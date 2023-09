La exposición en YIVO cuenta la historia del Yiddish en Tierra Santa que en gran parte se perdió con el renacimiento de Israel y el resurgimiento del hebreo

Exposición abarca desde el la manipulación de una madre judía del siglo XVI hasta los hebraístas modernos aporreando a los yiddishistas

La exposición en YIVO cuenta la historia del Yiddish en Tierra Santa, y los eventos y políticas que llevaron a su desaparición con el renacimiento de Israel y el resurgimiento del hebreo.

Foto: Mapa de la Palestina judía con el crecimiento de la actividad agrícola, comercial e industrial judía en la región. Berlín, 1923. Crédito: Instituto YIVO de Investigaciones Judías.

El yiddish no solo se remonta a muchos siglos atrás, sino que una exhibición en Nueva York contiene un ejemplo yiddish del siglo XVI de una madre judía que intenta hacer sentir culpable a su hijo para que se comunique con ella con mayor regularidad.

Rochel Zussman, residente en Jerusalén, escribió en yiddish en la década de 1560 a su hijo Moishe diciéndole que le aguardaban más oportunidades profesionales en Tierra Santa que en El Cairo, donde vivía.

“Es el tipo de anhelo de una madre de que su hijo regrese con ella”, dijo a JNS Eddy Portnoy, asesor académico y director de exposiciones del Instituto YIVO de Investigación Judía. “Una de las cosas interesantes es que ella menciona que él no le escribe lo suficiente”.

“Este tipo de figura retórica clásica de la madre judía existe en yiddish en la década de 1560, en Jerusalén y El Cairo, lo cual es algo sorprendente”, añadió Portnoy. “Esa fue la primera evidencia que encontré del yiddish en la Palestina gobernada por los otomanos”.

Portnoy es el curador de la exposición de YIVO “Yiddish palestino: una mirada al yiddish en la tierra de Israel antes de 1948”, que se inauguró el 5 de septiembre.

Expulsado

Cuando Portnoy comenzó a investigar la exposición hace un año, no se dio cuenta de cuánta profundidad había en la existencia del yiddish en Tierra Santa antes del advenimiento del sionismo.

Cuando el hebreo revivió en el actual Estado de Israel, en gran medida expulsó al yiddish de la región, que tomó prestado en gran medida del árabe dominante del Imperio Otomano.

Portnoy descubrió un pequeño paquete de cartas de la geniza de El Cairo, ahora alojada en la Universidad de Cambridge. Las cartas se encontraban entre unos 400.000 artículos que abarcaban desde el siglo VI al XIX, que se encontraban en la geniza (un almacén de artículos judíos que son demasiado sagrados para destruirlos) en la sinagoga Ben Ezra de El Cairo.

El descubrimiento marcó el comienzo del proyecto de Portnoy para rastrear la rica y en gran medida desconocida historia del yiddish en el área que en gran parte se perdió con el renacimiento de Israel.

Modernización centenaria

Yael Chaver, profesora emérita de yiddish en la Universidad de California, Berkeley y autora del libro de 2004 What Must Be Forgotten: The Survival of Yiddish in Zionist Palestina, consultó con Portnoy sobre partes del programa.

“Es un poco paradójico hablar de modernización volviendo a un idioma de 4.000 años de antigüedad”, dijo Chaver a JNS. “Pero el hebreo se modernizó a principios del siglo XX y se identificó con el sionismo político. Los escritores yiddish trataron temas y materias a los que los escritores hebreos no solían llegar”.

El yiddish ha disfrutado de buenas relaciones públicas en la cultura popular actual, pero su uso en el Israel anterior al estado “ha estado subrepresentado”, según Chaver.

[Foto: Hombres sefardíes, asquenazíes y mizrajíes en Jerusalén, c. 1900. Crédito: Instituto YIVO de Investigaciones Judías.]

“La idea de los sionistas era cambiar: cambiar de lugar, cambiar de cultura, crear una nueva cultura en una tierra diferente, y dado que el yiddish era el sello distintivo de la antigua forma de existencia, los sionistas veían eso como algo negativo”, dijo a JNS. “Había esta tendencia a volver a las raíces y, por supuesto, el hebreo es el idioma de la Biblia”.

Las comunidades asquenazíes en el Israel anterior al estado eran bastante pequeñas, pero esas poblaciones comenzaron a crecer en Jerusalén, Tzfat y Tiberias a finales del siglo XVIII, cuando los jasídicos comenzaron a inmigrar. Siguieron grupos más pequeños de Litvaks Ashkenazi (no jasídicos).

“A pesar de vivir en un lugar donde son una pequeña minoría, los asquenazíes mantuvieron el yiddish como lengua vernácula”, dijo Portnoy. “Como vivían en un lugar donde el árabe era el idioma dominante, su yiddish contiene mucho árabe”.

Adoptando el yiddish

La exposición YIVO, que ocupa una sala, contiene unas 20 publicaciones y 15 reproducciones y fotografías. Una sección incluye el libro yiddish palestino de Mordejai Kosover, un inmigrante judío de Polonia que llegó a Tierra Santa a principios de la década de 1920 y vivió el dominio otomano y británico.

Kosover, estudiante interesado en la lengua y la cultura yiddish, también fue un activista que estudió el idioma del antiguo Yishuv, las primeras comunidades de habla yiddish de la región. Entrevistó a Ashkenazim en la Ciudad Vieja de Jerusalén y documentó cientos de ejemplos de las formas en que las palabras y frases árabes ingresaron al léxico yiddish del Antiguo Yishuv.

La exposición presenta tres libros de texto que enseñan árabe transliterándolo al yiddish.