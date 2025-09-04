La historia sefardí detrás de la Estatua de la Libertad

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Para el turista es la postal obligatoria de Nueva York, la que todo visitante quiere conocer en persona. Para el mundo, el símbolo planetario de libertad y democracia. Para los inmigrantes apiñados en la cubierta de sus barcos, su silueta asomando en el horizonte, era una esperanza que cobraba forma. Los recibía como la «Madre de los Exiliados», ofreciéndoles refugio con palabras que resuenan como credo de la nación norteamericana: «Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad».

El origen de una voz judía

Pero, ¿fue este siempre su significado? La respuesta, sorprendentemente, es no. La Estatua de la Libertad fue diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi, como un símbolo de la Ilustración y la amistad franco-estadounidense. Su identidad definitiva no fue tallada en su cobre original ni cimentada en su pedestal de granito. Fue forjada por la pluma de una poeta judía de origen sefardí.

Esta es la historia de cómo la Estatua de la Libertad adquirió alma y cómo ésta fue, en esencia, una creación judía.

La voz inesperada de la Estatua de la Libertad: El despertar de una conciencia

Provino de una fuente improbable: Emma Lazarus (1849-1887). Descendiente de una de las más antiguas y acaudaladas familias judías sefardíes de Nueva York, Lazarus creció en un ambiente de privilegio y cultura, asimilada en la alta sociedad y alejada de la práctica religiosa. Poeta precoz y traductora de Heinrich Heine, vivió una transformación personal radical cuando las oleadas de pogroms en Rusia y Europa Oriental trajeron miles de refugiados judíos a Estados Unidos en la década de 1880. Esta experiencia la sensibilizó profundamente: su empatía abstracta devino en un activismo de primera línea. Lazarus se unió a los comités de ayuda y trabajó directamente en los centros de acogida de Ward’s Island, donde fue testigo de condiciones que describió como «espantosas»: refugiados hambrientos y enfermos, hacinados en barracas improvisadas, con «pan crudo y sopa con gusanos».

Su arte se convirtió en su arma. Su pluma, en instrumento para defender a su pueblo.

«El Nuevo Coloso»: El poema que lo cambió todo

En 1883, en medio de su febril activismo, a Lazarus le pidieron un poema para una subasta destinada a recaudar fondos para el pedestal de la estatua. Inicialmente se negó, afirmando que no escribía «por encargo». Pero su amiga, la escritora Constance Cary Harrison, la hizo ver el significado que esa estatua podría tener para los mismos refugiados a los que ella ayudaba.

La conexión fue instantánea y eléctrica. Dos años antes de que el monumento llegara desensamblado en 214 cajas, Lazarus vio la posibilidad de reinterpretar radicalmente su simbolismo. Escribió «El Nuevo Coloso», un soneto que deliberadamente contrasta la futura estatua con el antiguo Coloso de Rodas e indirectamente con la idea original de su autor. Donde Bartholdi veía una alegoría de la libertad política, Lazarus vio una madre protectora. Donde el escultor francés diseñó un faro de ideales republicanos, la poeta estadounidense imaginó una figura materna. La «Madre de los Exiliados» no celebra conquistas, sino que ofrece compasión; no proclama victoria, sino que extiende sus brazos.

El poema cumplió su objetivo inmediato de ayudar a financiar el pedestal, pero luego fue olvidado. No se leyó ni se mencionó en la inauguración de la estatua en 1886. Durante años, la futura alma del monumento permaneció en la oscuridad.

Placa en el pedestal de la Estatua de la Libertad con el poema escrito por la poeta judía Emma Lazarus

El legado póstumo: La instalación de un alma

Emma Lazarus murió prematuramente en 1887, a los 38 años, sin llegar a ver el impacto monumental de sus palabras. Fue necesaria, de nuevo, la intervención de una amiga, Georgina Schuyler, quien, alarmada por el creciente fervor antisemita y antiinmigrante en el país, inició una campaña para rescatar el poema del olvido y consiguió que en 1903 se instalara la placa de bronce con el texto de «El Nuevo Coloso» en el interior del pedestal de la estatua.

“El Nuevo Coloso” emergió en un momento crucial de la historia estadounidense, cuando pugnaban las corrientes nativistas que proclamaban la homogeneidad étnica y religiosa contra aquellas que buscaban transformar a los rechazados del mundo en ciudadanos de una nueva nación. Nadie mejor que una mujer judía para articular esta última visión: una poeta que entendía íntimamente lo que significaba ser ‘otra’, capaz de responder con solo catorce versos a la marginación colectiva

Como escribió el autor Paul Auster, «El Nuevo Coloso reinventó el propósito de la estatua, convirtiendo a La Libertad en una madre acogedora, un símbolo de esperanza para los marginados y oprimidos del mundo».

La pluma de Emma Lazarus, nacida de su herencia sefardí y forjada en el fuego de la crisis de los refugiados, le dio voz a una estatua y una conciencia a los Estados Unidos impregnada de una perspectiva judía sobre la justicia, la compasión y la memoria del exilio.

Manuscrito del poema

Poema El nuevo Coloso:

Traducción al español:

No como el mítico gigante griego de bronce,

De miembros conquistadores a horcajadas de tierra a tierra;

Aquí en nuestras puertas del ocaso bañadas por el mar se erguirá.

Una poderosa mujer con una antorcha, cuya llama

Es el relámpago aprisionado, y su nombre

Madre de los Exiliados. Desde el faro de su mano

Brilla la bienvenida para todo el mundo; sus templados ojos dominan

El puerto cruzado por los vientos que las ciudades gemelas enmarcan

«¡Guardaos, tierras antiguas, vuestra pompa legendaria!» grita ella

Con labios silenciosos. «Dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres,

Vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad,

El desamparado desecho de vuestras rebosantes playas.

Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades,

¡Yo elevo mi faro al costado de la puerta dorada!»

Emma Lazarus, 1883