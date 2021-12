Ksenia Coffman puede ser una de las historiadoras más influyentes de la que nunca han oído hablar. Si alguna vez consultaron Wikipedia sobre temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial, entonces leyeron parte de su obra.

Esta aficionada a la historia de Silicon Valley ha pasado años corrigiendo miles de artículos de Wikipedia que tenían un sesgo pronazi o que suavizaban los relatos de las atrocidades nazis cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. En una entrevista con AishLatino.com, Ksenia explicó cómo fue que se embarcó en esta tarea monumental y qué es lo que todavía queda por hacer.

Ksenia creció en la Unión Soviética, donde su educación histórica "fue muy fragmentaria y había muchas omisiones". Ella estudió lingüística computacional, ganó una beca para asistir a la escuela de administración de negocios en el área de la Bahía de California, y se estableció en los Estados Unidos.

Un día, hace quince años, estaba visitando a unos parientes y vio allí un libro sobre la Batalla de Stalingrado, el sangriento conflicto entre las fuerzas alemanas y soviéticas en la ciudad industrial rusa de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla ayudó a inclinar la balanza en favor de los Aliados. Ksenia comprendió que su conocimiento del tema era completamente superficial. "Quise aprender más".

El libro fue un punto clave para su entendimiento de la Segunda Guerra Mundial. "Me abrió la puerta a un nuevo mundo".

En la Unión Soviética, el Holocausto no se enseñaba en profundidad. "Sólo descubrí más sobre el Holocausto cuando ya era una adulta joven". Ksenia afirma que la película "El pianista" del 2002, que presenta un relato ficticio de la vida real del músico judío polaco Wladyslaw Szpilman, fue la que abrió sus ojos al intenso horror del Holocausto. Ksenia comenzó a leer todo lo que pudo encontrar sobre el genocidio nazi de los judíos europeos. "Hice un curso acelerado sobre la historia del Holocausto (a través de intensas lecturas) porque entendí que había un hueco en mi conocimiento".

El intento de blanquear la historia nazi

Como muchos, ocasionalmente Ksenia acudía a Wikipedia buscando información para aclarar ciertos puntos. Wikipedia, fundado en el 2001 por Jimmy Wales, es uno de los sitios más visitados de Internet. Funciona como una enciclopedia que utiliza un equipo de "fuentes abiertas" de colaboradores y editores voluntarios cuyo trabajo es supervisado por un grupo sin fines de lucro llamado Fundación Wikipedia. Cualquiera puede convertirse en contribuyente o editor de Wikipedia y ayudar a construir y darle forma a la información del sitio.

Ksenia encontró declaraciones que parecían tratar de blanquear la historia nazi.

Al leer en Wikipedia varios artículos sobre temas relacionados al Holocausto, Ksenia notó que allí había declaraciones o términos extraños que parecían tratar de blanquear la historia nazi.

"En un artículo de Wiki sobre el funcionario que estableció el Gueto de Riga", en referencia al nazi Otto Heinrich Drechsler, "leí que él era un 'destacado dentista' y que simplemente 'residió en Riga' durante la Segunda Guerra Mundial. Yo capté esas distorsiones y confusiones sobre el Holocausto. Quería estar del lado de las víctimas, de aquellos que no sobrevivieron y no pudieron escribir autobiografías egoístas como todos esos generales alemanes que escribieron contando cuán honorables eran".

Entrar en acción

Ksenia decidió actuar en el 2015 cuando leyó en Wikipedia un artículo sobre el "complot del 20 de julio", un complot fallido de 1944 para asesinar a Hitler, tramado por un grupo de altos oficiales nazis a quienes les preocupaba que la lucha en dos frentes contra los Estados Unidos y Gran Bretaña y la Unión Soviética estuviera condenada a terminar con la derrota militar de Alemania.

Ella prestó atención que el artículo describía el complot como "un grandioso, pero inútil gesto" destinado a salvar "su propio honor, a sus familias, al ejército y a Alemania". Ksenia sintió que la descripción era un invento adulador y apenas estaba respaldado por los hechos.

Intrigada, Ksenia leyó más sobre el complot y los perpetradores, y terminó sintiéndose "totalmente desorientada". Ella buscó un artículo de Wikipedia sobre uno de los que participaron en el complot, el oficial de la SS Arthur Nebe, quien inventó las cámaras de gases móviles. La entrada de Wikipedia afirmaba sin ningún fundamento que Nebe actuó para "reducir las atrocidades cometidas". El artículo también decía que Nebe, intentando proteger a los mismos judíos a quienes pretendía asesinar su escuadrón de la muerte, mintió sobre la cantidad de personas asesinadas e incrementó los totales de muertes que transmitió a sus superiores.

La cita parecía respaldar las afirmaciones previas, pero descubrió que continuaba con una frase que faltaba en el artículo: "Esto, por supuesto, es una tontería".

A Ksenia, estos argumentos sobre Nebe le parecieron sumamente dudosos, así que decidió revisar las notas al pie del artículo de Wikipedia y encontró algo sorprendente. Los argumentos respecto a que Nebe trató de salvar a los judíos supuestamente habían sido tomados de un libro de 1995 llamado War of Extermination, un libro que Ksenia justo había sacado de la biblioteca. Ella buscó la cita que parecía apoyar los argumentos, pero descubrió que continuaba con una frase que faltaba en el artículo: "Esto, por supuesto, es una tontería".

"Me sentí sumamente molesta. No se trataba de un error honesto. Era una maliciosa manipulación de las fuentes. Comencé a preguntarme de dónde surgía todo eso. Antes yo pensaba: 'Wikipedia es una fuente de información gratuita y válida'". Ahora se sentía desilusionada.

Intolerancia ante la propaganda

"Al crecer en un país no democrático, yo experimenté mucha propaganda, mucha ofuscación. Quizás por eso soy más sensible a la propaganda. No crecí confiando en mi gobierno. No crecí pensando que lo que leo en el periódico es la verdad. Puede ser que eso me ayudara a comenzar a prestar atención a la tendencia en algunos artículos de Wikipedia".

Indignada, Ksenia decidió hacer algo. Ella registró varios llamados a la acción en la entrada sobre Arthur Neve. Ksenia comenzó a leer sobre Nebe para comprender mejor por qué algunos relatos parecían minimizar sus malos actos. Descubrió que los relatos históricos pueden variar ampliamente de acuerdo con los propios prejuicios del autor y sus objetivos políticos, coloreando a veces su relato de los eventos.

Ksenia siguió leyendo más artículos de Wikipedia y en algunos casos encontró otras extrañas declaraciones pronazis. Noham Cohen, el autor de Wired, provee un detallado relato de la historia de la edición de Ksenia:

"…Coffman comprendió que ella debía llenar su página de usuario, en Wikipedia el equivalente a un perfil, donde los editores publican opiniones, rencores, logros y molestias. Por primera vez escribió un sábado a la noche: "Soy una nueva editora de Wikipedia. Me alegra contribuir y trabajar con otros editores". Una hora más tarde, después de la medianoche, agregó: "Mi estilo de edición tiende a ser intrépido".

Ksenia editó cientos de artículos, recortando descripciones aduladoras de las hazañas nazis en algunas entradas. Algunos usuarios le dirigieron comentarios despectivos o violentos, pero ella no se inmutó. Un editor de Wikipedia comenzó a acosarla a través del sitio y finalmente le prohibieron seguir participando. A pesar del abuso, Ksenia siguió adelante, negándose a dar marcha atrás. Ella continuó leyendo artículo tras artículo, convirtiéndose finalmente en una de los mil editores más activos de Wikipedia.

Manipular la verdad

En algunos casos, las entradas glorificaban a las fuerzas de combate alemanas, especialmente a las unidades de la SS. Algunas entradas de Wikipedia contaban con párrafos extraños que describían "que eran muchachos valientes, que tenían grandes aventuras, que lucharon con valentía… Había muy poca información sobre los crímenes que cometieron, o estaba oculta, casi como una nota al pie de una narrativa heroica", señala Ksenia.

En algunos casos, las entradas glorificaban a las fuerzas de combate alemanas, especialmente a las unidades de la SS.

En algunos casos se suavizaban los relatos de las atrocidades nazis usando la voz pasiva: "Estas divisiones de la SS estuvieron involucradas en las masacres". Ella notó que algunos usuarios tenían una inexplicable propensión a usar eufemismos al hablar sobre los nazis y las atrocidades nazis. Algunos pasajes de Wikipedia parecían incapaces de juzgar los crímenes más espantosos.

"Lo que realmente me hizo hervir la sangre fue la degradación de las víctimas", señala Ksenia, que las víctimas de los crímenes nazis no fueran descriptas de forma completamente humana y empática. "Otro término que comencé a usar fue empatía selectiva. Por ejemplo, toda la guerra había sido muy difícil para los alemanes… No había ninguna consideración (en algunas de las entradas de Wikipedia) hacia el sufrimiento del ejército soviético ni de los civiles soviéticos". Al ser rusa, ella sabía cuánto su país había sufrido durante la Segunda Guerra Mundial, y esto le revolvió el estómago.

Ksenia descubrió la existencia de libros y sitios webs preocupantes que romantizan a los nazis y producen relatos sumamente tendenciosos de la Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló toda una subcultura dedicada a describir a los nazis en términos sumamente blanqueados. "Yo lo llamo ficción de fanáticos pronazis", afirmó Ksenia.

Ksenia se sorprendió por el grado en que estas perspectivas estaban presentes en los artículos de Wikipedia. Cuando editó las entradas que no eran exactas, Ksenia recibió muchas críticas. "Recibí el rechazo de quienes me veían como una intrusa. ¿Acaso vivo en la misma realidad que esas personas?".

Si vamos a hablar de esos "valientes" luchadores nazis, también debemos mencionar a las víctimas.

Durante un tiempo, Ksenia editó cada mes miles de artículos relacionados con la Segunda Guerra Mundial, eliminando contenido sin citas claras. "Me llamaron cazadora de nazis. Los cazadores de nazis fueron héroes, pero en Wikipedia la expresión era usada de modo peyorativo". Lo que la motivó fue saber que estaba hablando por las víctimas de las atrocidades nazis que no pudieron contar su propia historia. "Quería presentar la perspectiva de las víctimas, de las personas que fueron los receptores de esas bombas y de los actos de esos nazis… Crear un poco de equilibrio. Si vamos a hablar de esos "valientes" luchadores nazis, también debemos mencionar a las víctimas".

Edúcate a ti mismo

En los últimos años, Ksenia fue disminuyendo su trabajo de edición. A veces, leer un relato tras otro de las atrocidades nazis es demasiado pesado. Cuando Wired publicó sobre ella en setiembre del 2021, la obra de Ksenia cobró renovado interés. Algunas personas se ofrecieron voluntariamente a ayudarla a seguir adelante con el trabajo de edición y ahora, por primera vez en años, trabaja como parte de un equipo de colegas.

"Todavía queda mucho por hacer. Pienso que lo que yo hice despertó consciencia sobre el problema".

Los lectores deben tener consciencia de que existen perniciosos intentos de encubrir aspectos desagradables de la historia, Ksenia notó esto no sólo en algunos relatos sobre las atrocidades nazis, sino también en relatos de otras épocas históricas, como por ejemplo de la Confederación en los Estados Unidos. "Me llevó mucho esfuerzo aprender sobre el Holocausto", afirma Ksenia. Educarse a uno mismo sobre la historia puede requerir trabajo, pero es importante hacerlo.

Ksenia alienta a las personas a prestar atención a la información inexacta o engañosa para actuar. "Tienen que registrar una cuenta en Wikipedia para poder convertirse en editores. Comiencen lentamente, haciendo pequeños trabajos de edición". Ella espera que todos los que deseen convertirse en editores se pongan en contacto a través de su página de discusión en Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/User_talk:K.e.coffman

Finalmente, Ksenia nos alienta a ser escépticos de lo que leemos en Wikipedia. Si algo parece perdonar o blanquear los actos de los nazis o de otras atrocidades, se debe actuar. Que todos logremos sentirnos inspirados por los años que Ksenia dedicó a trabajar para marcar una diferencia.