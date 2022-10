Nació en Buenos Aires, Argentina 27/4/1966 Hijo del famoso rabino, teólogo y escritor, Mario Suli, quien durante mucho tiempo escribió para los periódicos del CDI, Kesher, Foro, Maguen David, etc. Casado con Yudith Zayat de Suli. Desde 1987 vive en México, donde formo su familia con 5 hijos, y con nietos. Curso los estudios de primaria en la Escuela Integral Luz Eterna. (1972-1978) Buenos Aires, Argentina. Curso los estudios secundarios y preparatorios en el Colegio Yesod Hadat. Buenos Aires, Argentina. (1979-1985) Yeshiva (Academia Talmudica) Yesod Hadat, Buenos Aires, Argentina. (1979-1985) Yeshivá Daroma, (Academia Tamudica) Bené Berak, Israel. (1985-1986) Maestría de Estudios Judaicos, Especialidad en Historia judía, Instituto de Artes y Ciencias (IDEIA) de Buenos Aires, Argentina. (1986-1987) Dicto clases de Talmud, Halajot (Leyes) y varios temas, en diferentes sinagogas de la comunidad Maguen David. México (1987- 2018) Imparte cada año, durante la noche y el día de Tisha Be Av (9 de Av) magnas conferencias en diferentes sinagogas de la comunidad Maguen David, con asistencia de público promedio de entre 600 y 700 personas. (2013-2021) Dicto Clases de historia judía en colegios como la Yeshivá Keter Torah (hombres) - Yeshiva Keter Torah (mujeres) - Colegio hebreo Maguen David (hombres y mujeres) – Escuela Emuna (hombres) – Colegio Oraj Jaim (hombres y mujeres). (2015-2020) – Escuela Birkat Eliahu. Escribe sobre historia judía para varios periódicos y revistas comunitarias de diferentes países como: México: Periódico Kesher - Periódico Maguen David - Revista Maguen David. (2015-2021) - Revista Olam Argentina: Revista Or Damesek – Revista Shaare Sion Panamá: Revista Etz Jaim - La Página judía. (2017-2021) Dicta clases de historia judía, en el Diplomado Adela Saba (2015-2021). Dicta clases de historia judía, en la Sinagoga Shaare Shalom (2017-2021) Dicta clases de historia judía, en la sinagoga Maor Hatora (2019-2021) Dicto clases de historia judía, en Yeshivá Kéter Toráh, secundaria y preparatoria, 2 veces por semana. (2017-2021) Dicta clases de historia judía a través de zoom, a comunidades judías de diferentes países y ciudades, tales como: Ciudad de México, México - Buenos Aires, Argentina – Quito, Ecuador – Bogota, Colombia - Cali, Colombia - Panama, Tiene más de 150 episodios grabados, en las siguientes APPS: Sound Cloud, Ivox y Podcast, YouTube, TuTora.tv, Facebook, con temas de “La historia del pueblo judío a través de la historia universal”. Participa como Guía de viajes de la historia judía, invitado por la empresa Zontravel, que organiza diferentes viajes culturales y turísticos para parejas, participando en Sefarad (España), - Gibraltar – Marruecos – Italia, Portugal. (2017-2020) Su lema: “APRENDER HISTORIA NO ES LO MISMO QUE APRENDER DE LA HISTORIA”. (Lo puedes escuchar en: Podcasts, Soundcloud, Ivox, YouTube, Facebook. como Eli Suli O escríbele a: eliassuli@gmail.com)