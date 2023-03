La deportación de los judíos de Macedonia, Vardar y la región del Egeo: 2da. Parte

Antes de escribir este artículo, he revisado decenas de fotos de archivos y noticieros de la deportación de judíos macedonios y egeos durante el año 1943. Con un dolor del alma enorme, he visto las imágenes de niños quienes, si no hubiesen sido destruidos en el campo Treblinkа, hoy podrían seguir vivos. Dedico este estudio a las miles de madres, que con horror en los ojos, habían visto la muerte de sus hijos, y escribo estas líneas, para que esta tragedia no se repita jamás. Del autor

En los últimos 20 años, la ciencia histórica búlgara, ha aclarado con relativa objetividad, las cuestiones, relacionados con la presión de los nazis para la creación en Bulgaria, durante la Segunda guerra mundial, de una legislación anti judía, como también los giros en su aplicación, y en consecuencia de esto se ha llegado a la salvación de 50 mil judíos búlgaros. En similar dirección hay algunas ediciones de autores judíos búlgaros y extranjeros. El principal objeto de análisis en estas ediciones son, sin embargo, los judíos búlgaros, es decir, quienes fueron ciudadanos búlgaros. Muy parcialmente está visto el problema de la política de búlgara en cuanto a los judíos en Macedonia de Vardar y la región del Egeo – territorios, que Bulgaria ha administrado desde fines de abril de 1941, hasta comienzos de septiembre de 1944.

Este problema inexplorado de la historiografía búlgara ha creado en un nicho que está ocupado por las publicaciones macedonias y griegas, en las cuales, dependiendo de la conyuctura política en la fecha de la expedición, en distinto grado se adoptan declaraciones antibúlgaras, llegando a veces a una completa distorsión de la verdad histórica. De estas publicaciones en los años se ha dado una visibilidad diferente que ha servido a objetivos específicos políticos y sobre todo de política exterior, especialmente en campañas. A estos problemas está dedicado el estudio.

La adhesión de Bulgaria al pacto Tripartito

El 23 de enero de 1941 en Bulgaria, entra en vigor la Ley para la protección de la Nación (LPN).[1] No obstante ser contraria a la Constitución de Tarnovo, he sido promulgada bajo la presión de Hitler y está copiada de las leyes nazis de Nuremberg.* Sobre la presión externa y la resistencia del rey Boris III, contra el LPN, escribe en su diario el asesor del rey Lubomir Lulchev y transmite la opinión del Jefe de Estado: “He retrasado mucho y no querría que nosotros también hagamos esto, pero ahora cuando ya lo tengan en Rumania, Hungría e incluso en Francia, he decidido que es mejor que lo hagamos nosotros voluntariamente, antes de que nos lo impongan. Esto, por supuesto, es mejor, pero que sea justo y que cierra la puerta para la arbitrariedad”.[2] Con respecto a la LPN por el ex fiscal nacional de la Sala Séptima (antisemitismo) del llamado Tribunal del Pueblo Eli Baruch, después de su reasentamiento en Israel, escribe en 1960 en Tel Aviv: “las autoridades alemanas… impusieron al gobierno búlgaro… una legislación racista”.[3]

La segunda parte de la ley (LPN) se titula “Para las personas de origen judío”. En el Art. 21, Párr. А) se prohíbe a las personas de origen judío ser aceptados como ciudadanos búlgaros. Esta disposición se refiere a futuras naturalizaciones, mientras que los judíos en Bulgaria lo son con derechos adquiridos y conservan su ciudadanía búlgara. La disposición del Art. 21, Párr. А) resultará decisiva y con consecuencias mortales en la determinación del destino de la población judía en la Macedonia del Vardar y de Tracia después del abril de 1941. Sin embargo, en el mes de enero del mismo año, este problema no estaba en el orden del día.



Art. 21, Párr. А) de la Ley para la protección de la Nación que prohíbe a las personas de origen judío ser aceptados en el futuro como ciudadanos búlgaros.

En el 28 de octubre de 1940 se inicia la guerra italo-griega. A pesar de las expectativas de una victoria fácil para Mussolini, las operaciones militares no se desarrollan según el plan de los italianos y se alargan en el tiempo. Esto exige que la Alemania nazi apoye a su aliado del Eje y el 1 de marzo de 1941 declara la guerra a Grecia.

El mismo día en Viena, Bulgaria se une al Pacto Tripartito. Los preparativos para la adhesión se inician a principios de 1941, pero finalmente se concreta bajo las condiciones de fuerte presión alemana y de resistencia por parte del rey Boris III. Esta resistencia ha sido documentada en el diario del Primer Ministro Bogdan Filov, que después de su regreso de la reunión con Hitler el 4 de enero de 1941 informa al rey, cuya reacción fue la siguiente: “En un principio, el Rey dijo que prefería abdicar o que nos arrojemos en los brazos de Rusia, a pesar de convertirnos en bolsheviques. El pensaba… ¿qué pasará con la gente?”.[4] En sus memorias, el Vicepresidente de la Asamblea Nacional, escribe: “Cuando se esperaba lo inevitable- la entrada a Bulgaria de las tropas extranjeras (de Hitler, nota del autor) y sobre todo en una guerra crucial, se tenia que decidir en qué cantidad entrarán estas tropas”.[5]

Lo particular del caso es que las tropas alemanas comenzaron a entrar a Bulgaria en el 1 de marzo de 1941 a las 12:01, y la firma del tratado de adhesión se celebra recién a las 16.30 horas. Aún más paradójico es que la Asamblea Nacionalde Bulgaria es convocada para ratificar el contrato, el día siguiente, 2 de marzo de 1941, cuando las tropas alemanas ya cruzaron todo el país.[6] Desde el punto de vista del derecho internacional esto significa no respetar la soberanía de Bulgaria por parte de Hitler. Una mención especial a este hecho hace el ex Fiscal nacional – Eli Baruch, quien en el 1960 en Tel Aviv, escribió: “Las autoridades alemanas… ocuparonBulgaria”.[7] Otro analista judío de esta época escribe: “Bulgaria era un país ocupado con el privilegio de una apariencia de gobierno independiente, una condición necesaria para engañar y aprovecharse por parte de Hitler”.[8] Estas conclusiones son muy precisas, puesto que Bulgaria ya estaba ocupada, cuando formalmente se incorporó al Pacto Tripartito.* El investigador italiano Gabriele Nissim concluye que durante aquel período, Bulgaria no tiene ninguna otra jugada útil. “En este momento es imposible, para un búlgaro, encontrar alternativas que no significa la destrucción del país”.[9]

Continuará…

[1] Държавен вестник, бр. 16, София, 23 януари 1941 (Periodico estatal, ed. 16, Sofía, 23 enero 1941).

* A pesar de la creencia popular que la Ley de protección de la nación es principalmente anti-judía, en ella hay otras disposiciones prohibitivas, como por ejemplo contra la Masonería búlgara. Este hecho demuestra una vez más su quiebra, ya que segun las palabras de D. Peshev albañiles búlgaros utilizaban sus conexiones internacionales “en defensa de los intereses de Bulgaria” y los mismos Judios búlgaros “muy bien defendieron la causa de las minorías búlgaras en el extranjero” (Memorias, p. 210-212).

[2] Лулчев, Любомир, Тайните на дворцовия живот. Дневник (1938-1944), София 1992, с. 318 (Lulchev, Lyubomir, Los secretos de la vida cortesana. Diario (1938 – 1944), Sofía 1992, p. 318).

[3] Барух, Ели, Из историята на българското еврейство, Тел-Авив 1960, с. 7 (Baruh, Eli, De la historia del judío búlgaro, Tel-Aviv 1960, p. 7).

[4] Филов, Богдан, Дневник, София 1990, с. 221 (Filov, Bogdan, Diario, Sofía 1990, p. 221).

[5] Peshev, D., Recuerdos, p. 198

[6] Нисим, Габриеле, Човекът, който спря Хитлер, София 1999, с. 119 (Gabriele Nisim, El hombre que paró a Hitler, Sofía 1999, p. 119).

[7] Барух, Е., Из историята…, с. 7 (Baruh, E., De la historia…, p. 7)

[8] Гринберг, Натан, Хвала на българския народ спасител, В: Чест и признателност на българския народ – спасител, Яфа 1964, с. 6 (Grinberg, Natan, Alabado sea el pueblo búlgaro salvador, En: Honor y gratitud al pueblo búlgaro – salvador, Yafa 1964, p. 6)

* Otros eruditos judíos de la época llegaron a la conclusión de que Bulgaria es, de hecho, ocupado. Véase, por ejemplo Cohen, David, La expropiación de los bienes judíos durante la ocupación nazi. Anuario OKPOE, Sofía 1967.

[9] Нисим, Г., Човекът, който…, с. 122-123 (Nisim, G., El hombre que…, p. 122-123)