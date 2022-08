Deberíamos estar acostumbrados, dicen que el veneno de los ofidios cuando se inocula en forma periódica y en porciones adecuadas nos inmuniza.

Debería suceder eso con el veneno que constantemente utiliza cierta prensa siempre en contra de los judíos, o de Israel, que aunque lo quieran disfrazar de antisionismo es el mismo veneno.

Sucede esta vez con un artículo aparecido en el medio de información UYPRESS de Uruguay, titulado “CIEN SEGUNDOS PARA EL JUICIO FINAL”, escrito por un señor David Torres (Other News) a quien no conozco y más vale que así sea y siga siendo, pese a que al final aclara ciertos títulos: “escritor y periodista español” (con eso alcanza)…. “Licenciado en Filología Hispánica”….

Aclarando que este comentario personal también será enviado al mencionado UYPRESS, es interesante ver cómo una queja que muchos podríamos suscribir, dado que el autor está hablando que por culpa del ser humano el mundo puede estar llegando a su fin, es aprovechada para sembrar cizaña contra Israel, así como al descuido, poniendo en el mismo nivel de culpabilidad a Putin, Biden, Zelenski, Xi Jinping y agrega a Isaac Herzog.

No sólo demuestra su malicia, en este caso su antisemitismo, sino también demuestra su total ignorancia de lo que está hablando.

El señor mencionado puede acusar a los gobernantes que él crea culpables de algo, todos son mayores de edad y en condiciones de defenderse si les interesa, pero al meter al Presidente de Israel en el mismo nivel está demostrando:

a) No tiene la menor idea de qué atributos tiene un presidente en un país como Israel que es una democracia parlamentarista, donde quien manda es un Primer Ministro y un Consejo de Ministros que a su vez rinden cuenta al parlamento.

b) No tiene la menor idea del nivel del actual Presidente Isaac Herzog, tanto intelectual como moral y diplomático, que lo está demostrando incluso con su trato con gobernantes de países contrarios a Israel.

c) En política se puede discutir todo tema, pero para discutir hay que demostrar con hechos y pruebas las razones. En este caso si este señor Torres (así lo nombro por educación) quiere discutir medidas de gobierno de Israel puede hacerlo, de él depende en qué nivel hace su discusión y habrá quien le responda, que en ese caso no sería nuestra tarea por no ser miembro del gobierno ni del parlamento.

Por lo expuesto dejo claro los conceptos:

1 – El señor David Torres es ignorante total del tema que escribe,

2 – El señor David Torres manifiesta claramente su mala intención al mezclar personalidades como el señor Herzog con asesinos seriales como lo son hoy por lo menos el señor Vladimir Vladimirovich Putin y el señor Xi Jinping, ambos dictadores en sus respectivos países, y dejo aparte a quien quiera juzgar a los otros nombrados, que por lo menos son presidentes electos democráticamente por sus pueblos, y no me corresponde dar mi opinión.

3 – El señor David Torres delinque por omisión al no mencionar muchos otros gobernantes culpables de las grandes tragedias que realmente pueden llevarnos a la aniquilación del planeta. Por ejemplo, nada habla de la carrera por la bomba atómica y el mantenimiento de ejércitos terroristas del ayatollah Jamenei, nada dice de los gobiernos de Pakistán, Afganistán, Qatar y muchos otros, son tantos que temo pecar también de omisión.

4 – El señor David Torres haría mejor mirando los comentarios sobre la situación actual de su propio país, España, que cada vez se asemejan más a las terribles quejas de los argentinos. Para eso hay un refrán surgido en la propia patria del señor Torres: ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.