Facebook WhatsApp Twitter LinkedIn Messenger Reddit Print Email

Por seguro, keridos lektores, ya konosesh la dicha sefaradi:

“Izo Julio lo ke no izo ninguno”.

Entonses, oy vo azer aki una “pauza” afilu antes ke empese eskrivirvos lo ke teniya en mis mientes.

En unas pokas linyas vos azere akodrar de las tres ermanas Bronte, tres autoras inglezas famozas del siglo 19: Charlotte, le behora, nasio en 1816 i la konosemos de su livro Jane Eyre. Emily Bronte i el livro “Cumbres Borraskozas”; i la tresera ermana, Anne kon su livro “El lokatario de Wildfel Hall”.

Ya se ke la rekolta literal de estas autoras fue mucho mas grande i famoza, ma para un prefasio a mi artikolo ya me es sufisiente (a no dezir ke no me akodro de todos sus eskritos)…

La autora por la kual kije avlar oy, es Grace Aguilar. Eya nasio en Londra en 1816 (ke en el mizmo anyo nasio i Charlotte Bronte. Vos rekordash?).

Los djenitores de Grace Aguilar eran orijinarios de Portugal, bien instalados en Ingletierra i en la komunidad sefaradita de Londra. En esto vos kiero apuntar ke la famiya Aguilar ya paso de kuando las etapas dolientes de los kripto-judyos, el destino de ser “Kristianos Nuevos” en Espania i en portugal i eventualmente despues bivir komo “Judyos Nuevos” en Amsterdam, Constantinopla o Londra. Dunke, Grace Aguilar ya gozo, en kaza de sus padres, de una edukasion judia relijioza; i este sentimiento relijiozo profundo la akompanio toda su kurta vida (eya murio a la edad de 31), i se noto klaramente en todos sus eskritos.

Grace empeso eskrivir literatura kuando apenas kumpliyo 12 anyos. Uno de sus primeros eskritos fue un romanso yamado “El vaye de los sedros/alarzes”.

En este romanso muy imajinario i naive meldamos sovre un judyo, konverso, en Espania de antes de la ekspulsion, ke parvino bivir en trankilidad kon su famiya en un vaye okulto, sekreto. Un dia de los dias, su nieta Miryam desho por sierto tiempo el vaye, i por un azardo se enkontro kon Artur, un noble ingles, kristiano, ke serviya en la armada de Ferdinando, el rey de Espania.

Entre los dos djovenos kresio un amor muy imenso. Klaro, ke esto fue un amor imposivle. Miriam lo aklara a Artur ke eya, komo Judia, no podra kazarse kon el, ma aprometiendole ke nunka se kazara kon otro. El romanso mos konta tambien sovre la inkizision, la devosion de Miriam a la fe judia, i deskrive a los judyos de Sefarad kon un grande apresio.

Este livro, eskrito en inglez, fue traduizido a otras linguas, La traduksion al ebreo, de antes 50 anyos, ayinda se topa en siertas bibliotekas.

Grace Aguilar logro estabilisir su pozision komo autora konosida ke sus livros se venden kon eksito en todas partes del pais.

Es interesante notar su kontakto profesional kon el padre de Benjamin Disraeli (1804-1881), Benjamin, komo ya lo savemos, era un judyo de orijin italiano, ke parvino ser el premier ministro britaniko, i tambien fue muy renomado por sus romansos istorikos; entre eyos, el romanso David Alroy, sovre un bravo judyo del siglo 12 i sus planos pretensiozos a konkistar a Yerushalayim.

Grace Aguilar eskrivio unos kuantos romansos, ma tambien poezias i una seleksion de pensamientos teolojikos. En 1838 eya traduizio del fransez una ovra yamada “En favor de Yisrael” eskrita por Isaac Orobio-de Castro (1617- 1687). De Castro era un judyo konverso ke eskapo de las manos kruelas de la inkizision i se instalo en Amsterdam, tornando a la fe judia. El era una de las figuras intelektualas importanes en la Diaspora sefaradi del oksidente.

El era un doktor famozo, i un gran apologista ke kontroversava kon teologos kristianos, ma inkluso se opozava a las ideas de Baruh Spinoza, el filozofo judyo.

En 1842, salyo a luz en los Estados Unidos el livro de Grace Aguilar, titulado “Shema Yisrael” – the Spirit of Judaism (el espirito del judaismo). Este livro prezenta en una forma muy razonable los fondamientos del judaismo, i dedika un importante lugar en temas de edukasion judia, i el rolo de la mujer en este kampo.

Dos anyos despues, publiko Grace una trilogia amplia, “The Women of Israel” sovre las mujeres en toda la estoria del puevlo judio desde la epoka de la Biblia asta el siglo 19. Indemas, Grace Aguilar publikava akorruto artikolos en la prensa judia en Ingletierra, romansos istorikos, novelas, i mas.

El ultimo lavor de Grace fue una investigasion orijinal sovre “la estoria de los judios en Ingletierra”

En 1847, en estando de vijita ande su ermano Emanuel en Frankfurt, eya kayo hazina, para tornar su alma al Kriador, kon las palavras de Iyov (13, 14): “Aunke me mate, a EL esperare”.