En la década de 1850 Londres padeció el llamado “Gran Hedor”. Una pesadilla urbana en la que el río Támesis, convertido en cloaca abierta, apestaba y era fuente de epidemias de cólera y tifoidea. Bajo un manto fétido, la gente empapaba paños en vinagre para contrarrestar la pestilencia. Una verdadera crisis sanitaria y política. Apareció entonces la figura del ingeniero de la Junta Metropolitana de Obras, Joseph Bazalgette, concibiendo un plan de drenaje colosal. Un verdadero reto: la construcción de 1300 millas de alcantarillado subterráneo, la creación de colectores que anticipaban la llegada del agua al Támesis y, lo más notable, el haber calculado los diámetros de los tubos suponiendo una población futura de 4.5 millones. Sobre este supuesto, el ingeniero duplicó la capacidad “por si acaso”. Londres hoy tiene casi 10 millones de habitantes y el sistema, a 160 años de distancia, sigue funcionando.

Además, Bazalgette concibió y edificó estaciones ornamentales de bombeo de aguas residuales, cuya arquitectura fue tanto funcional como símbolo de modernidad. Actualmente la Estación de Bombeo Crossness es un sitio de interés turístico y un monumento a la visión de un hombre. Le llaman la “Capilla Sixtina” de las aguas residuales; hoy asombra y se venera con culto catedralicio. Un ejemplo del valor y la rentabilidad del buen diseño.

El punto relevante es que Bazalgette no vio el problema como un asunto técnico de capacidad de drenaje (nada más), lo vio como un asunto de civilización, un asunto de salvar vidas, dignificar la ciudad y asegurar su futuro. Aplicó lo que podríamos llamar la lógica del exceso, donde una obra es excesiva en el presente, pero se convierte en solución para el futuro. En México aplicamos la lógica del remedio justo, y a veces ni eso. El futuro no vota. No es políticamente rentable hacer obras en el subsuelo ni inaugurar pasos a desnivel a la mitad de un llano, donde décadas después habrá avenidas con gran afluente de automóviles. La visión del ingeniero británico contrasta con la costumbre de estar parchando problemas. Dijo: si lo hacemos mal, moriremos todos; si lo hacemos bien, nadie se dará cuenta.