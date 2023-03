La deportación de los judíos de Macedonia, Vardar y la región del Egeo: 4ta. Parte

La administración búlgara después de fines de abril de 1941, se encuentra con 4918 judíos en la zona de Skopje, 3508 en la zona de Bitola y 4641 en la zona del mar Egeo, o un total de 13067 judíos que viven en las “tierras nuevas”. La jurisdicción mixta búlgaro-alemana afecta al estatuto jurídico de los judíos macedonios y egeos. El 5 de junio de 1942, el Consejo de Ministros en Sofía aprueba la ordenanza de la ciudadanía en las tierras liberadas en el año1941[1]. De acuerdo con su Art. 4 “Todos los súbditos yugoslavos y griegos de origen no-búlgaro, quienes en el día de la entrada en vigor de esta ordenanza, tengan una residencia en las tierras liberadas en 1941, se convierten en súbditos búlgaros… Esta disposición no se aplicará a las personas de origen judío”. Las disposiciones del Art. 4 de la Ordenanza para la ciudadanía en los terrenos liberados en 1941 están acorde con las disposiciones prohibitivas para las personas de origen judío previstas en el Art. 21, Párr. a) de la ley para la protección de la nación. Como ya fue constatado que la LPN se adoptó bajo la presión nazi, se puede suponer que la no entrega de la ciudadanía búlgara a los judíos de las “nuevas tierras” es una parte integral de las condiciones bajo las cuales Alemania cede a Bulgaria, Macedonia de Vardar y la región del Egeo para administrarlos.



Art. 4 de la Ordenanza para la ciudadanía en los terrenos liberados en 1941. ANC.

Un hecho interesante es que la Circular № 5347 para la aplicación del Reglamento para la ciudadanía en las tierras liberadas en 1941, aunque hay una sección especial donde se considera la aplicación del Art. 4, está revisado, no alude en ninguna parte a personas de origen judío[2]. Sin embargo, la Circular № 5347 deja una oportunidad de la cual después se beneficiará un pequeño grupo de judíos de nacionalidad extranjera. En una nota especial adjunta a la Circular № 5347 está registrado lo siguiente: “Hay que tener en cuenta que con la ordenanza no se afectan a los pobladores de las tierras liberadas que tienen otra nacionalidad extranjera (no griega y no yugoslava) – por ejemplo – italiana, turca, estadounidense y otros.. Esta gente sigueconservando la nacionalidad, que había tenido durante el régimen de la autoridad yugoslava y respectivamente-griega”. [3]

A fines de 2011 he pedido una consulta en el Archivo Militar de Veliko Tarnovo, sobre la participación de la población judía, en las así llamadas “brigadas de trabajadores”. Resultó que mientras todos los hombres judíos búlgaros de 20 a 45 años (unos 7.000) durante el período 1941-1944, todos los años estaban movilizados en brigadas y se enviaban a las obras de construcción, algunas de ellas en las “nuevas tierras”, los judíos macedonios y egeos no fueron incluidos en los grupos de trabajo judíos. Este hecho demuestra que durante el período comprendido entre abril 1941-marzo 1943, la población no dependía de las autoridades búlgaras.

Según Gligor Todorovski, durante este período, los judíos, en la Macedonia de Vardar, como residentes no búlgaros, “estaban registrados en la Oficina de Extranjeros en el Departamento de Policía del Distrito”[4]. El mismo autor concluye que “la administración de la policía de Skopje… realmente estaba obligada a controlar el movimiento y la actividad de los judíos en la ciudad y en la región”, porque “la policía debe cumplir muy concientemente los deseos de los militares y otros organismos alemanes para un control completo a los judíos en todas las tierras ocupadas”[5].

Cuando analiza los cambios ocurridos para el pueblo judío después de la llegada de la administración búlgara a fines de abril de 1941, A. Matkovski llega a la conclusión: “El Einsatzgrupo de Skopje actuaba en todas las partes de Macedonia hasta la entrega del poder al ocupador búlgaro. El referente de Eichmann*, después de esto no decidía la cuestión judía en Macedonia a través de los “Einsatzgrupos”…, sino a través de la Embajada Alemana en Sofia, donde estaban sus aliados Beckerle** y Dannecker***, también a través del ministerio de exterior de Bulgaria, como también a través del Comisariato de asuntos judíos creado en el mismo ministerio”[6]. En este caso lo importante es la conclusión que, no obstante que la administración de Macedonia de Vardar y de la región del Egeo ha pasado bajo el mando búlgaro, el destino del pueblo judío en estas dos regiones sigue en manos de los alemanes.

Los judíos de Macedonia de Vardar y de la región del Egeo, son testigos de lo ocurrido, que ha provocado el cambio en el mes de abril del año 1941. Para ellos está claro, que el verdadero ocupador de estas tierras son las tropas nazis. En un artículo publicado en la revista “Aki Yerushalayim”, que sale a la venta en lengua djudeo-espanyol**** en Tel Aviv, el autor Moshe Shaul señala claramente, que las tropas alemanas son el enemigo principal a los judíos en Macedonia: “Aun menos conocido es el destino de la sociedad judía en Macedonia…, donde las consecuencias de Holocausto (Shoa), fueron mucho mas trágicos: de aproximadamente 7500 personas, que permanecían a la sociedad judía en los ciudades – Skopje, Monastir (Bitola), Shtip, después del Holocausto sobreviven no mas de 200, en la mayoría – gente joven que ha decidido huir o esconderse de los nazis y se habían incorporado a los partisanos (guerrilleros), con quienes combatieron heroicamente contra las fuerzas alemanas”.[7]

[1] Държавен вестник, бр. 124, София, 10 юни 1942 (Periódico estatal, ed. 124, Sofia, 10 junio 1942).

[2] Държавен вестник, бр. 161, София, 24 юли 1942 (Periódico estatal, ed. 161, Sofia, 24 julio 1942).

[3] Otravez ahí.

[4] Тодоровски, Глигор, Нови податоци за состоjбата на Евреите во Македониjа во 1941 година; В: Гласник на институтот за национална историjа, кн. 1-2, Скопjе 1995, с. 71 (Todorovski, Gligor, Nuevas informaciones sobre la stuacion de los judios en Macedonia en 1941; En: Mensajero del instituto de historia nacional, vol. 1-2, Skopje 1995, p. 71).

[5] Otravez ahí.

[6] Матковски, А., Трагедиjата на…, с. 38 (Matkovski, А., La trаgedia de…, p. 38)

**** Ladino, también conocido como djudeo-shpanyol es la lengua materna de la mayoría de Judios de los Balkanes. Representa una mezcla de un español antiguo, mezclado con palabras turcas y otros préstamos de los idiomas de las naciones balcánicas, incluyendo y del búlgaro.

[7] Shaul, Moshe, Sentro memorial de las viktimas de la Shoa en Makedonia; En: Aki Yerushalayim, № 86, Yerushalayim, oktobre 2009