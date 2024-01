La declaración de julio del Foro de Cooperación Ruso-Árabe en apoyo a la reclamación de los Emiratos Árabes Unidos sobre las islas en disputa del Golfo Pérsico provoca la indignación iraní contra el aliado ruso «traidor»

El 24 de diciembre de 2023, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán convocó al Encargado de Negocios de Rusia en Teherán, Rafael Gevorkyan, en respuesta a un incidente diplomático provocado por la declaración final realizada en la VI Sesión del Foro de Cooperación Ruso-Árabe, celebrada por el Consejo de Cooperación para Estados Árabes del Golfo (CCG), que tuvo lugar en Marruecos el pasado mes de julio.[1]

La declaración de los Estados participantes abarcó, entre otras cosas, una cuestión de autoridad sobre tres islas situadas en el este del Golfo Pérsico, cerca del Estrecho de Ormuz. Las islas están en disputa entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos (cuyas reclamaciones también son apoyadas por el CCG). La declaración en cuestión decía que los firmantes apoyan «todos los esfuerzos pacíficos, incluida la iniciativa y los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos para lograr una solución pacífica a la disputa relativa a las tres islas de Tumb Mayor, Tumb Menor y Abu Musa, a través de negociaciones bilaterales o mediante el recurso a la Corte Internacional de Justicia de conformidad con el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas.»

Las autoridades iraníes se indignaron por el texto de la declaración y el embajador ruso Alexey Dedov fue convocado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, donde se le informó que las islas Abu Musa, Tumb Mayor y Tumb Menor pertenecen a Irán «para siempre». Además, el Ministerio exigió que se cambiara en consecuencia la postura de Rusia sobre la cuestión.[2] Las autoridades iraníes incluso exigieron a Rusia una compensación por los daños causados a las relaciones entre los dos países. En una reunión del Comité de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hosein Amir-Abdollahian, dijo: «La postura de Moscú respecto a la República Islámica de Irán es inaceptable, y esperamos que Rusia lo compense. Dichas posturas dañarán definitivamente las relaciones entre los dos países». [3]

Los medios de comunicación proiraníes en ruso se hicieron eco de esta indignación. Por ejemplo, el canal de Telegram «AZfront» difundió una publicación resentida el 12 de julio calificando a Rusia de «aliado traidor» que arroja dudas sobre la integridad territorial de Irán.[4]

Publicación de Telegram del canal de Telegram pro-azerbaiyano y pro-iraní «AZfront», que dice: «La Federación Rusa nunca ha considerado a Irán como un aliado, sino que sólo ha tratado de utilizarlo en la medida de lo posible para sus propios fines».

La cuestión no se resolvió ni siquiera después de que el ministro de relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, hablara por teléfono con su homólogo iraní, Hossein Amir-Abdollahian. La Cancillería rusa publicó una declaración sobre la llamada, diciendo que implicaba «un intercambio confidencial de opiniones sobre una serie de temas regionales e internacionales de interés común», incluida la mencionada sesión del CCG, y que Moscú y Teherán han «reafirmado su compromiso con los principios fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de Naciones Unidas, en su totalidad y en su interrelación, incluido el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.»[5]

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su par iraní, Hossein Amir-Abdollahian, durante una conferencia de prensa conjunta en Moscú en marzo de 2022 (fuente: iranintl.com)

La última parte de la declaración de Rusia no fue una coincidencia, ya que la cuestión de la integridad territorial es importante para la narrativa interna y externa de ese país. De hecho, a principios de este año, el 19 de enero, el ministro Amir-Abdollahian dijo en una entrevista con el canal de televisión turco TRT World que Irán no reconoce la anexión rusa de Crimea y las repúblicas del Donbás (Repúblicas Populares de Luhansk y Donetsk).[6] El canciller iraní declaró en la entrevista: «No nos esforzamos por seguir una [política] de doble rasero. Nos oponemos a la guerra en Irak, Siria, Yemen, Palestina y Afganistán. De manera similar, nos oponemos a la guerra y al desplazamiento de personas en Ucrania. Por otro lado, reconocemos la soberanía y la integridad territorial de los países en el marco del derecho internacional, y por esta razón, a pesar de las excelentes relaciones entre Teherán y Moscú, no reconocimos la secesión de Crimea de Ucrania. No reconocimos la separación de Luhansk y Donetsk de Ucrania porque insistimos en nuestro principio coherente en política exterior».

Por lo tanto, a pesar de las declaraciones similares de compromiso de Rusia e Irán con los principios de la ONU, la interpretación e implementación de los dos países aparentemente divergen.

La conexión entre las reivindicaciones territoriales de los dos países también fue evidente en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní del 17 de julio, que decía que Teherán no considera suficientes las explicaciones rusas sobre la declaración del CCG y que «con respecto a Ucrania, creemos en la integridad territorial de cada país (incluida Ucrania), que debería ser la máxima prioridad para todos los países sobre la base del derecho internacional y, por supuesto, seguimos enfatizando la resolución de la guerra a través del diálogo político». Curiosamente, la última parte casi refleja la declaración del CCG sobre los «esfuerzos pacíficos» y el apoyo a las «negociaciones bilaterales» de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Esta no es la primera vez que Rusia e Irán se pelean por el tema. Hace dos años, Irán criticó un mensaje de la cuenta de X (Twitter) en árabe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que se refería al Golfo Pérsico como el Golfo Arábigo. Un escándalo de alto perfil en agosto de 2021 se centró en la publicación de una fotografía que mostraba a los jefes de las misiones diplomáticas rusas y británicas con el telón de fondo del edificio de la embajada en Teherán; la imagen se tomó como referencia a la Conferencia de Teherán de 1943 y la ocupación de territorio de Irán por las tropas británicas y rusas en la «Operación Countenance».

Sin embargo, las relaciones entre Irán y Rusia han seguido fortaleciéndose: el volumen de negocios comercial está creciendo; las transacciones se están armonizando lentamente (para evitar el SWIFT); Moscú pretende hacerse cargo de los proyectos de construcción de la central nuclear Bushehr y la central nuclear Sirik en la provincia de Hormozgan; la Cancillería rusa anunció un amplio acuerdo de asociación con Irán (que, sin embargo, está estancado); Se están mejorando las partes ferroviarias y marítimas de la ITC Norte-Sur, que atraviesa el territorio de Irán hasta el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Es más, Moscú está ayudando a Irán a romper su aislamiento político y económico internacional, al apoyar el acceso de Irán a la Organización de Cooperación de Shanghai, acercándolo a un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica Euroasiática de Rusia.[7]

El incentivo para un acercamiento entre los dos Estados –basado en restricciones internacionales compartidas– pesa más que sus diferencias en la interpretación de la Carta de la ONU. Los escándalos diplomáticos que siguen plagando las relaciones ruso-iraníes hasta ahora no han obstaculizado la cooperación. De hecho, Vladimir Sazhin, investigador principal del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia, sostiene que la dura postura pública de Teherán parece ser una consecuencia de la actitud emocional de los iraníes hacia la cuestión de las tres islas en el Golfo Pérsico, y que, por lo tanto, la respuesta diplomática de Irán a la declaración del CCG fue poco más que un «ritual obligatorio y rutinario».

[1] Interaffairs.ru/news/show/41617#_edn6, 2 de agosto de 2023.

[2] En.mfa.gov.ir/portal/newsview/724779, 12 de julio de 2023.

[3] Kommersant.ru/doc/6112225, 20 de julio de 2023.

[4] T.me/c/1799103592/16626, 12 de julio de 2023.

[5] Mid.ru/ru/press_service/telefonnye-razgovory-ministra/1897433/, 18 de julio de 2023.

[6] Tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16840235, 19 de enero de 2023

[7] Parstoday.ir/ru/news/iran-i194972, 25 de diciembre de 2023.

[8] Interaffairs.ru/news/show/41617#_edn6, 2 de agosto de 2023.