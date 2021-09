Estamos presentes a tan solo unas horas a una audiencia poco común del año, pues no es una audiencia legal sino una audiencia de cuentas personales y así quizás estar absueltos de cargos no reconocidos porque nos "portamos bien", bueno eso siempre lo decimos, sin embargo Hashem tiene una cámara las 24 horas del día que nos observa en cada movimiento, pero no hay que temer, solo hacer una introspección en esta audiencia personal llamada también Rosh Hashana y que como lo hemos dicho, es una gran oportunidad ante un proceso espiritual y personal pero anulando la palabra juicio, porque este proceso no es tan grave como fuera un juicio legal, pero si donde tenemos que introducirnos en nosotros mismos y renovarnos para empezar una nueva etapa en nuestras vidas y ser cada vez más responsables.

Por otro lado independiente del juicio de Rosh Hashana es un día donde coronamos a Hashem, pero también nos coronamos nosotros, reafirmando nuestra creación, porque Hashem creo al hombre en este día y debemos estar orgullosos que nos crearon y por lo tanto debemos cuidarlo y demostrar que si hay errores, aceptarlos, si no los reconocemos, estamos negándonos a nosotros mismos, por lo tanto debemos estar pensando bien lo que hicimos y lo que debemos hacer en nuestros próximos proyectos, darle la vuelta a lo que paso y seguir avanzando a una nueva página de nuestras vidas y no quedarnos estancados, nuestra audiencia la hacemos nosotros y por lo tanto Hashem solamente nos pide dar un buen estado de cuenta y si acaso las cuentas no cuadran, ver donde nos equivocamos y no volver a cometer ese mal movimiento.

Rosh Hashana también es el llamado "año nuevo Judío", sin embargo por supuesto un año son los días transcurridos de los meses, significa la de celebrar la culminación de un año, pero también de las experiencias que hemos vivido en el mismo, etc., pero esto va mucho más allá ya que un año nuevo Judío es revisar todos nuestros artículos personales en cuanto a la actitud que tuvimos como seres humanos según cada quien lo califique, debemos tener la capacidad de hacer algo nuevo porque cada año aunque parezca ser de la misma rutina, eso no es cierto, cada año estamos mucho más preparados espiritualmente y cada vez más seremos en reconocer a Hashem como la persona que controla al mundo y que cada movimiento que hace tiene sus razones y también tiene el derecho de revisar todos estos elementos del mundo, si todo va coordinado y por eso estar con él en este día y por esta razón hay un llamado o sonido en particular en este día, que es el sonido del Shofar a través del cuerno de un carnero, que también representa el toque de la trompeta cuando un pueblo corona a su Rey. El grito del shofar es también un llamado al arrepentimiento, porque Rosh Hashaná es también el aniversario del primer pecado del hombre y de su arrepentimiento por dicho pecado, es por eso que el Pueblo Judío en Rosh hashana ¿Podría ser día del juicio?, y en este día el creador evalúa si merecen o no tener un año más de vida. Es un espacio para reflexionar sobre la fragilidad humana y valorar el regalo de estar vivos y por eso esta gran audiencia tiene que ser de alegría y no de un día de temor.

¡Jag Sameaj !