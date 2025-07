La guerra de Gaza y el ajuste de cuentas a Occidente

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

La guerra de Gaza, aunque devastadora en sí misma, ha revelado algo más profundo y perturbador que la tragedia inmediata en Oriente Medio. Ha puesto al descubierto el declive interno de Occidente: el predominio del pensamiento posmoderno, la falta de integración, la tolerancia a los odios importados y una preocupante vulnerabilidad a la desinformación financiada desde el extranjero. Lo que comenzó como un conflicto distante se ha convertido rápidamente en caos en nuestras calles, campus e instituciones. El antisemitismo crece. El extremismo prospera. La base de todo esto es la explotación de nuestras libertades por parte de quienes buscan destruirnos desde dentro.

La erosión de la claridad moral en las instituciones occidentales, como lo reveló la guerra de Gaza, está profundamente arraigada en el declive intelectual causado por el pensamiento posmoderno. En el centro de esta crisis se encuentra un desplazamiento de la verdad objetiva a la ideología subjetiva, donde los hechos se subordinan a los sentimientos y el juicio moral es reemplazado por una jerarquía de victimización percibida.

El posmodernismo, surgido a mediados del siglo XX, cuestionó el concepto mismo de verdad objetiva. Sostuvo que todo conocimiento se construye socialmente, que las relaciones de poder influyen en todas las narrativas y que los valores universales sirven como herramientas de opresión. En la cosmovisión posmoderna, no hay héroes ni villanos, solo perspectivas contrapuestas.

Aplicado a un conflicto, especialmente a uno tan moralmente crudo como la guerra entre Israel y Hamás, el posmodernismo exige una falsa equivalencia. Así, terminamos en una grotesca inversión de la realidad: un grupo terrorista que viola, decapita y secuestra civiles se presenta como un movimiento de resistencia legítimo, mientras que el Estado democrático que se defiende se presenta como genocida.

El número de muertos en Gaza es un ejemplo perfecto. En lugar de simplemente analizar los datos disponibles, existe todo un sector académico dedicado a «demostrar» que el número de muertos es mayor, simplemente porque así lo creen. Por lo tanto, vemos una serie de informes académicos metodológicamente erróneos que elevan el número de muertos, basándose en investigaciones poco fiables que buscan revertir conclusiones falsas, con resultados predeterminados mucho antes de que comenzara la investigación. Los medios de comunicación informan sobre estos estudios, y por lo tanto, los datos falsos inundan el debate.

Esto es sintomático del colapso intelectual en la academia occidental. Los campus, imbuidos de ideología posmoderna, ya no enseñan a los estudiantes a pensar, sino a sentir. El pensamiento crítico, antaño la base misma de la educación liberal, ha sido reemplazado por la teoría crítica, que analiza cada asunto desde la perspectiva de la raza, el poder y la opresión. La verdad no se determina por la lógica ni por la evidencia, sino por quién puede reivindicar la mayor victimización. En este paradigma, los judíos son reinterpretados como opresores simplemente porque Israel existe y prospera, a pesar de su sufrimiento histórico y su condición de minoría.

Esta mentalidad ha dado lugar a turbas universitarias que corean «intifada» y «globalizar la resistencia» sin comprender (o quizás sin importarles) lo que implican esas consignas. Alimenta al periodista que insiste en que el «contexto» justifica las atrocidades, y a la ONG que repite como un loro las cifras de muertos de Hamás sin la menor crítica de las fuentes. El posmodernismo ha erosionado nuestras defensas epistemológicas: nuestra capacidad de distinguir la verdad de la propaganda, la justicia de la barbarie.

También ha corrompido nuestro vocabulario moral. Términos como «genocidio», «colonialismo» y «apartheid» ya no se utilizan como conceptos jurídicos o históricos serios, sino como herramientas para atacar a Occidente y defender a sus enemigos. Al igual que con los estudios espurios sobre el número de muertes, en el marco posmoderno, estas etiquetas no están destinadas a ser probadas: están destinadas a parecer verdaderas, sobre todo cuando las pronuncia alguien con la identidad o la postura ideológica adecuadas.

Por eso los hechos ya no importan. Hamás puede publicar un video de propaganda y este se propaga más rápido que cualquier refutación de las Fuerzas de Defensa de Israel. Se minimiza la violación y masacre de civiles israelíes, mientras que la mera acusación de una respuesta desproporcionada se convierte en la historia dominante. En una cultura posmoderna, la emoción a menudo prevalece sobre la evidencia. La narrativa lo es todo, y si esta se ajusta a la agenda ideológica, se vuelve sagrada e intocable.

El resultado final es una cultura desarmada ante el mal. Cuando la moral se define únicamente por el poder, las víctimas que poseen cualquier forma de poder (judíos, Israel, Occidente) son retratadas como villanos.

Éste es el quid de la cuestión: no estamos viendo sólo un ataque contra Israel.

Este es un ataque a Occidente.

Esto se ha visto amplificado por el multiculturalismo, que se ha implementado sin exigir valores compartidos. Ahora vemos a Occidente colonizado por comunidades paralelas en las que las ideologías antioccidentales y antijudías se han enconado durante décadas antes de estallar con fuerza tras la chispa de Gaza. La inmigración masiva sin una asimilación significativa ha creado sociedades fracturadas, insatisfechas en ambos bandos. Justo esta semana, hemos presenciado protestas vergonzosas y violentas contra la inmigración en España, Gran Bretaña, Polonia e Irlanda. Nuestras sociedades están fracturadas, lo que imposibilita responder a un ataque a los valores occidentales, porque estos valores ya no son totalmente compartidos.

En ningún otro lugar fue más evidente esta confusión moral que en los campus universitarios estadounidenses. Universidades que antes se enorgullecían de ser centros de libre pensamiento se han convertido, en cambio, en caldo de cultivo para el odio. En Harvard, Columbia y Cornell, los estudiantes celebraron las atrocidades de Hamás, culpando a Israel de la masacre del 7 de octubre. Los administradores, aterrorizados de ofender a los activistas, respondieron con cobardía. La línea entre protestar y simpatizar con el terrorismo se desdibujó, y los estudiantes judíos quedaron abandonados.

Esto no fue casualidad; durante décadas, las operaciones de información soviéticas impulsaron la línea posmoderna hacia sus compañeros de viaje de izquierda en el mundo académico. La propaganda rusa continúa alentando, amplificando y atacando las fallas de nuestras sociedades. La corrupción también fue comprada y pagada en los últimos años. Miles de millones de dólares cataríes han inundado el mundo académico occidental, creando aliados ideológicos en los campus.

El resultado son departamentos académicos que funcionan más como herramientas de propaganda: un paradigma intelectual crítico arruinado, académicos con problemas económicos que moldean las narrativas de los funcionarios y los medios de comunicación, y grupos estudiantiles como Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP) que pueden organizar manifestaciones del «Día de la Ira» a pocas horas de las atrocidades de Hamás. Nuestras universidades, y las instituciones estatales y mediáticas a las que informan, han legitimado el odio bajo la bandera de la justicia social.

Fuera del campus, el panorama no es mejor. Las ciudades occidentales se han visto inundadas de marchas pro-palestinas, muchas de las cuales rápidamente se transformaron en manifestaciones pro-Hamás (y sirven a los objetivos estratégicos de Hamás incluso cuando no se declaran explícitamente). En ciudades como París y Berlín, desde Londres hasta Sídney, hemos presenciado violentos actos teatrales callejeros. Multitudes han coreado consignas antisemitas e islamistas, elogiado el terrorismo y, en algunos casos, han pedido abiertamente que se gasee a los judíos. Los manifestantes ondearon banderas de Hezbolá, corearon consignas yihadistas y, en algunos casos, derramaron sangre. En California, un anciano judío fue asesinado por un manifestante. Se frustraron atentados terroristas contra la Embajada de Israel en Londres. Dos empleados de la embajada israelí fueron asesinados a tiros frente al Museo Judío en Washington, D. C.

Aquí está el punto clave: estos no son simples estallidos marginales. Si hay banderas nazis en una manifestación, se convierte en una manifestación nazi. El mismo criterio debería aplicarse a las protestas palestinas: cualquier antisemitismo las convierte en manifestaciones antisemitas.

La apertura de Occidente se ha convertido en su talón de Aquiles. Sus adversarios lo comprenden. Irán, Hamás, Qatar, Rusia y sus compatriotas explotan nuestras libertades con precisión quirúrgica. Inundan nuestras redes sociales con mentiras, financian nuestras instituciones, radicalizan a nuestros jóvenes y a nuestras poblaciones inmigrantes, dividen al resto y luego se quedan de brazos cruzados mientras nuestras sociedades se desmoronan desde dentro.

Incluso el derecho internacional se ha convertido en un arma. Sudáfrica, haciéndose eco de la propia retórica de Hamás, llevó a Israel ante la Corte Internacional de Justicia por falsas acusaciones de genocidio. Esto fue, pura y simplemente, guerra jurídica: un intento de utilizar las instituciones legales para deslegitimar una democracia liberal que se defiende del terrorismo. La CIJ, al considerar estas acusaciones, le concedió a Hamás la victoria propagandística antisemita que buscaba, que invierte la historia del Holocausto.

No se trata solo de Israel. Nunca lo es. Como demuestra la historia, cuando el antisemitismo arrecia, la democracia misma se ve amenazada. Los judíos son el canario en la mina de carbón. Si no podemos protegerlos, habremos fracasado en proteger la integridad moral de nuestra sociedad.

El conflicto de Gaza ha dejado al descubierto las fallas. Ha demostrado que las democracias occidentales están en riesgo no por nuestra debilidad, sino por nuestra complacencia. El antisemitismo que ahora se extiende por nuestras calles es un reflejo de la salud nacional. Como dijo Jonathan Tobin: «Si como sociedad no podemos defender a nuestras comunidades judías, estamos perdidos».

¿Cómo contraatacamos? ¿Cómo defendemos los valores que fortalecieron a nuestras sociedades? ¿Cómo puede una sociedad dividida y de desconocidos restaurar la libertad, la razón, la tolerancia y la verdad cuando nos inunda un tsunami de propaganda maligna y financiación extranjera?

El ejemplo perfecto en las últimas 24 horas: la desinformación sobre Gaza ha llevado a veinte gobiernos occidentales a exigir que Israel cese el fuego inmediatamente, a pesar de que Hamás es el grupo terrorista que rechazó el más reciente acuerdo de alto el fuego propuesto.

Me temo que estamos perdidos. Nuestros gobiernos ni siquiera pueden reconocer el problema, y mucho menos concebir una solución. Estamos ignorando la advertencia del canario, y toda la mina se está derrumbando a nuestro alrededor.

¿Quién es Andrew Fox?

• Andrew Fox sirvió en el Ejército Británico de 2005 a 2021, retirándose con el rango de Mayor.

• Sirvió en el Regimiento de Paracaidistas de élite y participó en tres misiones operativas en Afganistán, incluyendo una asignada a las Fuerzas Especiales de EE. UU.

• Además de Afganistán, prestó servicio en Bosnia, Irlanda del Norte y diversas partes de Oriente Medio.

⸻

Carrera Posmilitar

• Tras dejar el Ejército, Andrew Fox se convirtió en investigador asociado de la Sociedad Henry Jackson, un centro de estudios británico sobre política exterior.

• Ha impartido conferencias sobre estudios de guerra y liderazgo militar en la Real Academia Militar de Sandhurst, donde impartió clases de estudios de guerra y ciencias del comportamiento a cadetes.