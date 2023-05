La felicidad es el resultado de tus logros.

Un logro es todo lo que con el mayor esfuerzo mental y físico se alcance. Un logro no es llegar a la idea que se tiene como inicial, sino ponerse una meta y llegar hasta donde más se haya podido. En algunas ocasiones se logra sobrepasar la idea inicial, por lo que sería muy bajo llegar a la meta. En otras oportunidades se logra alcanzar un punto que inicialmente se creyó que podría sobrepasarse. En ambos casos, el logro es el conocimiento de lo alcanzable en esas circunstancias de tiempo, espacio, carácter, clima y otros factores influyentes. La felicidad es saber que ese logro es el que se ha alcanzado con el mayor de los esfuerzos, sin bajar los brazos. Aun siendo así, un logro carece de valor y no puede catalogarse como felicidad cuando el autor del mismo, no es más que un conformista.

El conformismo no tiene nada que ver con la meta superada o no alcanzada, da igual. El conformismo es convencerse que no es necesario más que lo ya logrado, pues es suficiente, y hasta demasiado, lo que se ha alcanzado. Este pensamiento es tonto, bajo e ignominioso.

Hay una clara distinción entre felicidad y alegría. Si alguien dice que será feliz cuando tenga un coche entonces su felicidad dependerá del coche y el tiempo que lo tenga. Esto no es un logro. Si algún día deja de tenerlo, ya no será feliz, por lo tanto, nunca fue feliz. Lo que sí fue, es alegre o contento. Sin embargo, quien dice que será feliz cuando se compre un coche, aunque el día de mañana ya no lo tenga, nadie le quitará el logro de haberlo comprado.

En este momento de la vida de cada individuo, existe el logro de haber llegado hasta donde está, por lo tanto, somos felices. La diferencia radica en el conformismo. Quien ya no quiere más, no pretende lograr más, o se convenció que esto es todo lo que pudo y, por lo tanto, todo lo que podrá, este no es feliz, es un tonto.

En cambio, quien sabe que dicho logro fue en base a su máximo esfuerzo en ese momento, sabrá que ahora tiene más experiencia para lograr mejor posibilidad de alcance, pues ya conoce el recorrido con experiencias, caídas, fracasos y aciertos. En la próxima oportunidad, sabrá el tiempo y los detalles para lograr más. Ya si lo intenta o no, es distinto. Es posible que no tenga la necesidad o el tiempo, pero sabe que puede más.

Si por creer que puede más, se deprime por lo que ya ha logrado, esto tampoco es ser feliz.

En definitiva, la felicidad es el resultado de tus logros y no conformarse.

De hecho, quien dice que seraygeliz el día que pueda comprarse y coche y nunca lo logra, debe ser feliz de todos modos por el aprendizaje obtenido y por la experiencia vivida. Eso sí es felicidad.