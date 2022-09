La autoconfianza debe construirse y cuidarse, al igual que la autoestima. Para ello, te traemos algunos consejos prácticos para aumentar la seguridad en ti mismo, algo fundamental para alcanzar con éxito tus objetivos.

Creer en ti mismo, es lo que te hace falta para iniciar el camino que te llevará a conseguir lo que deseas. No hay mayor seguridad ni mayor nivel de confianza que el que te aportas a ti mismo. Si no das ese paso, si no confías en ti, no tienes nada que hacer.

La seguridad en ti mismo es fundamental para sentir que puedes afrontar todas las pruebas que la vida te ponga en frente. Cuando somos seguros de nosotros mismos nos resulta más fácil acercarnos a las demás personas, acceder a oportunidades y aprovecharlas sin arrepentimientos. Así mismo, la autoconfianza nos ayudará a superar los eventuales fracasos, a tropezar, levantarnos y seguir intentando.

No obstante, cuando carecemos de seguridad en nosotros mismos, difícilmente nos animaremos a probar cosas nuevas, a entablar nuevas amistades o a mantener la motivación suficiente para persistir en nuestros sueños

Si tú no crees en ti mismo no esperes que nadie más lo haga. Solo si crees en ti mismo podrás ofrecer a los demás algo en lo que creer. Necesitas creer en ti mismo

La confianza en uno mismo es vital. Piensa en cuántas cosas has dejado de hacer por no confiar en que eras capaz, al menos de intentarlo, cuántas oportunidades has dejado pasar, cuántos caminos sin recorrer. Sin embargo, dudas, tienes miedo, sientes complejos. Y eso te hacer sufrir la vida en vez de vivirla.

Por eso necesitas creer en ti mismo. Porque aunque lo hagan los demás, no será válido si no empiezas tu primero. De nada sirve que te digan cuánto vales si no te lo crees tú primero. Y para ello, tienes que reflexionar sobre ti y descubrirte. ¡Tienes tanto guardado ahí dentro!

¡Buenas noticias! Nunca es tarde para coger las riendas de tu autoconfianza. Es un proceso de aprendizaje complejo, pero aprender a creer en uno mismo es posible. Existen técnicas sencillas y estrategias que te ayudarán en la tarea de comenzar a creer en ti mismo y empezar a ganar seguridad y confianza. Con ellas descubrirás todo lo que tienes escondido.

Si requieres apoyo comunícate a Maayan Hajaim al 5552925131