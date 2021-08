La ley fue ratificada por el presidente de Polonia, Andrzej Duda, tras ser aprobada por la Cámara Baja y el Senado polacos.

El propósito de la ley es evitar reclamos de compensación y la devolución de propiedades judías de antes de la Segunda Guerra Mundial que fueron robadas por la Alemania nazi y nacionalizadas después de la guerra bajo el régimen comunista en Polonia.

Antes de firmar la ley, el presidente polaco dijo: «Me alegro de que, a pesar del acalorado debate político en el país, que nos acompaña a diario y es muy importante para el pueblo polaco, hayamos logrado llegar a un consenso democrático sobre la ley».

Considere el uso de la palabra «democracia» en este contexto. ¿No fue la historia del siglo XX la que demostró, sobre todo, que no todos los consensos alcanzados en torno a una ley significan realmente la realización de la «democracia» en el sentido liberal? ¿Basta con lograr una abrumadora mayoría para que una ley «legisle» adecuada y humanamente? Quizás, en este caso polaco, vale la pena preguntarse: ¿para quién es digna y justa la ley? ¿Cómo se define hoy «democracia» en el diccionario polaco y qué tiene que ver con esta vergonzosa ley? ¿Quiénes son los que la votaron? ¿Y cómo les sirve?

Desgraciadamente, esta ley prueba, sin lugar a dudas, que los judíos eran y siguen siendo el «otro» en Polonia. Incluso hoy, 76 años después del Holocausto.

¿Hay alguien hoy que recuerde que antes de la Segunda Guerra Mundial los judíos eran ciudadanos del estado? Una breve lección de historia: una gran parte de los millones de judíos asesinados durante el Holocausto – mujeres, hombres y niños – eran judíos polacos, ciudadanos del país antes de la ocupación alemana en 1939. Eran ciudadanos que residían, trabajaban, vivían, crearon familias, tuvieron hijos, lucharon, cantaron, jugaron, escribieron e hicieron una tremenda contribución a la cultura polaca. Fue su judaísmo, y solo eso, lo que determinó su amargo destino. Los que hasta un momento antes vivían y trabajaban fueron rápidamente metidos en vagones de ganado, apiñados hasta el punto de asfixiarse y enviados a los campos de exterminio, donde fueron gaseados y luego incinerados en los hornos de Auschwitz.

Qué fácil es borrar, en un abrir y cerrar de ojos, la historia de quienes fueron y ya no son. Los judíos fueron golpeados, robados, quemados y masacrados en bosques, aldeas y ciudades, no solo por los alemanes, sino también por muchos polacos durante la guerra, sus antiguos vecinos, que voluntaria y activamente ayudaron en horribles asesinatos.

La ley polaca sobre la prevención de la devolución de propiedades judías muestra, sobre todo, cuán distorsionada está la memoria humana. Cuán frágiles son los hechos, si no se lucha por ellos. Así se borran, lentamente, se difuminan, se olvidan. Se espera que esta ley, con los muchos patrocinadores en Polonia que la promovieron, en un consenso aparentemente «democrático», empañe las relaciones entre Israel y Polonia, y sus relaciones con todo el pueblo judío. No es así como construimos y mantenemos un diálogo fructífero entre pueblos y naciones, basado en el respeto y la confianza mutuos.

Es de esperar que haya un gran clamor en Polonia y en el extranjero contra esta ley, no solo por parte de los judíos, sino por parte de todos aquellos que abrazan el camino de la verdad y no la niegan. Ellos también son muchos y el mundo debe reconocerlo. Aquellos interesados ​​en un diálogo mutuo basado en el respeto y la confianza deben participar. Y sobre todo: un gran clamor debe ser hecho por quienes tienen verdadero respeto por las víctimas, los seres humanos que alguna vez vivieron y ya no pueden contar su historia.

Fuente: INSS The Institute of National Security Studies

Adi Kantor, es investigadora del Programa Europa del INSS