La deportación de los judíos de Macedonia, Vardar y la región del Egeo: 1ra. Parte

En la portada: Una niña con una muñeca, asesinada en Treblinka – una foto original de la deportación de los Judíos de Macedonia de Vardar y de la región del Egeo en el año 1943.

PERFACIO

Por Samuel Artidi

Atribuir toda la responsabilidad a Bulgaria para la deportación de los judíos de Macedonia y Tracia es un fenómeno que se observa en dos diferentes etapas. Curiosamente, entre estos períodos hay una diferencia de cuatro décadas.

Durante la Segunda Guerra Mundial en Bulgaria hay tres fenómenos desconocidos en otros de los países aliados del Reich Alemán:

Bulgaria no envía a su ejército en el frente oriental; Bulgaria no ha roto relaciones diplomáticas con la URSS; Ninguno de los Judíos, dentro de las antiguas fronteras de Bulgaria ha sido enviado a los campos de exterminio.

Esta sabia política es guiada por el rey Boris III, que gestiona a través de un régimen personal. Como resultado de esta política, el tambor de la guerra no ha pasado por Bulgaria.

El gobierno de Sofía envió tres cuerpos militares a Grecia y Yugoslavia. Las víctimas son muy pocas, comparadas con las pérdidas que podrían ocurrir si el ejército búlgaro hubiese sido enviado al frente oriental. La industria en la retaguardia trabajaba para el frente, e incluso mucha gente “acumulaba dinero”. Después del 09.09.1944, la población búlgara honró la memoria del monarca, que había sido envenenado por Hitler. El nuevo régimen comunista urgentemente tenía que teñir de negro la imagen del rey Boris III. Así que se inventó una leyenda, para un rey antisemita, vampiro y perseguidor de los Judíos.

La acusación más efectiva de Bulgaria podría ser el Holocausto de los Judíos de Tracia y Macedonia, sin siquiera mencionarse la presencia de Wehrmacht y de Gestapo, en estas tierras. Judíos de la sección judía del Frente de la Patria dieron una coartada a sus compañeros los comunistas búlgaros, transformados en los socialistas en nuestro tiempo.

Pasan más de cuarenta años. En las orillas del Vardar no es sólo Jovanka que blanqueaba el lienzo, sino las ex – udbadzhii inventan un nuevo estado llamado Macedonia, un nuevo lenguaje y una nueva historia. Los mártires son la mejor aleación para un pueblo nuevo e inventado. En él, los judíos son en realidad macedonios enviados a una muerte horrible por un monarca cruel búlgaro. Para este propósito se distorsionaran hechos, se falsifica la historia, en la discusión se emplea la más barata demagogia. Los “acusadores” macedonios de Bulgaria, manejan la misma técnica de los “historiadores”, graduados en la escuela de Zhdanov.

Últimamente se lleva a cabo una terrible campaña anti búlgara, en el mundo entero, con unas acusaciones inventados en contra de Bulgaria en relación con el Holocausto en Macedonia de Vardar y de la región del Egeo en 1943. Encabezan esta campaña judíos serbios y griegos. Le hacen coro también judíos búlgaros desde el espacio izquierdo. Sin embargo, los más importantes dirigentes del coro son los antiguos udbadzhii de Skopje.

Justo en contra de esta campaña bien organizada, sale Spas Tashev con su análisis bien forrado de datos y documentos. Mi padre Beniyamin Arditi me ha enseñado, que precisamente así se escribe la historia. Todos los otros escritos son pura política y periodismo. Los “Historiadores” de Skopje ignoran los hechos. Para ellos, la salvación de 48000 judíos búlgaros, es un hecho desconocido y sin importancia. De la manera más diligente y con conciencia, Spas Tashev, ha recogido materiales históricos, algunos ya conocidos y otros desconocidos hasta ahora.

Teniendo en cuenta la triste realidad de los 45 años pasados de la dictadura comunista y nihilismo nacional en Bulgaria y de los más de 20 años de la transición poco clara desde el comunismo a la democracia, por fin podemos decir que este libro pone el dedo en la llaga. ¿Quién no sabe, quien no conoce el dato, que en las “nuevas tierras”, no la administración búlgara, sino los alemanes eran los amos? Todos saben que los judíos en Tracia y Macedonia no eran ciudadanos búlgaros, sino respectivamente ciudadanos de Grecia y Serbia, es decir de los países, derrotados y ocupados por Hitler. De estas cuestiones, búlgaros y judíos piensan y susurran secretamente, pero no se atreven a hablar, tampoco a protestar. Spas Tashev finalmente levanta el velo. En la polémica con los acusadores de Bulgaria, él comprueba los siguientes puntos:

La ley antijudía para proteger la nación, se impone, por las autoridades alemanas, después de una gran resistencia del rey Boris.

Mientras los judíos del Dobrudja del Sur obtienen ciudadanía búlgara, bajo la presión alemana, los judíos de Tracia y Macedonia, siguen siendo ciudadanos serbios y griegos.

La adhesión de Bulgaria al pacto Tripartito es impuesto por los alemanes después de la resistencia del rey Boris.

El desembarco del mariscal List en el río Danubio en Rouse, es una violación de la soberanía de Bulgaria. De hecho el país esta ocupado, pero aparentemente sigue teniendo una gestión independiente.

El Wehrmacht invade y conquista Yugoslavia y Grecia. La primera ocupación es la más importante vista desde el punto del derecho internacional.

El ejército búlgaro en las “tierras nuevas”, está sujeto a mando alemán.

La anexión de Tracia y Macedonia, como está presentado por el gobierno de Bogdan Filov no es reconocido por los alemanes. Ellos ven estas tierras como su zona de ocupación con administración civil temporal búlgara.

Las tropas nazis permanecen en el mar Egeo y en Macedonia de Vardar a partir de 1941 hasta su retirada en septiembre – octubre de 1944. Ambas áreas entran en la jurisdicción mixta búlgara-alemana.

La población judía en las “tierras nuevas”, no integra los grupos de trabajo como los judíos de la Vieja Bulgaria. Así que se los trata como judíos “extraños”.

El destino de la población judía en ambas áreas es decidida por los alemanes a través de la Embajada de Alemania en Sofía, donde se desempeñaron sus emisarios Daneker y Beckerle.

El motor de la deportación es Adolf Beckerle, el embajador alemán en Sofía, que entra en negociaciones sobre el tema, con las autoridades búlgaras.

La famosa Conferencia de Wannsee estipula que en Bulgaria hay 48.000 Judíos – tanto como hay Judíos en la Vieja Bulgaria. Los judíos de las “nuevas tierras” no son considerados como Judíos de Bulgaria.

Los aliados lograron engañar a Hitler de que su desembarco se realizará en Grecia. La 7-ma. división búlgara en el norte de Grecia pasa bajo el mando alemán. Mientras tanto, los alemanes consideran la Macedonia de Vardar como una región de la ex República de Serbia.

El famoso acuerdo de Belev – Dannecker ha sido falsificada por el Comisionado para los Asuntos judíos Belev. Detrás de esta falsificación está el deseo de Belev de deportar a 8600 Judíos de Bulgaria. Así que el Gobierno búlgaro nunca ha tomado la decisión de expulsar a judíos con ciudadanía búlgara. El acuerdo es una grave falsificación.

Belev actúa bajo la dirección directa alemana. Él recibe las órdenes de Adolf Beckerle y no de los directivos del Ministerio de trabajos interiores. Macedonia y Tracia son zonas militares y están bajo el mando alemán.

La guardia de los trenes que transportaban a los desgraciados hacia Polonia es alemana y no búlgara. Las tres deportaciones desde Macedonia a Polonia son acompañadas por soldados y policías alemanes, bajo el mando de oficiales alemanes. Spas Tashev adjunta fotos originales, que muestran convincentemente esto.

Adolf Beckerle fue detenido por el Ejército Rojo. Fue enviado a la famosa prisión Lubianka en Moscú. Ahí él admite que la deportación de los judíos de Macedonia y de Tracia se logra mediante la presión sobre las autoridades búlgaras.

La resistencia macedonia no hace ningún intento de atacar el campamento de tránsito de deportación “Monopol” en Skopje. Los famosos guerrilleros de Tito ni siquiera movían un dedo para atacar los trenes que pasan a través de Serbia por la misma ruta hacia los campos de “la muerte”. Se adjuntan imágenes, que muestran claramente los soldados alemanes, participando en los desalojos y en la seguridad de los convoyes.

Sólo los búlgaros salvan judíos. Ver la salvación de Skender Bey – Rafael Kamhi en Salónica. El rey Boris envía a su ayudante personal para ponerlo en libertad y traerlo a Sofía. Para proteger a los judíos también trabajan los activistas de VMRO en Skopje.

El arzobispo de Sofia- Stefan había dicho en la reunión del Santo Sínodo que para los judíos egeos, la intervención de la iglesia no fue eficaz, porque ellos fueron tratados como extranjeros y no como ciudadanos búlgaros. Estas son las palabras del sacerdote, que vivió en aquella época, sin la influencia posterior de “historiadores”, nacidos después de 1945.

Añadiré dos nuevos argumentos, apoyando la opinión expresada por Spas Tashev.

Se trata del famoso acuerdo Belev – Dannecker. El párrafo 4 dice: “Para cada transporte prepararé una lista de las personas que lo integran, cada lista contendrá el nombre, los apellidos, la fecha y el lugar de nacimiento, el último domicilio y la ocupación de los judíos, por triplicado. Dos copias para los alemanes que acompañan el transporte y otro para el representante alemán en Sofía”. Las relaciones Belev-Danneker son muy claros. Belev es el criado y Dannecker era el amo. El Comisionado trabaja directamente con las SS, las autoridades búlgaras son colocadas ante un hecho terminado.

El ministro plenipotenciario de Alemania en Sofía Adolf Beckerle es un ex policía y reñidor. En Bulgaria, en 1992 se publicó su diario. Aquí está lo que leemos en la página 46: “Yo sé que el Reich ha emitido un nuevo mapa, en el cual Bulgaria está marcada como un país neutral, y las tierras liberadas – como ocupadas por nosotros”. Finalmente los alemanes admiten. Aquí tenemos una prueba clara de los verdaderos amos de la Tracia del Egeo y de la Macedonia de Vardar. Estas tierras son alemanas, y no búlgaras, como pretende la propaganda falsa de Bogdan Filov. Los acusadores de Bulgaria hasta el día de hoy no reconocen el hecho de que las “nuevas tierras” son las áreas ocupadas por la Wehrmacht. El ocupador alemán está haciendo ahí lo que quiere, incluyendo la expulsión de los judíos locales hacia los confines del este del Reich.

Hasta el día de hoy se llevan a cabo discusiones del asunto: si Bulgaria podría salvar a los judíos de Tracia y de Macedonia. Dobrudja fue anexada por Bulgaria en virtud del derecho internacional. Ahí los judíos recibieron la ciudadanía búlgara y por eso ahí no hubo Holocausto. Vamos a hacer una breve revisión de la situación de Bulgaria en la víspera de 1941. Los “creadores” de la historia anti búlgara no han vivido en aquel entonces y cometen algunos errores fatales. Ellos no dicen que Bulgaria es un país pequeño y débil. El ejército búlgaro es valiente pero mal armado. Un Estado de esta índole no puede determinar quién va a gobernar el mundo, si los demócratas, si los nazis o los bolcheviques. Bulgaria ha padecido dos catástrofes nacionales y el rey Boris III estaba tratando de evitar una nueva catástrofe. Bulgaria es, de hecho, un vasallo de Alemania, con una gestión solo aparentemente independiente. El principal mando militar alemán se encuentra en el parque “Borisova gradina”, que está a cinco minutos del palacio. Gestapo, incluso esta preparando un golpe de estado contra el gobierno con los miembros de la Legión y Ratniks.

Tracia y Macedonia fueron tomadas principalmente por el ejército alemán, sin la intervención militar búlgara. Los alemanes son dueños de la situación y consideran que los judíos en estas regiones son “suyos”. Fíjense en el testimonio de Liliana Panitza, la secretaria privada del comisionado Belev.

Me dirijo personalmente a todas las personas honestas que están interesadas en historia de la expulsión de mis hermanos de Skopje, Bitola, Serres y Kavala. Una vez que objetivamente se considere la situación política de aquella época, ¿cómo se puede acusar a Bulgaria y pretender que asume la responsabilidad de esta tragedia, de esta desgracia llamada holocausto? Efectivamente el ejército búlgaro y la policía, junto con los nazis, participó en el proceso de deportación. Los soldados y los policías eran cabezas huecas, jóvenes, instigados por la falsa propaganda de los agentes alemanes, Filov, Gabrovski y Belev. Pero por cada uno de ellos, había cientos de búlgaros honestos que, al mismo tiempo, ayudaban a los judíos de la vieja Bulgaria. Culpar a Bulgaria por el Holocausto en las “nuevas tierras” es una gran traición en cuanto a estos búlgaros nobles. Menospreciar la actividad de grandes búlgaros como Liliana Panista, el arzobispo Stefan, el arzobispo Kiril, Dimitar Peshev, Vladimir Kurtev, Nicolás Mushanov, Dimo Kazasov y muchos otros que ayudaron a los judíos, es una vergüenza y deshonra.

Los personajes que quieran atar al palo de la deshonra a Bulgaria y al pueblo búlgaro, no tienen en cuenta la participación estratégica y efectiva nazi en el Holocausto en la región del Egeo y la Macedonia. Ellos exculpan a los verdaderos criminales. Hitler, Eichmann y Beckerle. Sin comprender, ellos se convierten en colaboradores de la rehabilitación de las bestias de Berlín.

Yo soy un hijo fiel del pueblo judío y he dudado mucho en aceptar la misión de escribir el prefacio de este ensayo científico de Spas Tashev. Todos los judíos de Giumurdjina, Drama, Kavala, Xanthi, Seres, Dede-Agach, Skopje, Bitola, Shtip etc., eran mis hijos, mis antepasados, mis abuelos, mis padres, mis madres, mis hermanos, mis hermanas, mis primos… Por ellos, lloro en silencio en las noches largas. Estos hermanos y hermanas, pudieron ser salvados en 1943, pero prácticamente no había quien los salvara. El ejercito griego y el serbio, se derrumbaron durante las dos semanas de actividad militar. El rey de Serbia y el de Grecia, huyeron a Londres. Hoy en 2012, nadie los puede salvar, pero lo que sí podemos salvar es la verdad histórica. Mis familiares eran también los judíos de Salónica, Atenas, Belgrado, Bucarest, Praga, Budapest, Roma, Paris, etc. También por ellos lloro en silencio. Por la desgracia de estos judíos, los enemigos de Bulgaria, no se interesan para nada. Por ellos, los asesinos de los búlgaros, no derraman lágrimas. De su muerte, no se puede acumular capital político. Hitler juntó seis millones de judíos en toda Europa, sin la ayuda del rey Boris III y con esto ha demostrado que incluso si los búlgaros negaban su cooperación en la deportación, los resultados serían los mismos. Justamente por esta desvergonzada hipocresía de los asesinos de búlgaros, he decidido aceptar la propuesta de Spas Tashev y he escrito estas palabras.

Samuel Artidi

Israel