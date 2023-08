La historia del jugador de fútbol americano que desafió las probabilidades y se convirtió en un ejemplo para la comunidad judía y deportiva

La historia de Sam Salz es verdaderamente inspiradora y un gran ejemplo para la comunidad judía y para todos los deportistas en general

Empezando con que su llegada al futbol Americano Universitario no es lo tradicional y a aun mas pensando que no de una de las prestigiadas escuelas de donde surgen la mayor parte de los jugadores de Americano , es mas viene de estudiar en una Yeshiva donde por supuesto no había equipo de Americano

Aunque nunca jugó fútbol organizado ni tuvo ofertas universitarias después de la escuela secundaria, Sam entrenó por su cuenta en el campo fuera del campo de práctica de A&M cuando el equipo de fútbol estaba practicando. Su determinación y esfuerzo dieron sus frutos cuando el personal de fútbol de Texas A&M se acercó a él para ofrecerle un lugar en el equipo.

Con su Kipa en la cabeza y Sidurim en su casillero, Sam Salz es el primer jugador de fútbol americano universitario Shomer Shabbos que compite en la Conferencia Sureste.

Las líneas laterales durante los juegos de Aggie pueden llenarse. Durante el final de temporada contra LSU, un nuevo jugador encontró un lugar en la banca. “Soy uno de los tres o cuatro judíos que cuidan shabat en el campus”, dijo Sam Salz.

Salz es estudiante de segundo año de la carrera de economía en Texas A&M. Es de Filadelfia y siempre tuvo el deseo de jugar fútbol americano universitario.

Sin experiencia, pasaba sus días entrenando en el campo fuera del campo de práctica de A&M cuando el equipo de fútbol estaba practicando. “Alrededor de una hora y media a una hora haciendo trabajo de campo… atrapando… haciendo juego de pies… trabajando en tomar pases, y luego pasaba alrededor de dos horas y media a tres horas en el gimnasio haciéndome más grande”,

Salz incluso llegó a ir al programa de radio Coach Fisher para preguntar sobre los walk-ons. A&M no tuvo pruebas de otoño este año porque la lista estaba llena. El personal de fútbol sabía de la perseverancia del estudiante de segundo año y se acercó cuando hubo vacantes. “Recibí un mensaje de texto de entrenadores y personal administrativo diciendo que lo ayudaremos a través del proceso de acceso…

Por primera vez en la historia del fútbol americano universitario, un jugador que es Shomer Shabbos está compitiendo en la temporada de fútbol de la Conferencia Sureste (SEC), que se lleva a cabo durante la temporada de fútbol FBS de la División I de la NCAA de 2022.

Asi es que Sam se vistió como corredor de los Aggies de la Universidad de Texas A&M, uno de los equipos con más historia en el atletismo universitario.

En entrevista con algunos medios Sam Comento “El vestuario ha sido increíble, los jugadores han sido increíbles y los entrenadores han sido increíbles”, dijo Salz.

Como el único jugador judío ortodoxo de la división uno de Sabbath Observant, su perseverancia y dedicación para lograr su sueño de jugar fútbol americano universitario es una historia que inspirará a muchos jóvenes judíos a seguir sus pasos y perseguir sus propios sueños.

Sam solo puede competir en los juegos del sábado por la noche para los Aggies.

No ha tenido tiempo de jugar, pero hacer la lista es el primer paso. pero su historia demuestra que no tienes que renunciar a quiénes eres para lograr tus metas y sueños.

Sam comento: “Porque mucho tiempo… la gente dejará de guardar el sábado o partes de sí mismos solo para lograr algo. Quería enseñarle a la gente que puedes estar en este loco y lucrativo negocio o en este lugar sin tener que sacrificar quién eres en absoluto”.

Sam también usa el número 39 en relación con las 39 tareas y elementos que se evitan durante el sábado.

La presencia de Sam en el equipo es una gran noticia no solo para los fanáticos del fútbol, sino también para la comunidad judía. S

¡Felicitaciones a Sam y al equipo de Texas A&M por este logro!