, qué le pasará a usted que siempre gira y gira alrededor del mismo único tema? Hará falta preguntarle a Sigmund Freud o mejor a Dante Alighieri en cuál de los círculos del infierno se está colocando usted?. Su actitud me recuerda la famosa escena de la película “El Motín del Caine”, cuando el capitán (Humphrey Bogart) casi deja naufragar el barco mientras acusa a un simple marinero porque un botón del uniforme estaba mal abrochado.

Usted señor Sabini no es israelí, no es judío, no es palestino, no vive en la zona en conflicto. Por lo tanto sus escritos son producto de una enfermedad, la misma enfermedad que trajo hambre y muerte a toda Europa, la enfermedad de acusar a un pueblo inocente de todas las penurias que la misma Europa fabricó. Porque Hitler no inventó nada, solamente aprovechó esa enfermedad que cegaba a toda Europa, esa enfermedad que nació de la prédica cristiana allá por el siglo IV y continúa hoy atacando a muchos. No hace falta decirlo, pero para evitar dudas, esa enfermedad se llama “antisemitismo”, y quienes la padecen son antisemitas.

Como verá, dejo totalmente de lado el hablar sobre el posible futuro gobierno israelí. Sobre ese tema hablaré cuando sea el momento oportuno, y en los sitios donde corresponde. Y utilizaré la mesura y la verdad, mientras el señor Sabini trata de asesinos a gobernantes anteriores de Israel, de los que seguramente conoce sólo su nombre. Una prueba es suficiente, menciona la frase “La diferencia es que nosotros usamos una defensa de misiles para proteger a nuestros ciudadanos y ellos usan a sus ciudadanos para proteger sus misiles.” Como es una frase que refleja la exacta realidad (Gaza y lanza misiles debajo de escuelas y hospitales, Líbano y sitios donde Hezbollah mantiene unos 150.000 misiles) la acusa de “Un reduccionismo cómodo, sencillo”.

Dice también el señor Sabini: El “Acuerdo del Siglo” de 2020, fue firmado entre el entonces presidente D. Trump de EE.UU. y B. Netanyahu de Israel. SIN palestinos. Y era un “acuerdo” sobre el territorio palestino. “ Aquí demuestra su absoluta mala fe (ignorancia?) : el acuerdo nada tenía que ver con los territorios palestinos sino que fue un tratado de paz y cooperación entre países musulmanes e Israel, las pruebas están a la vista: cooperación tecnológica, tratos comerciales, turismo, etc.

Para finalizar, dime con quién andas y te diré quién eres. El señor Sabini Fernández menciona al diario El País de Madrid como “occidentalísimo”. Pretende hacer creer que sería un diario imparcial, cuando la realidad es que se saca chispas con la TVE (Radio y Televisión Española) para cuál de esos medios es más anti-israelí y antisemita. Pone al periodista como “insospechable de simpatías ideológicas”. Abominable.