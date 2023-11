La Dinastia Koc

Komo se puede yegar a ansina de rikeza kollosal empesando de nada a los 16 anyos i syendo el ijo de un padre modesto ? Vehbi Koc nasyo en Ankara, oy la Kapital de Turkiya, kuando era una chika aldea, kuaji vaziya i povre… Nasyo en 1901 kuando la Republika fundada por Ataturk no aviya nasido dayinda i la vida era muy muy dura en el Emperio Ottomano ke aviya fayitado i se topava en una dezgrasya de situasyon….. Todo mankava en el payis…. La ambre, el manko de agua limpya, las hazinuras i la provedad total rompiya la gente. Portanto famiyas rikas no mankavan en el sentro… Ma estos eran Judyos, Gregos i Ermenis…. Los Turkos lavoravan por eyos i la kompanyias etranjeras kon un salaryo minimal. La lingua del komersyo era el Fransez, el Aleman, el Inglez, i los Turkos no konosiyan dinguna lingua a parte del Turko…

Ademas la Guerra de la Independensya estava para empesar i Istanbul estava konkistada por las armadas etranjeras… Los Inglezes lo mas. Vehbi Koc en esta epoka sonyava diya i noche de ser riko komo los minoritaryos…. Sus paryentes lo ovligavan a irse a la eskola ma un diya el desidyo ke deviya lavorar i ganar su vida.

La unika koza ke le interesava era de tratar de topar solusyones para yegar a sus dezeos ! Reushir en la vida i ganar muncha moneda…. Lo mas posible. Fue su nono maternal ke le empresto un poko de dinero i es kon esto ke avriyo una chikitika botika ande tratava de vender azeytunas, kezo. shavon, azeyte, lentejas, garvansos ets…. Eran produktos ke no se topavan fasilmente…. Kon sus ganansyas kiijo engrandeser el echo i penso ke produktos de kuero le raportariyan moneda. Ma el no saviya ser un komersante. Demando ken es el mijor entre los judyos i se fue a avlar kon el. Era Bernard Nahum…. Le ofresyo el doble de su ganansya i lo tomo al echo. Para la kontabilitad i las finansas angajo Isaac de Eskenaziz, el Einstein de los Judyos de Turkia. I a el le prometyo un muy alto salaryo i lo angajo. Para los echos kon el Governo, echos ofisyales, permitos de importasyon ets. teniya menester de uno muy konosido i kon poder, lo angajo a Hulki Alisbah…. El anyudo ya estava pronto ! Son estos ke le ivan a fraguar su emperyo, inkorporar otros empyegados, los mijores, El keriya solo pensar ke echo empesar, komo konvenser la gente….. I… Lavorar sin kedar fina olvidar todo a parte de su echo.

Se fue kon su ekipo a avlar kon las mas grandes fabrikas komo Fiat, General Motors, Siemens, Ford i munchos otros i se izo distributor de sus produktos. Avriyo fabrikas i fabriko sus produktos en Turkiya. Izo traktores, otobuses, motores yeladeras, ornos, klimatizsyon, televizores, makinas de levar , ruedas, izolsyon, koches i munchos munchos otros produktos ke se vendyeron muy bien.

Yo lavori durante 6 anyos en su kompanyia de distribusyon de los gazes likefiados de petroleum (Butane Propane) en botellas de metal para el uzo domestiko i industrial.

Lavori tambien unos sesh mezes kon el mizmo kuando su asistenta privada estava en Suissa por razones de salud. Era un hombre ekstraordinaryo, duro, i sin kara de riza… No teniya kompasyon por dingunos de sus ijos o su mujer. Era muy direkto i avlava sin politesa kon todos. La sola koza ke aziya era koordonar los echos de sus dirijentes. Raramenete avlava kon sus direktores generales, esto siendo el echo de sus asistentes, unas 10 personas, no mas !

Kuando era su asistenta privada teniya en mi servisyo 3 sekreteryas, 1 pilot i 1 hostesa 1 hombre de finansas kon 2 ayudantes suyos, 1 direktor para administrar sus kazas i las kazas de sus kreaturas (11 kazas kon un personel de kuaji 50 personas) 3 shoferes (5 koches) 3 traduktores (Vehbi Koc no saviya dinguna lingua etranjera. Sus letras se embiyavan en Turko kon traduksyon i el sinyava solo la letra en turko – No aviya emailes, fax, ni mismo telex a este tiempo – Embiyavamos telegramos, letras i avlavamos kon telefon solamente –

1 Gizandon i 2 ayudantes suyos kon 2 servidores (por los dezayunos i komidas de midi en el ofisyo para los dirijantes i mozotros i si aviya envitados, lo mas del etranjero) 1 enjiniro kon su ekipo por todo modo de problemos teknikos i de installasyon ke era mobil i dava su ideya por lo ke aviya de azer i 2 mosas por la limpyeza de muestro etaj/floor.. Penso ke es todo… No me akodro mas.

Ser la asistenta privada de Vehbi Koc era ser el mizmo ! NI me kero akodrar de los batires de korason ke teniya noche i diya kuando lavorava kon el. El Papa era poka koza ! Un emperyo industrial i komersyal sin empesijo i sin kavo ! 17 mil personas lavoravan en este tiempo por el solo ! Mas de 100 kompaniyas suyas i kon partisipasyon suya kon una parte de 51 % i mas.

No partisipava a echos de manko de 51 % i la direksyon era siempre suya. La mijor universitad de oy es la KOC en Turkiya i su banka es la sigunda mas grande (YAPI KREDI) Tiene muzeos (munchos) librerias, eskolas, fondos, oteles, sentros sosiales allado de su imperyo endustrial.

Durante estos 6 mezes me ambezi lo ke no puide ambezarme durante mi vida entera !

Una de las kozas las mas presyozas ke m’ambezi es ke la persona resive muncho mas kuando aze konfiensya ke kuando no aze konfiensya a las personas…Lo ke tiene de saver es solo a ken dar su konfiensya ! Aki, elinstinkto deve lavorar mas de los CV i bonservisyos !

Otra koza ke me ambezi es ke la persona puede depender de el ke tiene el echo mas omilde i por esto kale ser amado de todos, mas de los de abasho ke de los de arriva ! El mas grande handicap de la persona es tener la nariz alta !

Basta una sola vez de mintir o de no ser “vedradera” para peryer la konfiensya de los de mas para SIEMPRE ! Kuando se perye la konfiensya es mijor trokar de echo !

Nunka dizir “ke me sale” …. Atreverse siempre para dizir lo ke se pensa si esto es la vedra. La vedra puede ser doloroza i no plazer ma es el kamino direkto a la reushitad. Lo natural siempre gana sovre el sofistikado i lo mas pokas palavras eksplikan mijor la situasyon. Ir direkto al punto es mijor de las literaturas ermozas i konferansyas enfasyozas. Ademasel tiempo es una de las valores las mas presyozas.

(No en konduizando por seguro !) –

En 1926 enrejistro su kompanyia a la Kamara de Komersyo de Ankara a su nombre. En 1926 sus paryentes lo kazaron kon una prima Sadberk hanim. Tuvo kon eya tres ijas i un ijo. Los kazo a todas kon sus sosyos/direktores generales, hombres de grande valor. Dinguna de sus ijas tuvyeron kreaturas. La mas chika adopto una ija Ipek… Oy tiene 31 anyo. Komo todos los otros es duenya de billiones de Dolares i membra de la Administrasyon de las kompanyias KOC.

Ma… Di-o no da solo lo bueno i lo mijor… Ay la otra parte de la manga tambien. Ay diez anyos ke esta ija suya ke adopto a Ipek, esta enklavada a la kama kon la mas negra de las hazinuras, el ALS ! Un grupo spesyalizado de medikos i infirmieras la kudyan 24 horas 7 diyas…… Respira por eya la makina….Puede darse a entender solo kon los ojos…. Su meoyo funksyona maraviyozamente ma no puede mover, komer, respirar ets…. Kijo murir ma son su marido i su ija adoptiva ke se opozaron i la konvensyeron de kedar kon eyos.

Su ijo, Rahmi Koc, se kazo kon la ija unika de una famiya muy konosida de Izmir, armatores, de la kuala tuvo tres ijos. Ma este kazamiento termino por un divorsyo i la mujer se kazo kon un segundo primo de Rahmi Koc ke administro la fortuna durante anyos dospues la muerte de su padre a los 95 anyos. Viajo por el mundo, es un navigator, juga golf i tiene una vida sosyal muy aktiva. Dos de sus tres ijos son kazados i tienen dos kreaturas kada uno.

El mas chiko, Ali Koc, tiene una ija i un ijo i es kazado kon la ija de un produktor de sinema kon una Miss Turkey…. Es el Prezidente del mas grande Club de Football de Turkiya. El Fenerbahce….

EL grande ijo, Mustafa Koc, a sus 55 anyos se muryo de una kriza del korason en 2016. Fue un dram horrible. Durante 4 horas trataron de arrebivirlo en el mas grande hospital de Turkiya, ke aze partido de sus Kompanyias, sin reushir a trayerlo atras…. Miles de personas lo yoraron porke era un hombre ekstraordinaryo, modesto i bueno de korason. Miles de mansevos estudyaron grasyas a sus ayudos, avriyo eskolas i la Universitad Koc, kazas para los elevos.

El diya de sus funerayes una muy larga kaleja se incho de miles de koronas de flores. Artistos, jurnalistos, el govierno i la oppozisyon, hombres de echos, sientifikos i profesores, sus lavorantes (40.000 personas lavoran en las 101 kompanyias, lo mas industriales de Koc Holding) incheron kalejas enteras al deredor de la Grande Mezkita. Su famiya i sus keridos estavan devastados…

Era el CEO, el grande patron de Koc dospues ke su padre salyo a la retreta en 2002. Amigo kerido de todos sus lavorantes i de todos ke lo konosyeron.

Mustafa Koc se kazo dospues de sus estudyos en Amerika kon Caroline Giraud Koc. Caroline es la ija de una muy konosida famiya de Izmir ke tiene fabrikas de tekstil. Parese ke su bis-nono emigro de Fransia a Izmir en los anyos 1700. No lo dizen ma yo esto konvensida ke es Judiya. Ay munchos Judyos ke emigraron de Europa a Izmir fuyendo de los varios progromes…. Sus dos ijas son Esra i Aylin Koc.

En la foto vemos a Vehbi Koc al espozoryo de su grande inyeto kon Caroline. Detras de el esta Rahmi Koc, su uniko ijo, el padre de Mustafa.

Es su ermano, el de en medyo Omer Koc ke tomo la karga del Emperyo. Es soltero dayinda. Por seguro ke tiene una armada de konsejeros a su espalda a parte de su padre ke es Prezidente honoraryo dayinda….

Si tienes una kaza, kale ke ajustes un zero a lo ke logrates en tu vida.

Si tienes un echo ke te raporta ajusta otr’un zero.

Si este echo es tuyo mete allado otros 3 zeros.

SI este echo tuyo esta kaminando bueno mete otro 3 zeros.

Ajusta un zero si tienes una otomobil.

Si tienes una kaza para el enverano otr’un zero.

Para otras kozas valutozas ke tienes ajunta mas zeros.

Maaaaaaaaaaa

SI SOLAMENTE TIENES LA SALUD PUEDES METER UN 1 A L’EMPESIJO ! Solo alora lo ke posedas tiene valor. Si no tienes la salud lo ke posedas es un grande O.

VEHBI KOC

Ke su alma repoze en paz i el de su inyeto Mustafa tambien

