La historia judía y de resilencia del nuevo personaje de The Last of Us

Hablar de The Last of Us es hablar de vínculos en medio del caos. No solo de los lazos que nos salvan, sino también de los que nos duelen, nos retan y nos hacen avanzar. En ese universo donde el amor puede ser un acto de resistencia, la llegada de Dina en la segunda temporada de la serie de HBO no solo marca un nuevo capítulo en la vida de Ellie: también nos invita a conocer una historia compleja, íntima y profundamente humana.

La historia de Dina en The Last of Us

Dina es uno de esos personajes que se ganan su lugar no por gritar más fuerte, sino por sostener con firmeza su lugar en el mundo. En el videojuego de The Last of Us: Parte II, su presencia se siente desde el primer momento como un contrapeso necesario a la oscuridad creciente que rodea a Ellie. Ahora, con su adaptación a la pantalla chica, la expectativa no solo está en su evolución como personaje, sino en cómo la actriz Isabela Merced logrará darle vida a esa mezcla de calidez, valentía y tristeza contenida que define a Dina.

Merced, nacida en Ohio pero con raíces peruanas que ella misma ha defendido con orgullo, es una elección interesante. Su filmografía —que incluye desde Dora: la exploradora hasta Madame Web y la futura Superman de James Gunn— demuestra que sabe moverse entre géneros, pero también que es capaz de sostener emociones complejas en pantalla. Y eso es justo lo que necesita Dina.

Más allá del romance con Ellie, que comienza con un beso en el baile del pueblo y se fortalece en medio de patrullas y diálogos sinceros, lo que hace especial a Dina es su pasado. Originaria de Nuevo México y de ascendencia judía, su historia familiar no es un simple detalle de trasfondo. Es parte esencial de quién es: una joven que carga con el peso de generaciones marcadas por la persecución, desde la Inquisición Española hasta el Holocausto. En un mundo donde los muertos caminan y la brutalidad es la norma, Dina representa una herencia de resistencia, de memoria, de identidad.

Cuando en el juego comparte su historia con Ellie, no solo entendemos de dónde viene, sino por qué se aferra a la vida con tanta fuerza, por qué puede amar con tanta entrega, y por qué incluso en medio de un apocalipsis, es capaz de encontrar sentido en los pequeños gestos: una sonrisa, una canción, una conversación bajo la lluvia.

Dina también sabe lo que es la pérdida. Quedó huérfana a los diez años y aprendió a sobrevivir por su cuenta. Quizás por eso se convierte en una figura tan cercana a Ellie, cuya vida ha sido también una sucesión de duelos. Pero Dina no es un reflejo de Ellie. Es un personaje con voz propia, con ideas claras y una manera muy particular de enfrentarse al dolor. Mientras Ellie camina hacia la oscuridad, Dina camina a su lado, no para detenerla, sino para recordarle que aún queda algo por lo que luchar.

Claro que su presencia también genera fricciones. Ya en el primer episodio de la segunda temporada, después de ese beso en el baile, ambas enfrentan un ataque homofóbico que termina con la intervención de Joel. La violencia no solo es física: es también un recordatorio de lo difícil que sigue siendo amar en libertad, incluso cuando el mundo parece haber llegado a su fin.

En un universo donde cada personaje está marcado por las decisiones que toma, Dina se perfila como una brújula emocional. Tal vez no tenga la brutalidad de Abby o la rabia de Ellie, pero tiene algo igual de valioso: la capacidad de sostener la esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Y eso, en The Last of Us, no es poca cosa.