“Y el Eterno había hecho llover sobre Sedom y Amorá azufre y fuego, de parte del

Eterno desde los cielos”.

Génesis 19-24

La maldad de 5 ciudades.

Uno de los capítulos más intrigante (que despierta curiosidad) de la Parashá o Capítulo semanal de la Torá en Vaiera, es la causa de la destrucción de las cinco ciudades conocidas como Sedom, Amorá, Adma,Tzevoim y Tzoar.

En el propio texto se puede ver o inferir, que la gravedad del pecado de los Sodomitas y por el cual merecieron aniquilamiento no se sustentaba en el hecho que fueran asesinos y/o violadores o pervertidos sexuales, más bien radicaban en una degeneración moral que iremos desglosando en el segundo bloque.

Riqueza. Orgullo y egoísmo.

La riqueza material, no siempre es fuente de bendiciones. De hecho, si quienes la reciben, no saben utilizar el conjunto de cosas que poseen, especialmente dinero, bienes o cosas valiosas, y de hecho en la vida podemos apreciar cómo, familias enteras se destruyen en infinitas contiendas, en esa guerra total desatada por esos objetos cuya posesión supone una vida de gran bienestar, confort y comodidad, y es sinónimo para muchos de poder de dominación en particular sobre otras personas, sus vidas y sus deseos.

Desde el enfoque judío, el no agradecer la riqueza al Todopoderoso, y un uso que no devuelve lo recibido en apoyar, aunque sea en parte emprendimientos que tengan que ver con fines espirituales o de asistencia al prójimo, da como resultado un nefasto producto humano, que solo percibe, inclusive bajo variados maquillajes y formas, solo su propio ombligo, siendo esta la base para una futura aniquilación grupal o comunitaria o familiar o individual. Y de hecho también nacional.

La riqueza que también podríamos denominar holgura, opulencia, abundancia y exuberancia, articula casi automáticamente con lo que llamamos el orgullo o la soberbia que se explica como un exceso de estimación de uno y mismo y hacia los propios méritos, por lo cual la persona pasa a creerse superior a los demás.

Para concluir este segundo bloque, la tríada se completa con lo que explicamos como egoísmo que es anteponer el interés propio al ajeno.Es decir, los tres elementos quedan enganchados como vagones de un mismo ferrocarril.