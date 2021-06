Solo una ONG generosamente financiada y respaldada por celebridades totalmente convencida de su propia rectitud tendría el descaro de ofrecer consejos sobre la lucha contra el antisemitismo, solo unas semanas después de que calificara al único estado judío del mundo como la reencarnación fiel del régimen de minoría blanca del apartheid de Sudáfrica. Fiel a su estilo, eso es exactamente lo que hizo Human Rights Watch (HRW) la semana pasada.

No todo lo relacionado con el análisis de HRW de la "serie de ataques antisemitas" contra judíos estadounidenses que estalló junto con el renovado conflicto de mayo entre Israel y Hamas fue objetable. Los ataques fueron un recordatorio de que "la extrema derecha no tiene el monopolio del antisemitismo", escribió Eric Goldstein, autor del análisis. “Una cosa está clara”, concluyó. "Agredir o usar insultos étnicos contra un judío por lo que el gobierno de Israel puede estar haciendo es antisemitismo".

Si bien esto puede parecer que HRW extiende una rama de olivo a la comunidad judía después de años de culpar al resurgimiento del antisemitismo en todo el mundo a las políticas israelíes hacia los palestinos, lamentablemente ese no es el caso. En una inspección más cercana, la visión institucional de HRW sobre lo que es el antisemitismo y cómo debe contrarrestarse resulta ser un dedo medio empujado con rudeza en nuestra dirección, tanto que es difícil saber por dónde empezar.

La elección de Goldstein para exponer la comprensión de HRW del antisemitismo contemporáneo es probablemente un lugar tan bueno como cualquier otro. ¿Por qué un individuo cuyo cargo es “director ejecutivo interino de la División de Medio Oriente y África del Norte de HRW” opina sobre los crímenes de odio (aunque nunca los clasifica como tales) apuntando a una comunidad minoritaria relativamente pequeña en los Estados Unidos? ¿Cómo está calificado exactamente un especialista en Medio Oriente para brindar información sobre las mejores prácticas para proteger nuestras sinagogas y escuelas, o combatir el discurso de odio antisemita en línea, o proteger a judíos visiblemente identificables que son especialmente vulnerables a la violencia callejera, o educar a las fuerzas del orden sobre la lucha contra el odio? -¿Tendencias semíticas o cualquiera de los otros desafíos prácticos reales y dolorosos con los que se enfrenta actualmente nuestra comunidad?

Ahí radica el problema. Como es el caso de otras iniciativas recientes sobre políticas de antisemitismo sobre las que he escrito (aquí y aquí), el beneficiario previsto de estas intervenciones no es la comunidad judía, sino la lucha nacional palestina y su influyente lobby global. En ese sentido, Goldstein, que tiene un nombre judío y es un defensor de los derechos palestinos, es una persona ideal para enfrentar el intento de HRW de desvincular la última ronda de demonización de Israel del antisemitismo en el que está arraigado, que es el objetivo principal. de su análisis. Pero si el objetivo de uno es ayudar a la comunidad judía deteniendo la actual marea antisemita, uno no puede evitar estar asombrado por los problemas que Goldstein ignora y los que, a su vez, aborda.

Para empezar, menciona dos de los muchos atropellos antisemitas registrados en mayo en todo el país: el asalto a comensales judíos en un restaurante de Los Ángeles y la salvaje golpiza de un judío en Midtown Manhattan. Cuando uno informa sobre crímenes de odio, es costumbre identificar a los perpetradores con tanta información precisa como sea posible, y si Goldstein escribiera sobre un asalto a judíos cometido por supremacistas blancos o cabezas rapadas neonazis, probablemente no tendría reparos en revelar esto. hecho crítico para mejorar la comprensión de los lectores del episodio en cuestión.

Sin embargo, el análisis de Goldstein de los sucesos de mayo da la impresión de que los autores de estos ataques no tenían nombre ni rostro, motivados únicamente por una noción equivocada de lo que implica la solidaridad con el pueblo palestino. Los asaltantes en Los Ángeles fueron referidos simplemente como "un grupo", mientras que los atacantes en la ciudad de Nueva York eran simplemente "asaltantes". No se proporcionaron más detalles.

Sabemos por una amplia cobertura en los medios de comunicación judíos y en general que la gran mayoría de las personas arrestadas durante los ataques recientes, incluidos los de Los Ángeles y Manhattan, eran hombres árabes estadounidenses, principalmente en la adolescencia o en los 20 años. Por una combinación de razones ideológicas e institucionales, este hecho es demasiado desagradable para que HRW lo enfrente. La organización teme ser acusada de avivar el racismo antiárabe y anti-musulmán, y es reacia a criticar a los "oprimidos" en su lucha contra el "opresor", por lo que este aspecto del problema está debidamente enterrado.

Una vez más, esto se debe a que el propósito último del análisis de HRW es salvar al antisionismo de las cloacas del antisemitismo. Realidades incómodas que socavan esa ordenada división, como los ataques antes mencionados, o el convoy islamista que cruzó los barrios judíos de Londres amenazando a través de un megáfono con "violar a sus hijas", o los manifestantes musulmanes en la ciudad alemana de Gelsenkirchen que corearon "¡Judíos! de M**rda* " en éxtasis al unísono solo interfieren.

De mucho mayor preocupación para Goldstein y HRW son las iniciativas existentes para combatir el antisemitismo que en realidad cuentan con el apoyo de la mayoría de la comunidad judía.