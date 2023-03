La ignorancia es la falsa base en que se malogran muchas vidas humanas…

Por lo que hoy ignoro, no valgo lo que potencialmente puedo llegar a ser…

Sí aceptamos que, a pesar de, vamos a tratar de vencer la ignorancia que me rodea; ya ese solo propósito le da un sentido valioso a mi vida.

El hecho de conocer lo que no se, pero quiero saber, abre horizontes nuevos en mi ser…

Hay un famoso dicho en latín SAPERE AUDI que significa atrévete a saber.

Aquel que cree que ya sabe lo suficiente, ignora lo mucho que le falta por aprender.