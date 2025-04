Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Hay un elemento en común entre la guerra de Trump y la de Hitler, dieron señales suficientes de que las estallarían pero no se les creyó. Los que pactaron con Hitler estaban convencidos de que cumpliría con sus promesas de no invasión y se quedaron con un palmo de narices y una situación que los arruinó. Los que fueron a buscar a Trump como el primer ministro Trudeau de Canadá (que ya no está) y pensaron que habían resuelto el tema, finalmente se dieron cuenta de que habían caído en el engaño, o ¿será auto engaño?

Las teorías de la guerra suponen que en la misma hay ganancias específicas, económicas, políticas, simbólicas. Pero escuchando en algunos de los medios en Estados Unidos, destaca la pregunta de ¿para qué?, acompañada de ¿qué busca?

Poco a poco el panorama se va aclarando.

Hitler quería crear un régimen que durara mil años, y para eso necesitaba recursos naturales y mano de obra esclava, la que consiguió con muchos que al dejar de ser útiles los asesinaba, aunque su política de exterminio de supremacía racial fue contra intuitiva, porque desperdició trabajo útil. Su megalomanía guió mucho de su propósito bélico.

Trump sueña con erigirse como gran visir del mundo, con esta guerra busca que se arrodillen ante el los países del mundo, pero el castigo impuesto, que afecta sociedades alrededor del mundo, pondrá en la picota a una buena parte del liderazgo mundial y podrá abrir la puerta a líderes que alimenten su anti estadounidismo para lograr el poder.

Muchas voces anuncian un aumento en la inflación en el mundo a partir de la imposición de aranceles, también anuncian una posible recesión mundial, y para Trump que supone que con los aranceles logrará grandes ganancias fiscales, tal vez encuentre que incentivó procesos económicos que trastocan a la dinámica económica y geopolítica existente.

¿Qué pasará si países deciden no vender ni comprar en Estados Unidos y se empieza a generar dinámicas comerciales nuevas como la que inician China, Japón y Corea del Sur? ¿Si se refuerzan los proyectos regionales como Mercosur, o si las economías del sureste de Asia deciden alejarse también del mercado estadounidense? Hay economías como Viet Nam que ofrece eliminar las tarifas pero necesitará algo a cambio.

Si más países siguen el ejemplo de Viet Nam y negocian la reciprocidad, entonces fracasará el propósito de Trump, fiscalmente puede no producir los números buscados y tendrá que revisar los cortes de impuestos que benefician a la oligarquía que a final de cuentas es la que manda.

Cuando se dispara una energía sin conocer los efectos que causará o las dinámicas que impulsará, se puede encontrar efectos inesperados y algunos indeseados. Es posible que los aranceles aumentarán la inflación en Estados Unidos y esta inflación se exportará a los países que importan sus productos, y esto encarecerá productos que pueden llegar a Estados Unidos, creándose una espiral difícil de detener.

Si además se dispara la recesión, podríamos llegar a la estagflación (estancamiento con inflación) y eso entre otras cosas, enterraría el sueño megalómano de Trump de quedarse en la presidencia otro período y consolidar su dominio mundial.

Trump leyó mal o no entendió las cifras del comercio internacional. Muchas de las actividades intra firma se contabilizan como importaciones-exportaciones nacionales, como en el caso de México, pero eso es incorrecto, el déficit comercial de Estados Unidos se debe a operaciones de empresas de Estados Unidos, por lo cual castigar a las exportaciones “nacionales” de otros países, difícilmente se puede justificar.

La otra señal que leyó mal Trump es cuánto tolerarían los estadounidenses la brutalidad de sus acciones. Mientras la inflación parece repuntar, al parecer solamente la Ford en una jugada brillante bajo sus precios para liquidar su inventario, pero hay empresas automotrices que están parando producción.

El 5 de abril hubo movilizaciones en unas 1,200 ciudades, incluidas algunas consideradas republicanas, las agresiones contra Musk se llevaron a sus salas de ventas. Las presiones contra Musk desde la gente que quema sus coches hasta sus inversionistas están aumentando, si logran sacarlo del gobierno será una derrota contra Trump.

Los demócratas han despertado de su letargo y están montándose en la ola de protestas y de continuar los despidos y aumento inflacionarios, cada día habrá más descontentos con un potencial impacto político. Estamos en la antesala de las elecciones primarias para la elección de 33 senadores y 435 congresistas, un senador texano ya dio muestras de preocupación y de seguir así Trump hay una elevada posibilidad, de que su sueño se convierta en guajiro.

Hay quién se une a la guerra sin tener mucho que ganar. Es incomprensible que México este imponiendo aranceles a China, a menos que eso haya negociado para un respiro momentáneo de Trump, no vaya a ser que el gobierno mexicano se lleve un golpe de realidad.

