La deportación de los judíos de Macedonia, Vardar y la región del Egeo: 3ra. Parte

En el 6 abril de 1941, el ejército alemán ataca Yugoslavia y Grecia, y el 7 de abril, ya entra en Skopje. En estas batallas no participa ningún soldado búlgaro y el ejército alemán solo ocupa Macedonia y la región del Egeo. Y en este caso desde el punto de vista del derecho internacional, tiene importancia el principio de la primera ocupación. Alemania trata como prisioneros de guerra a parte de la población yugoslava y griega. Esto se aplica tanto a los soldados capturados, como a los judíos yugoslavos y griegos. Con la desintegración del Reino de Yugoslavia y el despliegue del ejército nazi comienza la operación de los así llamados Einsatz grupos “Einsatzgruppen” de la Dirección Central de Seguridad del Reich. El grupo enviado desde Berlín es llamado Einsatz grupo para Yugoslavia (“Einsatzgruppe für Jugoslawien“). La sede se encuentra en Belgrado y desde allí se manda a las unidades en otras ciudades, incluyendo Skopje.





La primera pagina del original aleman de la Convención Clodius – Popov desde 24 abril de 1941, mediante la cual los antiguos territorios yugoslavos son cedidos por Alemania a Bulgaria y son zonas cuyo estatuto definitivo se decidirá después de la guerra. Archivo nacional central (ANC).



Segunda pagina del original aleman de la Convención Clodius – Popov, mediante la cual se garantiza la presencia de fuerzas alemanas en Macedonia de Vardar y el envio de trabajadores en Alemania. ANC.

La capitulación de Yugoslavia se firmó el 17 de abril. La necesidad de la liberación de las tropas alemanas con el fin su transferencia hacia el este, hace que después de la capitulación de Yugoeslavia, en Macedonia de Vardar se envían tropas y administración búlgaras. Las tropas búlgaras, sin embargo, no tienen un comando independiente. En un anuncio del 23.04.1941, el comandante alemán del ejército los trata como “subordinadas (al mando alemán, nota del autor) fuerzas búlgaras.”



El Acuerdo Clodius-Popov de 27 de abril de 1941 que se trata de las partes de Grecia, anexados por Bulgaria. ANC.

La anexión, de Macedonia de Vardar y la región del Egeo a Bulgaria a fines de abril de 1941 no está sancionada en ningún documento oficial. La entrada del ejército y la administración búlgaros se realiza en base al acuerdo Clodius-Popov*, firmado el 24 de abril de 1941 refiriéndose a “la parte conquistada de Bulgaria del ex estado yugoslavo”, y el 27 de abril de 1941 en una forma similar para los territorios griegos. Del texto de este acuerdo surge que el Gobierno de Bulgaria asume solo las obligaciones que salvaguarden los derechos de los alemanes en los territorios ocupados de Macedonia, Tracia y Moravia, que son mencionados como “zonas cedidas (de Alemania, nota del autor) a Bulgaria”. En cuanto a las condiciones bajo las cuales será la “entrega”, sobre los derechos de Bulgaria a estas regiones y etc. no se dice nada, excepto que serán formados después de la guerra. La Convención garantiza “la presencia de las tropas alemanas en estas áreas”, cuyo mantenimiento es asumido por Bulgaria. En un punto especial – 5, se considera la posibilidad de que los trabajadores de las ex áreas yugoslavas, ocupadas por Bulgaria, “siguen trabajando y en lo sucesivo en Alemania.” El gobierno de Bulgaria se compromete a “no crear obstáculos para la negociación futura sobre trabajadores de este tipo que viajen a Alemania”. El investigador del problema de la presencia búlgara en la región del Egeo durante la Segunda Guerra Mundial, Hans-Joachim Hoppe, considera que esto es esencialmente “la reclusión de trabajadores para Alemania”.

A pesar de question los cambios territoriales no han sido reconocidos internacionalmente, en la diplomacia bilateral durante este período se observan signos de tolerancia al comportamiento alemán. Por ejemplo, “el 08 de mayo 1941 el Comisionado Adjunto de Relaciones Exteriores de la URSS Vishinski invitó al embajador de Yugoslava Gavrilovich y lo anunció la decisión del gobierno soviético para romper las relaciones con Yugoslavia, porque no sabe donde esta situado su gobierno”. El 12 de mayo de 1941 durante una reunión entre el Comisionado Adjunto de Relaciones Exteriores y el Embajador de la URSS en Berlín Dekanozov y el embajador alemán en Moscú Shulenburg, se expresó la satisfacción por el lado alemán de “las medidas adoptadas recientemente por Stalin, a saber, la declaración del gobierno soviético de terminar el funcionamiento de las misiones diplomáticas de… Yugoslavia en la URSS soviéticas. La embajada y representante de la Oficina de Información alemána rápidamente han telegrafiado en Berlín para este gesto del gobierno soviético”.

Bulgaria presenta el pase de Macedonia y Tracia bajo la administración búlgara, como su liberación. Los propios judíos búlgaros, bien integrados en la sociedad búlgara están emocionalmente liados a la unificación nacional de Bulgaria*, que es la línea principal de la política exterior de Bulgaria desde 1878 hasta 1944. En este sentido el judío Astruk Kalev escribe acerca de judíos que viven en Bulgaria, según el censo demográfico de 1934, lo siguiente: “Por lo tanto de todos los judíos búlgaros 43 667 (89,92%) han nacido en la Bulgaria actual y de los otros 4989 (10,08%), la mayoría nacieron en Dobrudzha, Tracia y Macedonia. Con este hecho se explica por qué los judíos búlgaros se sienten búlgaros y por qué después de su salida a otros países… su devoción a Bulgaria – su patria – continúa”. Es interesante ver estos hechos a través de los ojos de los judíos locales. Esto es lo que Avram Sadikario de Bitola ha escrito: “Cuando llegaron los alemanes, las calles estaban desiertas, algunas personas se resistieron, pero todas fueron asesinados. Así de simple. Los alemanes estuvieron por muy poco tiempo en Bitola, antes de que los búlgaros vengan y ocupen Bitola.Los macedonios adultos les daban la bienvenida, como a libertadores. Ellos consideraban que con los búlgaros son una nación”.

Mientras que la adhesión de Dobrudzha en 1940, sin embargo, se hace con un tratado internacional, los cambios territoriales en 1941 eran militares y ningún otro país en el mundo, incluyendo la propia Alemania, los reconoce. En varias ediciones alemanas de este período, estas tierras no han sido señaladas como parte de Bulgaria, sino sólo como situados “bajo la administración búlgara” o como “zona de ocupación alemana atribuida a la administración de Bulgaria”. Por lo tanto, Alemania deja, aunque un número reducido, su ejército y la policía en Macedonia y en la región del Egeo. La historiografía macedonia es categórica de que “junto a las fuerzas armadas búlgaras (en Macedonia, nota del autor), existen unidades alemanas, comandos y policía…Todo el aparato militar y policial alemán en Macedonia se está metiendo en los asuntos de las autoridades…búlgaras”.



Mapa publicado en el periodico aleman “Das Reich”, Berlin, 18.10.1942. Según él, Macedonia de Vardar y la región del Egeo no son partes de Bulgaria, son solo zonas “bajo administración búlgara”.

Las tropas nazis permanecen en las “tierras nuevas” durante todo el período entre abril de 1941 hasta su retiro en octubre de 1944. Por ejemplo, en una nota del Cónsul General de Estados Unidos en Estambul de 07 de agosto de 1943 se informa que “entre Skopje y Gevgeli, nuestro informante vio a cinco o a seis trenes con soldados alemanes”. Según la información del agregado militar alemán en Sofía, julio de 1944, el número de las tropas alemanas en Bulgaria en junio de 1944 es de 20 924, y en julio de 1944 es de 22 021. La mayoría de ellos están diseminados en las “tierras nuevas”.