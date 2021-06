La pandemia del Covid19 será recordada por siempre por el efecto que genero en muchas industrias, algunas las destruyo prácticamente mientras que a otras las catapulto para siempre. A este efecto le llamo LA GRAN ACELERACIÓN que es el titulo de un curso, podcast y plataforma digital que estoy desarrollando y seguramente terminara publicado en forma de libro si las cosas siguen creciendo así en los siguientes meses.

Mis clientes como consultor me han estado llamando para buscar soluciones a su necesidad de transformación inmediata cuando ya entendieron por fin, que esto no va a regresar a lo que era antes, no vamos a amanecer el primero de enero del 2022 con las mismas formas de vivir, tradiciones, comportamientos, sueños del primero de enero del 2020. Eso nunca va a regresar y es mejor adaptarse y reaccionar.

UNA DE LAS MAYORES CADENAS DE CASAS DE EMPEÑO EMPIEZA A RECIBIR MAS ORO EN EMPEÑO QUE NUNCA, MILLONES Y MILLONES DE PESOS DEL PRECIADO METAL QUE NO TIENE COMO SACAR A LA VENTA. TRANSFORMARLO EN LINGOTES ES CARO Y SE PIERDE VALOR AL GENERARLO EN COMODITY. VENDER EN CRISIS JOYAS USADAS EN LAS SUCURSALES SE VUELVE UNA TARE IMPOSIBLE. ACUMULAR ORO DETIENE EL CRECIMIENTO Y GENERA DESCAPITALIZACION. ¿QUÉ HACER FUE NUESTRA CONSIGNA

Cuando entendemos el concepto general de LA GRAN ACELERACIÓN comprendemos que a muchas industrias les fue bien por que supieron como transformar y adaptar su realidad cuando el momento lo requería, parecería que es obvio que a las que les fue mal es por que estaban en un lado de la frontera y a las que les fue bien estaban en el otro, pero esto no es así; Lo que aprendimos en esta época es que las cosas crecen o se derrumban, pero nunca quedan igual que antes de la crisis. No importa donde estabas, tu realidad cambio.

Iniciemos el análisis de casos concretos:

Mientras que Netflix creció a un millón doscientos mil suscripciones mensuales globales vendiendo entretenimiento, las cadenas como Cinépolis perdieron gran parte de su valor y otras como Cinemex o Regal Cinemas, cerraron definitivamente. Los dos en la misma industria, los dos atienden al mismo publico, los dos en la misma época. Es obvio que una era plataforma digital y la otra física, pero a lo largo de un año no tuvieron la capacidad o la intención de generar la transformación requerida. ¿De verdad no había opciones?

Mientras que Best Buy cerro sus puertas en México, una cadena con 50 tiendas físicas enormes, con el mejor posicionamiento en tecnología del mercado nacional desaparecía, los números de venta de los productos de tecnología similares, en los mismos meses se fueron al cielo en plataformas como Amazon y Mercado libre en México, convirtiéndose en la categoría top de venta en general, moviendo cientos de millones de dólares en el mismo año. ¿Cómo se explica uno este fenómeno? Uno desapareció y el otro creció.

Mientras que la cadena de hamburguesas en USA McDonalds cerro 200 unidades físicas en junio del 2020, una cadena nueva de Hamburguesas tipo Dark Kitchen en EUA llamada Mr Beast Burguer, paso de cero a 300 unidades en nueve meses de pandemia. ¿Esto es suerte u oportunidad? Mismo producto, mismo mercado, uno se achica y el otro explota.

Mismas industrias, misma época y diferentes resultados. Lo cual demuestra que la aceleración funciona en ambos lados de la ecuación, te hunde o te lanza al espacio.

Pero regresemos al ejemplo al que fuimos contratados y como lo resolvimos.

En nuestro sistema de solución de problemas complejos utilizamos siempre design thinking, unido a un proceso desarrollado y plasmado en mi libro Giro de 720º, Curiosidad, Creatividad, Felicidad. Este proceso se basa en buscar las tendencias que más están afectando al mundo en estos tiempos y generar un proceso de innovación para encontrar soluciones particulares a cada problema presentado por nuestros clientes, todo de la mano con sofisticados procesos tecnológicos para acelerar el crecimiento de las soluciones de nuestros clientes. EXPERIENCIA. TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.

Básicamente utilizamos las tres tendencias enumeradas a continuación:

TRANSPARENCIA, TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ALIANZAS FUERTES.

La solución fue:

1-Intercambiar oro por oro a empresas con líneas de joyería básicas ya fabricadas, tipo trueque (ALIANZAS FUERTES)

2-Meter las líneas de joyería seleccionadas por medio de Big Data a los grandes “Market Places” Amazon, Mercado Libre y propio. (TRANSFORMACIÓN DIGITAL).

3-Darle credibilidad al comprador que recibió oro real, por medio del prestigio del nombre de la fundación unido al prestigio del “Market Place”. (TRANSPARENCIA)

En el camino muchos sugirieron diseñar líneas exclusivas de joyas contratando grandes diseñadores, lo cual descubrimos que era mala idea por que en plataformas como Amazon USA lo que se vende por millones son las piezas básicas como argollas de matrimonio, piercing, arracadas básicas o letras del abecedario. El mayor error era tomar decisiones en base a gustos y no en base a números de ventas reales. Tratar de vender joyas únicas en las tiendas físicas era muy difícil, pero vender las mismas líneas comerciales iguales en las tiendas a precios muy económicos gracias al intercambio de oro por oro, funciono en forma increíble. Habíamos logrado reinventar una industria, generando grandes ganancias, en semanas de trabajo, con resultados medibles y controlables.

Este es un gran ejemplo de aceleración, innovación y reacción en tiempos de crisis.

Si tu empresa esta pasando por situaciones similares te invito a tomar un café virtual y analizar que podemos hacer para acelerar tu proceso positivo.

