¿Un artista judío en la corte de los Medici? El miércoles, los Uffizi presentaron al público el increíble descubrimiento realizado por Piergabriele Mancuso, director del programa de estudios judíos del Proyecto Archivo Medici, y Maria Sframeli, curadora del museo florentino. Los dos especialistas investigaron durante más de un año a Jona Ostiglio, un pintor judío que trabajó en Florencia para los Grandes Duques de Toscana en el siglo XVII y desconocido hasta entonces. Los dos especialistas lograron escribir su biografía y encontrar algunas de sus obras en colecciones italianas. Un gran descubrimiento para la historia judía en Italia pero también para la historia del arte.

¿Quién eres Jona Ostiglio?

“ No sabíamos casi nada de este artista. “, explica Eike Schmidt, director de la Galería Uffizi. Mientras preparaba una exposición sobre el gueto judío en Florencia, que se llevará a cabo en el museo a fines del próximo año, Piergabriele Mancuso se topó por primera vez con el nombre de Jona Ostiglio. Después de señalar referencias a cuatro bodegones de ” Jonás – judío en un inventario de 1860 de obras de arte alojadas en una villa de los Medici, y una breve referencia al artista en un artículo de 1907 del rabino y erudito Umberto Cassuto, el doctor en estudios judíos se embarcó en su investigación, con la ayuda de Maria Sframeli que había Ya divisé una serie de pinturas y documentos que atestiguan la actividad en el siglo XVII de un pintor judío llamado Jona Ostiglio.

Firma del artista Jona Ostiglio. ©Galería de los Uffizi

¿Quién fue esta enigmática personalidad que la historia ha olvidado injustamente? ” Aparentemente, todos los rastros habían desaparecido.describe Piergabriele Mancuso. Empezamos a buscar más documentos juntos, para recopilar evidencia de su vida y aprender más sobre su papel principal en Florencia en ese momento.. Nacido entre 1620 y 1630, Jona Ostiglio probablemente estuvo activo entre 1660 y 1690, bajo el Gran Ducado de Fernando II y Cosme III de’ Medici. Fallecido después de 1695, es un artista autodidacta que comenzó su carrera bastante tarde (alrededor de los 30) después de haber copiado a muchos grandes maestros y en particular al pintor y grabador barroco Salvator Rosa.

Salvator Rosa, Paisaje vespertino, entre 1640 y 1643, óleo sobre lienzo, colección particular. ©Wikimedia Commons

El estatus de los judíos en la Florencia del siglo XVII

Perteneciente a los Bene Roma, una comunidad de judíos residentes en Italia desde hace más de 2000 años, Jona Ostiglio no podía formarse oficialmente en una institución, formar parte de una corporación o pertenecer al estudio de un artista por su religión. De hecho, en la Florencia del siglo XVII, los judíos fueron llevados a un gueto en el centro que albergaba a casi 200 familias. Solo podían ejercer determinadas profesiones y los intercambios con los cristianos estaban muy regulados. Cuando un judío quería emprender una carrera artística, se le relegaba a tareas más artesanales y no se le consideraba un artista profesional. Hay casos de judíos que trabajaban la madera y el mármol, pero estos eran considerados artesanos y no escultores y no firmaban sus obras.

Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, el misterioso pintor logró trabajar para los más nobles de su tiempo. Gracias a sus excelentes relaciones profesionales y personales, Jona Ostiglio pudo establecer vínculos fuera del gueto con las figuras más importantes del mundo artístico de la época. Así, pudo obtener encargos de los Medici y de familias poderosas, como los Mannelli, y colaboró ​​con el taller del pintor florentino Onorio Marinari (1627-1715). En particular, produjo el enorme árbol genealógico de los Mannelli, que cuelga en la sala de lectura de los archivos públicos de Florencia, lo que demuestra que su obra fue apreciada, según Piergabriele Mancuso.

Otra prueba de que se le tenía en alta estima: en 1680 fue nombrado miembro de la prestigiosa Accademia delle Arti e del Disegno, fundada por Giorgio Vasari y financiada por los Medici. Hasta el momento, no se menciona el nombre de ningún otro miembro judío de la prestigiosa academia antes del siglo XX. ” A pesar de los desafíos impuestos por la Iglesia Católica y la Inquisición, los Grandes Duques de Medici lograron salvar la vida de Galileo y protegieron sus investigaciones en la Florencia del siglo XVII. Hoy nos enteramos de que a un artista judío se le permitió pintar, se regocija Eike Schimdt. (…) Sin duda es un resultado histórico muy importante que atestigua la apertura mental de los Medici, que también recuerda que Artemisia Gentileschi, que se recuperaba de un juicio por violación, encontró refugio y trabajo con ellos, y la sociedad florentina de la época: una ciudad-estado que recompensaba el arte por encima de todo, independientemente del género, la riqueza y las creencias religiosas ».

Jona Ostiglio, Bodegón con peces y cangrejos, Iglesia de San Michele en San Salvi © Galería Uffizi

¿Una excepción a la regla?

Sus obras más logradas se conservan en la Galería de los Uffizi, en la villa medicea de Poggio a Caiano, en la iglesia florentina de San Michele en San Salvi y en el Ministerio de Asuntos Exteriores en la Villa Farnesina (Roma). Sus paneles y lienzos están imbuidos de una atmósfera similar a la de las obras de Caravaggio. Los especialistas han podido identificar algunas de sus naturalezas muertas y paisajes que representan la campiña toscana. La variedad de géneros que pintó dan fe de sus cualidades como pintor y su versatilidad. ” Estamos ante un hallazgo excepcional que, a pesar de su rareza, documenta cómo la cultura judía ha contribuido a lo largo de los siglos a configurar las historias que han construido nuestra nación, incluso en estos momentos, como el que ilustra la historia de Jona Ostiglio, que aún eran muy lejos de los conceptos de integración y diálogo. “, describe Ruth Dureghello, presidenta de la comunidad judía de Roma.

Jona Ostiglio, Paisaje con figuras, Palacio Pitti © Galería Uffizi

¿Fue Jona Ostiglio el único judío que tuvo la oportunidad de ejercer como artista en Florencia? ” Fue él una excepción a la regla o era más común en ese momento lo que pensamos? Esta pregunta sigue abierta. concluye Piergabriele Mancuso. Sea como fuere, los carteles de las obras de arte atribuidas durante años a un “Anónimo del siglo XVII” ahora se han cambiado para recuperar el nombre redescubierto de Jona Ostiglio.

