La milagrosa historia de los judíos sionistas sefardíes de Bulgaria

Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

A menos de dos horas en coche desde y al sureste de la capital, Sofía, se encuentra Plovdiv, una notable y antigua ciudad búlgara. Plovdiv, conocida como la ciudad más antigua y continuamente habitada de Europa (y una de las ciudades más antiguas del mundo), está ubicada entre las famosas siete colinas a lo largo de las orillas del río Maritsa. Es aquí donde comienza nuestro viaje judío.

Durante el período imperial romano en el siglo III E.C., la ciudad se llamaba Filipópolis. Es en Plovdiv donde se descubrió la única sinagoga antigua de Bulgaria. En el museo arqueológico, los visitantes pueden admirar un piso de mosaico fragmentado adornado con una menorá y una inscripción griega.

Just seen-newly revealed 3rd c. AD mosaic from Philippopolis (Bulgaria) synagogue with donors' names Issac & Joseph pic.twitter.com/aedOFJkEy5

— @edithmayhall (@edithmayhall) August 26, 2016

Sin embargo, la presencia judía en esta región y sus alrededores se remonta aún más atrás, como se menciona en el libro Judíos búlgaros: Historia viva de Clive Leviev-Sawyer e Imanuel Marcus. El filósofo judío helenístico Filón de Alejandría, en su carta “Sobre la embajada a Gayo”, escrita alrededor del año 41 o 42 E.C., se refiere a los judíos que residían en Tesalia, Beocia, Macedonia, Etolia, Ática y Argos.

En la zona norte de Bulgaria, concretamente en la ciudad de Oescus, que formaba parte de la provincia romana de Moesia Inferior, se descubrió una inscripción en latín de finales del siglo II d.C. Esta inscripción presenta una menorá y menciona a los archisynagogos (jefe de la sinagoga).

Joseph Benatov, profesor de hebreo de la Universidad de Pensilvania que creció en la comunidad judía de Sofía, compartió con JNS sus ideas sobre la historia de las comunidades judías en Bulgaria. Afirmó: “Las comunidades más antiguas conocidas se remontan al Imperio Romano, los llamados judíos romaniotas, que son los judíos de habla griega. Y tenemos evidencia clara de comunidades judías organizadas de ese período romano cuando Bulgaria era parte del Imperio Romano”.

Después de los judíos romaniotas, los judíos asquenazíes llegaron a Bulgaria durante los siglos XIII y XIV, migrando desde Europa central, según explica Benatov, que realiza recorridos por la zona a través de su agencia de viajes Sefardí Balcanes.

“Fue sólo después de estos dos grupos que una ola significativa de judíos sefardíes llegó y se estableció en la región, siendo acogidos por el Imperio Otomano tras su expulsión de España y Portugal en 1492 y 1497”, señaló Benatov, que es de pura ascendencia sefardí. . “Tras la llegada de los judíos sefardíes, esencialmente asumieron el control de la vida judía en la región”.

Según Benatov, muchos judíos asquenazíes aprendieron ladino y adoptaron costumbres de oración sefardíes, lo que provocó un aumento de los matrimonios asquenazí-sefardíes, particularmente a finales del siglo XIX y principios del XX. No obstante, todavía había distintas comunidades asquenazíes en Bulgaria a principios del siglo XX, que constituían alrededor del 5% de la población judía, mientras que la gran mayoría, el 95%, de los judíos búlgaros en el siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial eran sefardíes. Los sefardíes absorbieron en gran medida a los romaniotas, a diferencia de los asquenazíes que mantuvieron una presencia menor.

Benatov destacó el hecho de que la identidad judía búlgara es un desarrollo relativamente nuevo, derivado de la independencia de Bulgaria en 1878. A lo largo de los 400 años anteriores que los judíos sefardíes residieron en la región, se identificaron principalmente como judíos otomanos, considerándose a sí mismos súbditos del Imperio Otomano. , y estaban estrechamente vinculados a sus respectivas ciudades de origen.

El ADN de mi esposa es particularmente interesante, ya que refleja los encuentros históricos entre las comunidades asquenazí y sefardí en Bulgaria. Por parte materna, su familia es de ascendencia sefardí. Sin embargo, el análisis genético también reveló un porcentaje de ascendencia asquenazí, que puede atribuirse a su tatarabuelo, el Sr. Berenstein.

En abril, nos embarcamos en un viaje de Tel Aviv a Sofía para explorar los sitios judíos de Bulgaria. Tuvimos la suerte de contar con un guía turístico muy recomendado, un experto local llamado Philip Stanimirov, recomendado por Joseph. Nos acompañaron en la gira miembros de mi familia de mi ciudad natal, Washington, D.C.

Uno de los aspectos más destacados iniciales de nuestro recorrido fue la impresionante Sinagoga Central de Sofía. Esta magnífica casa de culto judío no es sólo una de las sinagogas sefardíes más grandes de Europa; también es el más grande de la península de los Balcanes. Es una visita obligada para cualquier viajero judío que explore Bulgaria.

La sinagoga de estilo árabe en Sofía, diseñada por el arquitecto austriaco Friedrich Grünanger, fue construida en el sitio de la anterior sinagoga Ahava ve Chesed. Terminada en 1909, esta obra maestra arquitectónica es un testimonio de la reconocida tolerancia del pueblo búlgaro. La Plaza de la Tolerancia Religiosa, ubicada en el corazón de Sofía, evoca el ambiente de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Muy cerca se encuentran la sinagoga, la mezquita Banya Bashi, la catedral ortodoxa oriental Hagia Nedelya y la catedral católica romana de San José, que muestran el diverso paisaje religioso de la zona.

Benatov destacó el importante papel que desempeñó la Iglesia Ortodoxa Oriental de Bulgaria al condenar la discriminación contra los judíos y proteger a la comunidad de la persecución durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. El metropolitano Kiril de Plovdiv y Stefan de Sofía encabezaron los esfuerzos para rescatar a los judíos de Bulgaria, y ambos fueron reconocidos en 2002 como Justos de las Naciones en Yad Vashem. Están enterrados en el monasterio de Bachkovo, al sur de Plovdiv.

En un notable acto de desobediencia civil, Kiril, quien más tarde se convertiría en el patriarca de la Iglesia búlgara, condujo a un grupo de 300 miembros de la iglesia a la estación de tren de Plovdiv. En esta estación se metía a la fuerza a miles de judíos en vagones, a la espera de ser transportados a Treblinka. A pesar de la presencia de oficiales nazis de las SS, Kiril se abrió paso sin miedo e intentó entrar en uno de los vagones del tren. Sin embargo, los guardias se lo impidieron. Sin inmutarse, procedió a caminar hasta la parte delantera del tren e hizo una audaz declaración de que se tumbaría en las vías si el tren comenzaba a moverse.

Vale la pena señalar que Stephan, el obispo de Sofía, apoyó plenamente las acciones de Kiril. De hecho, incluso envió una carta al rey, advirtiéndole que si los judíos eran deportados, él también se tumbaría en las vías del tren como forma de protesta.

Benatov afirmó: “Creo que esto es algo de lo que creo que los búlgaros están muy orgullosos, que incluso en el nivel religioso, la Iglesia Ortodoxa Oriental de Bulgaria como institución nacional era firmemente projudía y estaba a la defensiva de sus vecinos y amigos judíos en el país. ”

La notable historia de los casi 50.000 judíos de Bulgaria que se salvaron de los horrores de las cámaras de gas durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la alianza del país con la Alemania nazi, la distingue de muchos otros que voluntariamente entregaron a su población judía para ser deportada a campos de exterminio.

Lamentablemente, no todos los judíos bajo control búlgaro se salvaron. En abril de 1941, los alemanes confiaron al zar búlgaro Boris III la administración de la Macedonia oriental griega, Tracia occidental y las provincias yugoslavas de Vardar Macedonia y Pirot.

Bajo la autoridad búlgara, aproximadamente 11.343 judíos fueron deportados a territorios controlados por los alemanes (7.122 de Macedonia y 4.221 de Tracia), donde la mayoría encontró su trágico destino en el campo de exterminio de Treblinka en la Polonia ocupada por los nazis.

80 years ago this month, Bulgarian authorities deported 4,000 Jews from western Thrace, a region of Bulgarian-occupied Greece. They were sent by boat from Bulgaria to Vienna and from there deported to the Treblinka killing center and murdered. 📷: Central Zionist Archives pic.twitter.com/waH7EWnzAw — US Holocaust Museum (@HolocaustMuseum) March 18, 2023

Una figura heroica que desafió al gabinete pronazi fue Dimitur Pešev, vicepresidente del Parlamento. El 10 de marzo de 1943 intervino valientemente e impidió la deportación de 8.500 judíos que ya habían sido detenidos y colocados en trenes con destino a Treblinka.

“Él por sí solo detuvo la deportación inicial de judíos búlgaros”, explicó Benatov. “Creo que gracias a él, el propio rey Boris III cambió su postura y se volvió mucho más decidido en la defensa de la población judía de Bulgaria cuando se produjo el segundo intento de deportarlos”.

La ciudad natal de Pešev, Kyustendil, situada en el extremo occidental de Bulgaria, cerca de las fronteras de Serbia y Macedonia del Norte, es una parada en las giras de Benatov.

En marzo de 2023, Bulgaria conmemoró el 80º aniversario de su decisión de no deportar a su población judía. Sin embargo, subrayando el legado mixto de Boris y las fuertes emociones que provoca hoy, los representantes de la comunidad judía se negaron a asistir a la ceremonia oficial.

Estos líderes judíos citan la alianza de Boris con la Alemania de Hitler como líder de un gobierno fascista, su imposición de leyes raciales discriminatorias contra los judíos y la deportación de los judíos en los territorios ocupados de Bulgaria.

Sin embargo, el libro Crown of Thorns: The Reign of King Boris III of Bulgaria, 1918-1943, del fallecido periodista búlgaro Stéphane Groueff, ofrece una visión más matizada y comprensiva del legado de Boris en tiempos de guerra.

Por ejemplo, escribe Groueff: “Boris recibía a menudo a líderes judíos extranjeros que visitaban Bulgaria, como el destacado sionista Nahum Sokoloff, quien declaró después de la audiencia: ‘Puedes estar orgulloso de tu rey; él es un amigo nuestro”.

Boris murió misteriosamente después de regresar de reunirse con Adolf Hitler en Alemania en 1943. Fue enterrado en el Monasterio de Rila, pero sus restos fueron retirados por las autoridades comunistas y enterrados de nuevo en secreto en el Palacio de Vrana, cerca de Sofía. Tras la caída del comunismo, su corazón fue enterrado nuevamente en Rila.

Mientras recorríamos Bulgaria, también visitamos varios monumentos conmemorativos del Holocausto, incluidas las tres tablas de piedra situadas detrás de la Basílica de Santa Sofía, una iglesia bizantina del siglo VI. Estas tablillas rinden homenaje a los líderes búlgaros que contribuyeron decisivamente a salvar a los judíos durante esa época.

En noviembre pasado, se inauguró un nuevo monumento al Holocausto en la plaza Vazrazhdane de la capital. Este monumento rinde homenaje específicamente a los abogados, jueces y fiscales que desempeñaron papeles importantes en las operaciones de rescate durante el Holocausto.

Los judíos locales establecieron el Monumento a la Gratitud en Plovdiv, la segunda ciudad más grande de Bulgaria, en 1998. Este monumento conmemora la exitosa prevención de la deportación de la comunidad judía de la ciudad el 10 de marzo de 1943. La inscripción en el monumento está en búlgaro, hebreo y English, expresando su agradecimiento a todos aquellos que contribuyeron a las labores de rescate ese día.

Este artículo comenzó hablando de una antigua sinagoga en Plovdiv. Además, se exploró una sinagoga contemporánea en la misma zona, que muestra la presencia continua de la cultura judía en este país balcánico a pesar de los desafíos y la discriminación. Construida en 1892 siguiendo el estilo arquitectónico otomano, la Sinagoga de Zion Plovdiv es el único lugar de culto judío en funcionamiento, aparte de la Sinagoga Central de Sofía. Situada en medio del tradicional barrio judío de Orta Mezar, esta sinagoga sefardí fue completamente restaurada en 2003.

Las dos sinagogas activas en Bulgaria tienen numerosos asientos vacíos, lo que subraya el número limitado de personas hebraicas en el país actualmente. Esto también sirve como un conmovedor recordatorio de que la mayoría de los judíos sionistas sefardíes de Bulgaria se trasladaron a Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 42.000 de los 50.000 judíos supervivientes hicieron aliá entre 1947 y 1952. Otros 3.000 a 4.000 judíos que soportaron la era comunista emigraron a Israel en 1990, lo que marcó la última y más reciente ola de aliá desde Bulgaria.

Según el censo de 2011, Bulgaria alberga a 1.162 judíos. Sin embargo, el Congreso Judío Mundial estima que la población judía del país oscila entre 2.000 y 6.000 personas.

Benatov explicó que durante el período comunista después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una cantidad significativa de matrimonios mixtos dentro de la comunidad judía. Como resultado, es común encontrar miembros de la comunidad que provienen de familias casadas. En muchos casos, sólo uno de los abuelos puede tener herencia judía, a menudo de origen sefardí. Sin embargo, la comunidad judía local considera a todos estos individuos como miembros de pleno derecho.

A pesar del pequeño tamaño de la comunidad, ha habido un resurgimiento de la vida judía y un reconocimiento creciente de la importancia histórica de los judíos en la región. Este fenómeno es evidente en Vidin, una ciudad portuaria en la orilla sur del río Danubio en el noroeste de Bulgaria, cerca de las fronteras de Rumania y Serbia.

La ciudad estuvo anteriormente habitada por una importante población judía, que alcanzó su punto máximo con aproximadamente 2.000 judíos justo antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que constituía el 5% de la comunidad judía de Bulgaria. Después de la guerra, la mayoría de los residentes judíos de Vidin se trasladaron a Israel para empezar de nuevo. Una reciente iniciativa de 6 millones de dólares transformó con éxito la desierta sinagoga principal del siglo XIX en un centro cultural y punto focal comunitario, que según Benatov “vale la pena visitar”.

1/2 Today, on September 4, 2023, the restored Synagogue in the #Vidin Municipality was inaugurated in the presence of Bulgaria's President @PresidentOfBg, Minister of Culture Krastyu Krastev, Vidin's Mayor Dr. Tsvetan Tsenkov, Ambassador @LeviSfari , DCM, Mrs. @_NaamaLevy, Mr.… pic.twitter.com/M5vbSs5t0E — Israel in Bulgaria – Израел в България (@IsraelinBG) September 4, 2023

Benatov también recomendó visitar Samokov en la parte suroeste del país, a una hora en coche de Sofía, donde la rica dinastía sefardí, la familia Arie de Viena, se instaló y construyó un imperio. Una de las casas de la familia Arie se ha convertido en museo. Una sinagoga construida por la familia Arie es un monumento histórico nacional.

El movimiento sionista surgió por primera vez dentro de las comunidades judías asquenazíes de Europa central y oriental a finales del siglo XIX. Pero los judíos sefardíes de Bulgaria se destacaron como algunos de los defensores más entusiastas de la restauración del autogobierno judío en la tierra ancestral de Israel.

Benatov afirmó que la comunidad judía búlgara abrazó el concepto de Theodore Herzl de un hogar nacional judío en el Mediterráneo oriental debido al trabajo preliminar establecido por las organizaciones protosionistas locales. Además, la comunidad judía de Bulgaria, al ser más secular, adoptó el sionismo como principio central que guiaba la vida judía, suplantando a la religión.

Según Benatov, la comunidad judía búlgara mostró un fuerte sentimiento de orgullo por su herencia judía, viéndola desde una perspectiva sionista.

Bulgaria contaba con numerosas organizaciones sionistas, incluidos clubes deportivos y culturales, campamentos, grupos de mujeres, organizaciones sionistas internacionales y Maccabi.

“El sionismo verdaderamente gobernó y organizó la vida judía en Bulgaria”, explicó Benatov. “Sirvió como base para el sistema escolar en las escuelas judías, que seguían un plan de estudios impulsado por los sionistas que enfatizaba el hebreo y otras materias de importancia para el sionismo político”.

A su llegada a Israel, la mayoría de los judíos búlgaros optaron por establecerse en Jaffa, una antigua ciudad portuaria situada en el sur de Tel Aviv. Con el tiempo, Jaffa se ganó el sobrenombre de “Pequeña Bulgaria” debido a la prevalencia de los idiomas ladino y búlgaro que se hablan allí.

Al igual que su reputación en Bulgaria, los judíos búlgaros rápidamente establecieron una imagen positiva en Israel. Fueron reconocidos por su fuerte ética de trabajo, honestidad, humildad y falta de exigencia, como afirmó Benatov.

Además, los judíos búlgaros obtuvieron reconocimiento por sus habilidades atléticas. En 1949, fundaron el Maccabi Jaffa Football Club, que comenzó como la asociación sionista de Maccabi Jaffa. El equipo estuvo cerca de ganar el campeonato dos veces durante la década de 1960 y era conocido cariñosamente como “Los Búlgaros”.

Como comunidad de inmigrantes exitosa, los judíos búlgaros se expandieron gradualmente más allá de los confines de Jaffa y se convirtieron en una parte integral de la sociedad israelí moderna.

En su libro De Sofía a Jaffa: Los judíos de Bulgaria e Israel, el autor Guy H. Haskell describe a Jaffa como un centro sentimental para la población judía búlgara, incluso cuando su número disminuía. A medida que los nuevos inmigrantes se establecieron, se trasladaron a otras áreas. Hoy en día, sólo queda en Jaffa una pequeña comunidad compuesta en su mayoría por jubilados y sus clubes sociales.

Los abuelos de mi esposa formaron parte de la ola de judíos búlgaros que emigraron a Israel. Ambos llegaron en 1948, cuando sólo tenían 14 años, su abuela a bordo del barco mercante de vapor Pan York (también conocido como Kibbutz Galuyot y más tarde Komemiyut) y su abuelo en un barco destartalado procedente de Bulgaria. Tras la declaración de David Ben-Gurion en la radio, su abuela se unió alegremente a la multitud que bailaba en las calles para celebrar la independencia de Israel, marcando un nuevo comienzo para los judíos sefardíes que fueron expulsados ​​de Iberia a los Balcanes otomanos, luego a Bulgaria, y finalmente encontraron su hogar en Israel, la patria judía.