¿La guerra de Netanyahu?

Hace algunos días, el New York Times publicó un amplio y detallado reportaje en que se argumenta que el conflicto armado en Gaza pudo haber terminado en varias ocasiones, pero que el propio Primer Ministro israelí se habría interpuesto para obstaculizar los acuerdos entre su gobierno y Hamas.

La pregunta obvia, queridos lectores, es por qué alguien querría prolongar un conflicto que ha causado tantos daños, tanta muerte, tanto horror, pero que además hace tiempo que ya dejó de servir a los intereses militares, de seguridad, diplomáticos y de imagen internacional de Israel.

La respuesta es triste y burdamente obvia: todo con tal de mantenerse en el poder.

Esta es ya, por mucho, la guerra más prolongada que haya librado Israel, y es también la que menos se acerca a la definición tradicional de “guerra”, pues son mínimos los combates y enfrentamientos, y abundan en cambio las reseñas de ataques aéreos, bombardeos o incursiones militares en zonas civiles.

Hace tiempo que ya ha perdido eficacia la gastada frase de que Hamas opera desde tal o cual hospital, escuela o albergue, en parte porque quedan cada vez menos hospitales o escuelas en pie. Y el costo del desastre humanitario impacta cada vez más la imagen del que teníamos por el principal baluarte de los valores occidentales (sic) y judeocristianos (resic) en la región.

Ya me he referido en más de una ocasión al enorme costo que el belicismo de Netanyahu ha causado a la imagen de Israel y a la causa de los judíos en el mundo: el aislamiento diplomático (los pretextos para las más odiosas expresiones de antisemitismo), pero con cada día que pasa esto se agrava exponencialmente, y es que los elementos más radicales y extremistas del gobierno de Netanyahu no pierden oportunidad para mostrarse tal cual son, de cuerpo entero.

Dos botones de muestra: la nueva agencia “humanitaria” encargada de la distribución de ayuda en Gaza, que ha desplazado en sus funciones no solo a la ONU, sino a numerosas ONGs de sólido prestigio y reputación, está actuando de tal manera que pone en riesgo la vida de cada persona que se dirige a sus centros de supuesta ayuda. En su edición del lunes 14 de julio, el Financial Times publica un detallado reportaje al respecto.

Y mención aparte merece la propuesta, presentada informalmente por algunos integrantes del gabinete de Netanyahu, de reubicar al grueso de la población gazatí en una zona de confinamiento que los mismos medios israelíes describen como un gran campo de concentración.

Cómo será de aberrante la propuesta que hasta el mismo Primer Ministro ya se distanció de ella, solo que no por las razones que ustedes podrían imaginar. No, Netanyahu dice que la propuesta de reubicar forzosamente a unas seiscientas mil personas sería “demasiado costosa y tardada”. Ni media palabra de que sería una gravísima violación del derecho internacional y constituiría de facto un acto de limpieza étnica.

Quien lo dude no tiene más que asomarse a los portales de los principales medios internacionales, de las más importantes organizaciones humanitarias o de la ONU, que no son “aliados” ni “instrumentos” de Hamas, como quisieran hacernos creer los apologistas del régimen israelí.

Quienes denuncian las atrocidades no son aliados de nadie, son las voces de la conciencia de la humanidad, incluyendo a muchos, incontables, israelíes y judíos de bien alrededor del mundo.