La manipulación del antisemitismo por parte de Netanyahu es indigna

Mientras lucha por mantenerse en el poder mediante una alianza con partidos nacionalistas y religiosos de extrema derecha, Benjamin Netanyahu ha demostrado que considera aceptables todos los medios, incluida la manipulación del veneno antisemita.

En una carta al presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro israelí expresó su preocupación por el alarmante aumento del antisemitismo en Francia y afirmó que su llamado a un Estado palestino está alimentando este fuego antisemita. Acusó a Macron de falta de acción decisiva para combatir el antisemitismo y vinculó el anuncio de julio de la intención de Francia de reconocer el Estado palestino con los recientes incidentes antisemitas en Francia.

El auge del antisemitismo en Francia, como en muchos países del mundo, es una realidad indiscutible. Ha persistido durante muchos años y se agravó drásticamente tras el brutal ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. El número de actos antisemitas registrados por la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de Francia (CNDH) se disparó un 283 % en 2023 y se mantuvo en un nivel elevado en 2024.

Atropellos

Una sensación de soledad, incomprensión e incluso miedo se ha apoderado de los judíos en Francia, como lo demuestran las conversaciones que se evitan, las kipás ocultas, las mezuzot retiradas de las puertas y las mudanzas de ciertos barrios. Si bien existen prejuicios e incluso hostilidad hacia los judíos en la izquierda, especialmente entre los partidarios de la izquierda radical La Francia Insumisa, la CNCDH afirma que estas opiniones son mucho más pronunciadas entre los allegados al partido de extrema derecha Agrupación Nacional. Acusar al presidente francés de debilidad en la lucha contra el antisemitismo carece de sentido, dada la frecuencia con la que el gobierno ha emitido declaraciones claras y tomado decisiones políticas inequívocas al respecto.

Es, sobre todo, falso y deshonesto presentar el anuncio de reconocimiento del Estado palestino como una fuente de antisemitismo. Netanyahu, quien enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional y cuya ofensiva ha causado la muerte de decenas de miles de personas en Gaza, pretende presentar como antijudía cualquier crítica a sus políticas y cualquier intento de trazar un rumbo político para Oriente Medio, como era el objetivo del anuncio de Macron.

Al promover la idea de que los judíos de todo el mundo se identifican con sus políticas de extrema derecha, es él quien, de hecho, alimenta el antisemitismo, tanto en Francia como en otros lugares. El primer ministro israelí, que no ha dudado en sacrificar la vida de los rehenes retenidos por Hamás por su propia supervivencia política, no ha mostrado mayor consideración por los judíos de la diáspora, a quienes sus acciones imprudentes contribuyen a poner en peligro.

En realidad, Netanyahu está furioso por el anuncio de Francia de reconocer a Palestina, una orientación de larga data cuya tardía promulgación ha adquirido particular importancia en un momento en que Israel, precisamente para privar de sentido a ese reconocimiento, está involucrado en una sangrienta campaña de limpieza étnica en la Franja y tiene la abierta intención de ampliar su política en Gaza, los territorios ocupados de Cisjordania.

El hecho de que otros países, como Canadá, el Reino Unido y Australia, hayan seguido el ejemplo de Francia no ha hecho más que intensificar la ira del líder israelí, acentuando la relevancia de la iniciativa francesa. Al recurrir a la acusación definitiva de antisemitismo contra quienes cuestionan sus políticas, Netanyahu ha añadido una retórica indigna a su desastrosa trayectoria para Israel.